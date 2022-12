''Klaus, Klaus, Maia și elvețianul'', serial geopolitic de categorie B, cu regie sorosistă!

Definiția pe care wikipedia o dă filmului de categoria B este asta: ''un film comercial cu buget redus care nu este definitiv o formă de artă sau film pornografic. La început, în timpul Epocii de Aur de la Hollywood, termenul identifica un film destinat pentru distribuire cu o mediatizare mai mică''.

Scenele reale prin care debutează filmul descris în titlu sunt următoarele: în Bucureștiul umilit de decizia UE de refuz al intrării în Schengen este anunțată duminică, 11.12.2022, întâlnirea intempestivă de a doua zi între președintele României Iohannis și cel al Elveției, Ignazio Cassis. În aceeași zi Maia Sandu, președintele Moldovei, pleacă la Geneva unde se întâlnește cu Klaus Schwab, șeful Forumului Economic Mondial, fiind prezentate imagini unde moldoveanca își ia notițe, completând o foaie de parcurs dictată de octogenarul neamț, în pepiniera căruia au crescut noii lideri ai lumii occidentale ca Macron, Trudeau, Ursula, chiar și Ignazio Cassis, elevul lui Schwab alături de care organizează Davos-ul.

Întâlnirea se încheie în timp util pentru ca Maia Sandu să ajungă în avionul președintelui Elveției, în drumul acestuia spre București. Sunt prezentate din nou imagini cu Maia și Ignazio discutând în luxosul jet elvețian, iar moldoveanca ne asigură pe instagram că și-a luat notițe și aici, înainte să fie depusă pe aeroportul din Chișinău, capitala noii #RepubliciSOROS, de unde elvețianul zboară la București pentru întâlnirea cu Iohannis.

Scenele următoare se filmează la Cotroceni, unde președintele României îl folosește pe elvețian ca suport necesar pentru a trece hopul primei sale apariții publice de după ratarea Schengen, iar Cassis anunță românii că Austria e o țară prietenă, a cărei micționare cu boltă pe români și România trebuie pricepută ca o necesitate pentru siguranța frontierelor europene. Primul episod al serialului se încheie cu discursul lui Iohannis de la Bruxelles de ieri, unde acesta repetă în fața presei ceea ce elvețianul i-a transmis să zică din partea celuilalt Karl, anume Schwab (în mod ironic, un șvab i-a transmis unui sas ce anume are voie să zică!).

Scenele din acest serial geopolitic de categorie B, care rulează deja iar noi asigurăm figurația, pot fi pricepute mai bine doar în ipoteza lui Bogdan Comaroni, exprimată acum o săptămână la GOLD FM, conform căreia România va fi refuzată cu Schengen tocmai pentru ca să fie simplificată unirea noastră cu Moldova, granițele noii entități statale nemaiputând fi astfel securizate conform cerințelor. ("Refuzul intrării în Schengen va fi compensat prin unirea României cu Moldova. Austria face și un joc indirect în favoarea Rusiei.")

În ultimul an am tot analizat proiectul ''RO + MD = RO'', ce s-ar putea realiza în siajul și la finalul de etapă al conflictului ucrainean, deci n-o să mai insist și azi, invitându-vă însă să urmăriți scenele în cheia descrisă mai sus. Certitudinea geopolitică pe care o avem este că Moldova a devenit deja #RepublicaSOROS, iar servanți români ai Statului Paralel / Soros, ca Danileț sau fostul șef de la spălarea banilor, au devenit cetățeni moldoveni și s-au apucat de treabă la Chișinău.

Kovesi, Coldea și ceilalți actori români aparținând Factorului Extern sunt și ei în distribuția serialului, își vor face apariția în următoarele episoade. Iar Klaus al nostru, care aspiră la o carieră de mare actor geopolitic, e și el mulțumit cumva, doar că a fost distribuit ca ''falnic'' actor într-un film de categorie B, care ''nu este definitiv o formă de artă sau film pornografic'', dar cam asta pricepem că este, nu-i așa?!

Cozmin Gușă