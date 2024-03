Iohannis va dezintegra PSD în 2024 "pas cu pas". Face într-un an ce n-a reușit în nouă!

PSD nu are cum să spună c-a fost victima unei strategii absconse; dimpotrivă, totul se petrece la vedere. Am prezentat încă din ianuarie planul lui Iohannis de a dezintegra partidul în alegerile din 2024. Ce am zis și am tot zis? Că după europarlamentare, PSD va ieși de la guvernare, urmând ca o viitoare alianță PNL-USR să susțină la prezidențiale candidatul lui Iohannis, care azi este Ciucă, dar e posibil ca din iulie să fie Ramona Chiriac sau altcineva.

Între timp, adică din momentul în care eu am emis această teorie în ianuarie, Klaus Werner Iohannis le-a impus PSD-iștilor paritate la europarlamentare cu liberalii, salvând astfel PNL de la o mare rușine, respectiv și-a impus favoritul candidat la Primăria Municipiului București pe Cătălin Cârstoiu, cel recomandat de către Lucian Pahonțu, nu așa cum minte Rareș Bogdan și spune că ei nu-l cunosc și că este o propunere a lui Marcel Ciolacu. Nu, Cătălin Cârstoiu este propunerea lui Lucian Pahonțu, impusă de Iohannis ca și candidatură comună între PSD și PNL. Ce au realizat prin asta pesediștii? Au renunțat la niște câștigători aproape siguri, care, susținuți de PSD și PNL împreună, puteau fi Gabriela Firea sau Piedone.

Mai apoi, ca să vă explic de ce cred eu că Iohannis va dezintegra PSD în 2024, vă spun că-l avem pe George Simion din partea AUR-ului calificat în finala prezidențială în mod aproape cert, dar, în același timp, în urma faptului că Iohannis va rupe guvernarea, se vor grupa PNL și USR pentru o candidatură susținută în comun, avem și favoritul numărul 2, care va fi, bineînțeles, omul lui Iohannis. Așa trebuie să înțelegeți și demersurile lui Ciolacu de scoatere în afara legii a AUR și mai ales a lui George Simion. Lui i-a spus Iohannis că trebuie să se descurce singur, dacă poate să-l scoată pe Simion din cursă, foarte bine; dacă nu, să se mulțumească cu locul trei, pentru că, în mod evident, Ciolacu are în acest moment, dacă Iohannis rupe guvernarea după europarlamentare, șansa a treia pentru calificarea în finală, șansa întâi fiind a lui George Simion și a doua a candidatului lui Iohannis, susținut în comun de către PNL și USR.

Acum, care este filmul previzibil în perspectiva acestor alegeri? Nu o spun eu, a spus-o oficiosul Comisiei Europene, site-ul care măsoară tendințele electorale: în România AUR câștigă europarlamentarele, sigur, eu am spus mai demult că se va întâmpla așa, ieri ne-a spus-o și Euractiv-ul, iar după AUR se va clasa în această ordine PSD-ul, pe locul 2, respectiv PNL-ul, pe locul trei, dar despărțit de un singur loc de europarlamentare, și, după cum vă spuneam mai devreme, finala prezidențială se va desfășura între Simion și candidatul lui Iohannis. Este greu, greu, foarte greu previzibil că se poate întâmpla ceva între iulie și septembrie, când vor fi prezidențiale. De la 1 octombrie vom avea, așadar, un PSD irelevant, dar mai ales și măcinat de lupte interne, deoarece după asemenea înfrângeri Ciolacu și ai săi nu vor fi iertați de colegii lor, a căror revoltă pun pariu că va fi condusă exact de Gabriela Firea, cea nedreptățită apropo de candidatura susținută la Primăria București, personaj și persoană politică la care o să mă refer în editorialul de mâine.

Revin, pe acest fond de luptă internă în PSD și cu cei doi finaliști din partea AUR-ului și a PNL + USR, vor începe ostilitățile pentru parlamentare, unde protagoniști bineînțeles că vor fi cei care au jucat finala prezidențială, adică AUR-ul și trupa politică a lui Klaus Iohannis. Este previzibil ce se va întâmpla în continuare în aceste condiții. Dacă AUR-ul va pune președintele, este evident că se va întoarce masa și AUR-ul prin niște alte alianțe va ținti o majoritate simplă la parlamentarele din decembrie 2024. Dacă AUR-ul va pierde finala cu omul lui Iohannis, tot la fel se va motoriza această campanie, pentru că se va căuta și românii vor sprijini o opoziție clară la președintele favorit al lui Iohannis, care poate să fie, repet, Ciucă, Ramona Chiriac sau altcineva și tot AUR-ul va fi avantajat, PSD-ul fiind piua a treia, a patra, a cincea. De ce s-a putut întâmpla așa ceva, în condițiile în care PSD-ul părea că are toate cărțile în mână? E simplu. Nu vă reamintesc decât lista de 15 baroni pe care a fluturat-o Iohannis odată cu aproape arestarea lui Iulian Dumitrescu de la PNL, 10 baroni de la PSD și 5 de la PNL, lista de paradeală a lui Iohannis prin care, practic, i-a făcut șah mat pe toți liderii PNL, dar mai ales pe cei ai PSD. Desigur, în cazul lui Ciolacu este și o poveste de budoar, cu care Iohannis, cu mult cinism, l-a fixat într-un insectar de unde Ciolacu mai poate să dea ușor doar din aripioare.

Cozmin Gușă

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)