Insectarul Codruței

Kovesi își intră-n pâine la Bruxelles, prima listă de suspecți cuprinde 10% dintre europarlamentari

Pentru cei care nu știți, Parlamentul European are vreo 700 de membri aleși, nu are inițiativă legislativă, votează mai mult consultativ bugetul propus/impus de către Comisia Europeană, iar la începutul mandatului de cinci ani votează (la comanda grupurilor parlamentare) membri Comisiei Europene. În rest, europarlamentarii se ocupă de aranjamente în favoarea corporațiilor multinaționale sau a unor state precum Qatar, fiind recompensați financiar în mod suplimentar și netransparent, ajungând rar în anchete și scandaluri, și doar atunci când americanii schimbă foaia legat de abordarea entităților mai sus menționate. În plus, PE trebuie să susțină LGBT-ismul, atât la Bruxelles și Strasbourg, cât și în țările de origine, iar cine nu respectă asta este ostracizat rapid.

Realizați astfel că orice anchetă minimală asupra corupției europarlamentarilor ar fi letală pentru majoritatea acestor aleși. Odată cu declanșarea acum o lună a ''jihadului'' mediatic contra Qatar-ului, din pricina faptului că n-au acceptat exhibiționisme LGBT-iste la Campionatul Mondial de Fotbal, era limpede că se vor cerceta uriașele filiere de corupție cu bani qatarezi, iar cea mai vizibilă în prima fază a fost cea din PE. Așa ați auzit despre milioanele de euro cash, unele dosite pe sub patul bebelușului europarlamentarei Eva Kaili care, alături de iubit și unii funcționari europeni, alcătuiau împreună o rețea de corupție mai veche, ce-a acționat în ultima vreme motorizată de banii din Qatar.

Din acest moment își intră în rol și Parchetul European condus de către Laura Kovesi, care anunță pe surse o listă de cca 60 de europarlamentari suspecți (!) ce vor fi cercetați și audiați. Treaba interesantă este însă legată de faptul că Kovesi cere ridicarea imunității lui Kaili „pe baza unui raport de investigație primit de la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), există o suspiciune de fraudă în detrimentul bugetului UE, în legătură cu gestionarea indemnizației parlamentare și, în special, cu privire la remunerarea asistenților parlamentari acreditați", conform unui comunicat al Parchetului European. „În conformitate cu legislația națională aplicabilă, Eva Kaili și Maria Spyraki au dreptul la prezumția de nevinovăție, precizează EPPO" (EVZ).

Recunoașteți asemănarea cu comunicatele DNA-ului din vremea în care acționa binomul condus de Kovesi-Coldea, doar că în cazul acesta SRI este înlocuit cu OLAF. În plus, în cererea de ridicare a imunității nu se menționează speța legată de Qatar, ci una ce privește administrarea sumelor aflate la dispoziția europarlamentarilor. Așa pricepem bine că și ceilalți 60 de suspecți vor fi verificați la fel și, fiind previzibil că au făcut matrapazlâcuri similare cu banii aflați la dispoziția lor, ei vor intra rapid în ... Insectarul Codruței.

De-aia ziceam în titlu că Kovesi și-a intrat în pâine în sfârșit, ăsta e jocul dosarelor la care ea se pricepe bine de tot pentru că l-a practicat în România, țintindu-i pe cei din clasa politică ce se opuneau regimului Statului Paralel. E previzibil că toți europarlamentarii au de ce să se teamă acum, deoarece anchetarea lor va deveni normalitate, se va desfășura cu girul (in)formal al conducerii UE, ce a găsit astfel o soluție de disciplinare într-un moment în care organizația este în mare criză.

Nu trebuie să le plângem de milă viitorilor inculpați, ba dimpotrivă, deoarece PE este de mult timp o adunătură de șmecheri-șpăgari ce taie frunză la câini pe bani mulți. Dar tot la fel de sigur este că ''jihadul'' Codruței va fi unul ''pe butoane'', așa cum a fost și-n România, și vor fi țintiți mai ales cei ce critică deciziile Ursulei von der Leyen impuse de către șefii săi. Televiziunile europene își procură deja lista cu adresele din Bruxelles ale europarlamentarilor, să poată da în regim live imagini cu descinderile procurorilor pentru percheziții la 5 dimineața. Să fim ''mândri'' deci, ''modelul românesc'' a fost exportat în sfârșit și la Bruxelles!

Cozmin Gușă