Klaus Iohannis a plecat in Brazilia să se intâlnească cu un „penal"!

La sfârsit de mandat, Băsescu a realizat că, de fapt, el este de dreapta si si-a mutat partidul, peste noapte, in PPE. Iohannis, din contră, realizează, la sfârsit de mandat, că el este de stânga. Dovadă suplimentară este vizita sa in America latină, dominată de guverne de stânga.

In plus, poate că presedintele tuturor românilor a vrut să marcheze, prin vizita sa in Brazilia, aniversarea a douăzeci de ani de la primirea PSD in Internationala Socialistă, eveniment ce a avut loc in 2003 la Sao Paolo.

Vizita incepe deci in Brazilia, o tară care face parte din BRICS, alături de Rusia si China, vizită prefatată, de altfel, de deplasarea din aceste zile acolo a ministrului rus al afacerilor externe, Lavrov.

Presedintele Braziliei, Lula da Silva, este o figură controversată, lider al unor miscări muncitoresti cu accente radicale. Oricum, considerat nefrecventabil la Washington. In plus, el a fost condamnat la peste nouă ani de inchisoare pentru spălare de bani si coruptie, din care a executat aproape doi ani.

După schimbarea de regim, s-a spus că ministrul justitiei si judecătorul au fost răi, că a fost o operatiune politică si el a putut să candideze, din nou, impotriva candidatului sustinut de americani. Si a câstigat iar acum are sansa de a se intâlni cu Klaus Iohannis.

Este posibil, de altfel, ca Iohannis să-i confere si o decoratie - „Steaua României, cu colier".

Adrian Năstase

PS Trebuie totusi să mă autro-denunt. Si eu m-am intlnit cu presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, in 2003, după alegerea sa ca presedinte, in primul mandat. Fotografia este de atunci.