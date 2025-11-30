Un neurochirurg acuzat că a mutilat zeci de pacienți a fugit din țară. Ancheta scoate la iveală operații greșite, vieți distruse și documente dispărute

Un scandal uriaș lovește sistemul medical din Marea Britanie, după ce un fost neurochirurg din Dundee este acuzat de zeci de pacienți că le-a distrus viețile prin intervenții chirurgicale ratate.

Sam Eljamel, considerat ani la rând un nume de referință în neurochirurgie, ar fi efectuat operații greșite pe creier și coloană, cu consecințe devastatoare. După izbucnirea scandalului, medicul a părăsit țara și s-ar afla în prezent în Libia, unde ar continua să profeseze.

Investigația publică aflată în desfășurare și informațiile obținute de Sky News conturează unul dintre cele mai grave cazuri de malpraxis din ultimii ani. Poliția scoțiană verifică până la 200 de dosare suspecte.

Printre cazurile analizate se numără și cel al lui Annemarie Pymm, o fostă funcționară fiscală din Perth, care a ajuns paralizată după două intervenții pe creier realizate de Eljamel. Soțul ei spune că femeia depinde acum complet de îngrijire permanentă.

Sam Eljamel a condus secția de neurochirurgie a NHS Tayside timp de aproape două decenii, fiind prezentat drept unul dintre cei mai competenți specialiști ai Europei. Cu toate acestea, deși existau plângeri privind erori grave, conducerea spitalului i-a permis să opereze peste o sută de pacienți chiar și după primele suspiciuni.

Ulterior, reprezentanții NHS au admis că pacienții au fost expuși inutil unor riscuri majore.

Deși există un tratat de extrădare între Regatul Unit și Libia, experții juridici consideră că aducerea lui Eljamel în fața instanței britanice ar fi puțin probabilă. Situația instabilă din Libia și lipsa unei autorități centrale puternice fac aproape imposibilă colaborarea între cele două țări.

Profesorul Peter Watson, specialist în litigii internaționale, explică faptul că autoritățile libiene ar trebui să își dea acordul pentru extrădare, un scenariu greu de imaginat în contextul actual.

Cazul medicului Eljamel este examinat în prezent de o comisie independentă la Edinburgh. Recent, s-a descoperit că 40 de registre printate, cu date detaliate despre operațiile realizate între 1995 și 2013, au dispărut. Documentele ar fi fost distruse, o situație care complică serios procesul de clarificare a faptelor.

În 2021, o instanță scoțiană l-a obligat pe Eljamel să plătească 2,8 milioane de lire sterline unei paciente care a rămas cu dizabilități severe după o intervenție chirurgicală.