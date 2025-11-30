Super-report de opt milioane de euro la Joker la tragerea de duminică

Loteria Română anunță un report impresionant la Joker, categoria I, care a ajuns la peste 40,52 milioane de lei, echivalentul a peste 7,96 milioane de euro.

Duminică vor avea loc noi trageri pentru jocurile:

- Loto 6/49

- Noroc

- Joker

- Noroc Plus

- Loto 5/40

- Super Noroc

La tragerile de joi, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășește 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro).

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 4,11 milioane de lei (echivalent cu 807.900 de euro).

Pe lângă premiul record de la categoria I, Joker oferă și un report atractiv la categoria a II-a, în valoare de peste 516.500 de lei (echivalentul a 101.400 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

Loto 5/40, categoria I: report de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro).

Super Noroc, categoria I: report de peste 76.400 de lei.