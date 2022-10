Linia de demarcație devine explozivă! Rusia merge spre Vest și România este în zona de contact!

In ultima vreme, am fost mai putin activ pe blog si fb. Explicatia tine de o anumita lipsa de entuziasm si de interes pentru subiectele „zilei": accidente de masini (breaking news - soferul fratelui lui Tzanca a lovit patru automobile), zecile de anunturi despre cum vor creste pensiile, declaratiile lui Zelenski, capriciile vremii, condamnarea „ferma" de catre NATO si UE a anexarii celor patru provincii de catre Rusia, mesajele cu diez ale lui Iohannis si catre cine se indreapta gandurile lui, nemultumirea lui George Simion ca nu este lasat sa-si parcheze autobuzul in poarta guvernului etc.

Mai sunt oare relevante ideologiile pentru partide? Nu cred. De aici competitia pentru mesaje relevante doar pentru viitoarele alegeri. Nicio discutie de fond despre numarul satelor si comunelor depopulate care ar trebui sa fie regrupate sau despre numarul bugetarilor care ar trebui readus sub un milion.

M-am plictisit sa repet nevoia de pregatire a tinerilor pentru politica in cadrul unor institute de genul „Ovidiu Sincai" sau la departamente de partid. Nu e mai simplu sa dai bani din subventiile guvernamentale la statiile de stiri?

E adevarat, nu mai avem probleme sa elaboram propria noastra politica externa. Mergem disciplinati la ancora UE si NATO. Mesajele si declaratiile lui Putin vor adanci insa clivajele intra-europene. Ungaria, Serbia, Italia, Polonia, probabil Germania isi vor cauta propriile exituri din crizele actuale.

In mod paradoxal, pana de curand, NATO mergea spre Est, spre Rusia; acum Rusia merge spre Vest, spre NATO. Bufferul initial dispare iar linia de demarcatie devine exploziva. Ar trebui sa fim ingrijorati pentru ca ne aflam in zona de contact. S-ar putea ca, in final, Ucraina sa fie sacrificata. Dar dupa alte criterii decat cele sugerate de profesorul Marga. Alte tari se vor uita, in continuare, la spectacol si vor fi preocupate sa vanda arme. Noi, deocamdata, stam bine cu „postura" si cu "rezilienta".

Adrian Năstase