Incident grav pe calea ferată: un tren de pasageri a lovit o osie plasată intenționat pe șine. CFR investighează un posibil act de sabotaj

Un incident grav a avut loc, joi seară, pe magistrala feroviară 100, în stația CF Crușovăț, unde un tren de pasageri a lovit o osie plasată intenționat pe șine. CFR anunță că a fost pusă în pericol siguranța circulației. Autoritățile vorbesc despre un posibil act de sabotaj. Din cauza acestui incident, trenul a avut o întârziere de 138 de minute.

„Compania Națională de Căi Ferate «CFR» SA informează că în seara zilei de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în stația CF Crușovăț, trenul IR 1691 a surprins și a lovit pe linia II directă o osie aparținând unui vagonet tehnologic", transmite CFR. Trenul în cauză, care pleacă din Gara București Nord și ajunge în Gara Timișoara Nord, a ajuns cu 214 minute ma târziu, calculând și întârzierile acumulate înaintea incidentului, după cum arată site-ul companiei.

„După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute. Analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar. La finalizarea investigațiilor la fața locului, trenul IR 1691 și-a continuat deplasarea, cu o întârziere de 138 de minute", transmite CFR.

Astfel, compania „condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate. Responsabilii vor răspunde în fața legii conform prevederilor aplicabile." „CFR SA reafirmă că siguranța circulației reprezintă prioritatea absolută. Personalul feroviar monitorizează în permanență infrastructura și aplică toate măsurile necesare pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță."