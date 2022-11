Ion Cristoiu să-l mai aplaude o dată pe Tolontan, că "salvează" credibilitatea presei românești cu Mona Dîrțu!

Azi-dimineață un prieten din presă mi-a trimis link-ul unui articol din Libertatea, însoțit de multe zâmbete. Titlul e ăsta: ''Libertatea a angajat un auditor independent, ca să investigheze un posibil caz de plagiat din partea unei colaboratoare externe redacției. Până la elucidare, retragem articolele''.

Povestea pe scurt e că o colaboratoare a ziarului a publicat timp de 11 luni articole despre dezvoltarea personală, iar redacția are indicii că ar fi fost inspirate din presa internațională, dar autoarea n-a indicat sursele. Articolele nu conțineau informații false, cititorii n-au suferit șocuri și nici n-au reclamat, dar deontologii lui Tolontan se bagă în seamă doar din dorința de-a fi remarcată super-corectitudinea lor, că de-aia ne și anunță public operațiunea în loc să procedeze simplu la eliminarea articolelor.

Am fost totuși curios cine-ar putea fi auditorul independent ce-i va expertiza, mă așteptam să fie cineva cu experiența lui Ion Cristoiu sau chiar el, că tot l-a gratulat în mod repetat pe Tolontan pentru că și-a cerut scuze pe subiectul Musk, dar pentru o greșeală pe care n-o făcuse (de fapt Cristoiu l-a aplaudat doar cu dorința de a-și valida teoria că am fi avut parte de ''Duminica Neagră a Presei Românești'' pe subiectul Musk, dar alde Nistorescu, Tolontan, Tapalagă ș.a., ne mai pot da totuși speranță, ce să mai zic ...).

Ei bine marele auditor chemat de Libertatea este una Mona Dîrțu, despre care Tolo & Company ne zic că ''lucrează în presă de peste 20 de ani. A fost redactor-șef la „Business Magazin" și la Money Express. A făcut și presă locală și presă națională. Este autorul unui newsletter popular, Monday Memo, și a scris analize și articole despre problemele presei. Jurnalista va acționa, practic, ca un auditor extern a ceea ce s-a întâmplat și, la final, vom primi concluzii, plus recomandările pe care ni le va face''.

Deci vine o jurnalistă de care eu n-am auzit, cu o carieră mediocră așa cum o arată scurta prezentare, să-i pună la punct ditamai redacția de la Libertatea, dar și să indice cum să lucreze de-acum înainte ca să nu mai greșească, să nu devină jurnaliștii niște plagiatori ce-și înșeală cititorii. Desigur că am râs și tot râd de o asemenea prostie, dar pot ghici că auditoarea Dîrțu va fi noua Șercan din presă care, după ce va termina cu plagiatorii de la Libertatea, se va ocupa de noi ceilalți, primul pe listă poate fi chiar Ion Cristoiu, mai ales dacă-l mai aplaudă o dată pe Tolontan pentru așa corectitudine demonstrată (pot să-l aleagă pe Cristoiu tocmai ca să-și arate cinstea, lovindu-l exact pe cel ce-i laudă!).

De fapt, cred că se creează cuplul de ''atacante'' Șercan-Dîrțu, care vor juca după formula că Șercan îi acuză pe unii c-au plagiat (urmează oricum Angel Tâlvăr), iar cei din presă ce nu vor susține asta vor fi acuzați și ei de plagiat, dar de către auditoarea Dîrțu. Pare glumă, dar nu e, e limpede că așa se va întâmpla, treaba cu demonizarea celor din presă ce nu-și cer scuze c-au scris despre Musk în România, e doar începutul unei diversiuni în plasa căreia au căzut și Ion Cristoiu sau Cornel Nistorescu (cei ca Tolontan sau Dan Tapalagă nu greșesc, ei execută ''ordonanțele'').

Începând de azi ar trebui să înceapă spectacolul dedicat Maiei Sandu, care într-un interviu (tot) la G4Media ne cere tuturor românilor să economisim energie electrică ca să putem livra și moldovenilor. Corect spus, președinta ''Republicii SOROS'' (în Moldova toată structura de putere este formată din oameni selecționați de organizația miliardarului americano-ungur-evreu!) ne cere solidaritate în schimbul a nimic, măcar prietena ei Ursula vorbea de mecanismele interne ale UE ce vor compensa echitabil eforturile de solidaritate, chit că zicea o minciună.

Dar, pentru că Maia Sandu e de-a lui Soros, mulți din presă vor fi obligați să laude obrăznicia ei de a cere unui popor întreg sacrificii, fără să aibă vreo calitate pentru asta și emițând cu tupeu apeluri în locul liderilor noștri, ce nu îndrăznesc s-o pună la punct. Se va trece la operațiunea ''Slava Moldova!'', micuța Maia Sandu are potențial similar cu cel al micuțului Zelenskiy, diferența e că sarcina de ajutor economico-material va cădea doar în cârca României, cei mari din UE sunt deja secătuiți de ce trebuie să facă pentru Ucraina.

Știți de ce nici un lider român nu comentează? Pentru că ei știu treaba cu ''Moldova = Republica SOROS'', și le e frică. Știți cine din presă va desfășura operațiunea ''Slava Moldova!''? Tot cei pomeniți mai sus, personajele centrale ale diversiunii din interiorul presei, cei ce execută ordinele, au procedat la fel și-n timpul ''domniei'' Statului Paralel, pe care tot SOROS l-a moșit și administrat prin cozile de topor de pe la noi.

Cozmin Gușă