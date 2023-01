La ce e bună evaluarea?

Cu o frecvență cel puțin suspectă, atât premierul, generalul cu patru stele Nicolae Ciucă, cât și președintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbesc despre evaluare. Despre necesitatea evaluării miniștrilor. Tocmai acum, când, conform „rotativei", aceștia vor trebui schimbați. Cui și în ce scop i-ar mai putea folosi o asemenea evaluare?

Conform celor doi corifei ai politicii de la București, Nicu și Marcel, o asemenea evaluare trebuie să aibă în vedere performanțele și respectiv contraperformanțele membrilor Guvernului în materie de accesare a fondurilor acordate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență aprobat de Uniunea Europeană. Dacă așa stau lucrurile, dacă acesta va fi cu adevărat criteriul de performanță, atunci nu mai este necesară nicio evaluare. Întregul Guvern cade cu brio la acest examen. De sus până jos. Pentru că cele câteva miliarde de euro puse până în prezent la dispoziția României, reprezentând mai puțin de 10% din banii promiși, zac neutilizați în Trezoreria Băncii Naționale a României. Practic, în total, nu au putut fi folosite decât circa 200 de milioane de euro. Ce înseamnă asta?

Înseamnă că niciun minister nu a fost capabil să elaboreze un plan cât de cât coerent pentru utilizarea banilor europeni. Mai pe românește, deși au fost vehiculate fel de fel de proiecte la televizor, din vârful buzelor, concret ele nu există. În absența acestora, nu poate fi cheltuit niciun euro. La acest capitol, performanța guvernanților este zero. Pe cine ar urma să evalueze Nicolae Ciucă? Ar trebui să înceapă prin a se evalua pe el însuși. Dacă Guvernul pe care l-a condus și îl mai conduce încă două luni are performanță zero sau apropiată de zero legată de PNRR și dacă acesta este singurul criteriu de evaluare, atunci și în dreptul numelui său trebuie trecut din capul locului un zero barat. Și Marcel Ciolacu, domnia sa ce dorește să evalueze legat de PNRR? Să evalueze contraperformanțele și incompetența miniștrilor pe care i-a desemnat în Guvernul Ciucă? Pentru a face acest lucru nu este necesar nici cel mai mic efort. Pentru că nici miniștrii social-democrați nu au performat în vreun fel.

Poate că ar fi mai interesant să fie evaluați consultanții. Adică acele firme de casă care au încasat o căruță de bani din banii europeni, fie promiși României cu dobândă, fie granturi, pentru a elabora vezi Doamne proiectele care acum aflăm că lipsesc cu desăvârșire.

În curând ne vom trezi cu un nou Guvern, cu noi speranțe, cu noi promisiuni transformate în angajamente și finalizate prin aceleași eșecuri. Va fi probabil Guvernul Marcel, succesorul Guvernului Nicu. Domnul Marcel Ciolacu afirmă cât se poate de răspicat că refuză să-i tragă din pălărie pe viitorii minștri. Îi va alege în baza unor criterii de performanță. Despre ce performanță vorbește? Dacă „rotativa" se face conform protocolului, atunci niciun demnitar nu va mai rămâne în poziția pe care o deține în prezent. Se schimbă toți miniștrii. Pur și simplu. Ar fi absurd să-l iei pe Grindeanu de la Transporturi, unde a avut o performanță zero, și să-l pui, să spunem, la Justiție. În locul lui Predoiu, care și el a avut o performanță zero. Sau mai bine zis o performanță negativă.

Aceste discuții interminabile privind așa-zisele criterii de performanță sunt numai bune de adormit vigilența opiniei publice. Este însă posibil ca în spatele acestor angajamente privind evaluarea miniștrilor să se ascundă o șmecherie. Adică intenția de a păstra o serie de miniștri pe funcțiile deținute. Cum va fi însă posibil ca, în cazul acestora, evaluarea să devină pozitivă, atâta timp cât practic nu există niciun ministru care să fi performat conform criteriilor prezentate opiniei publice?

Sorin Rosca Stanescu