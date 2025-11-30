Un neurochirurg acuzat că a mutilat zeci de pacienți a fugit din țară. Ancheta scoate la iveală operații greșite, vieți distruse și documente dispărute
Postat la: 30.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un scandal uriaș lovește sistemul medical din Marea Britanie, după ce un fost neurochirurg din Dundee este acuzat de zeci de pacienți că le-a distrus viețile prin intervenții chirurgicale ratate.
Sam Eljamel, considerat ani la rând un nume de referință în neurochirurgie, ar fi efectuat operații greșite pe creier și coloană, cu consecințe devastatoare. După izbucnirea scandalului, medicul a părăsit țara și s-ar afla în prezent în Libia, unde ar continua să profeseze.
Investigația publică aflată în desfășurare și informațiile obținute de Sky News conturează unul dintre cele mai grave cazuri de malpraxis din ultimii ani. Poliția scoțiană verifică până la 200 de dosare suspecte.
Printre cazurile analizate se numără și cel al lui Annemarie Pymm, o fostă funcționară fiscală din Perth, care a ajuns paralizată după două intervenții pe creier realizate de Eljamel. Soțul ei spune că femeia depinde acum complet de îngrijire permanentă.
Sam Eljamel a condus secția de neurochirurgie a NHS Tayside timp de aproape două decenii, fiind prezentat drept unul dintre cei mai competenți specialiști ai Europei. Cu toate acestea, deși existau plângeri privind erori grave, conducerea spitalului i-a permis să opereze peste o sută de pacienți chiar și după primele suspiciuni.
Ulterior, reprezentanții NHS au admis că pacienții au fost expuși inutil unor riscuri majore.
Deși există un tratat de extrădare între Regatul Unit și Libia, experții juridici consideră că aducerea lui Eljamel în fața instanței britanice ar fi puțin probabilă. Situația instabilă din Libia și lipsa unei autorități centrale puternice fac aproape imposibilă colaborarea între cele două țări.
Profesorul Peter Watson, specialist în litigii internaționale, explică faptul că autoritățile libiene ar trebui să își dea acordul pentru extrădare, un scenariu greu de imaginat în contextul actual.
Cazul medicului Eljamel este examinat în prezent de o comisie independentă la Edinburgh. Recent, s-a descoperit că 40 de registre printate, cu date detaliate despre operațiile realizate între 1995 și 2013, au dispărut. Documentele ar fi fost distruse, o situație care complică serios procesul de clarificare a faptelor.
În 2021, o instanță scoțiană l-a obligat pe Eljamel să plătească 2,8 milioane de lire sterline unei paciente care a rămas cu dizabilități severe după o intervenție chirurgicală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Milionarii se pregătesc de apocalipsă: În cazul unei prăbușiri a societății vom fi extrem de bine apărați
Jason Orvis, un milionar din Utah, a construit o ferma pe un teren de 120 de hectare pentru familia și prietenii sai. El ...
-
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
Unul dintre personajele centrale din dosarul care ii vizeaza pe foștii generali SRI Florian Coldea, Dumitru Dumbrava (de ...
-
Super-report de opt milioane de euro la Joker la tragerea de duminică
Loteria Romana anunța un report impresionant la Joker, categoria I, care a ajuns la peste 40,52 milioane de lei, echival ...
-
Incident grav pe calea ferată: un tren de pasageri a lovit o osie plasată intenționat pe șine. CFR investighează un posibil act de sabotaj
Un incident grav a avut loc, joi seara, pe magistrala feroviara 100, in stația CF Crușovaț, unde un tren de pasageri a l ...
-
Nebunie la Universitatea din București: un bărbat vrea să se cazeze în căminul fetelor pe motiv că e „trans". Deja folosește baia pentru femei
Caz pur și simplu incredibil la Universitatea din București. Un transgender e revoltat ca a fost repartizat intr-o camer ...
-
În 2022, omenirea a făcut ceva fără precedent. Ca urmare a acestui eveniment, ne putem aștepta prima ploaie de meteori de origine umană
În anul 2022, mai exact pe 26 septembrie, omenirea a facut ceva fara precedent: NASA a lovit deliberat un asteroid ...
-
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
Una dintre cele mai captivante povești din istoria contemporana a omenirii este cea a ultimului imparat al Chinei imperi ...
-
700.000 de români își sărbătoresc azi onomastica de Sfântul Andrei. De ce se pune grâu la încolțit
700.000 de romani iși sarbatoresc onomastica de Sfantul Andrei, care este considerat in religia ortodoxa ocrotitorul țar ...
-
Nicolae Voiculeț s-a enervat după răspunsul lui Fritz în scandalul colindelor interzise: Ți-ai face semnul sfintei cruci?
Artistul Nicolae Voiculeț s-a enervat dupa ce Dominic Fritz a negat ca ar fi interzis colindele lui Radu Gyr in repertor ...
-
Cercetătorii din Australia au descifrat misterul "mesagerilor ascunşi" ai sângelui (studiu)
Oamenii de stiinta din Australia au decodat pentru prima data continutul molecular al particulelor "mesagere" care sunt ...
-
Premieră mondială: Oamenii de știință creează prima măduvă osoasă umană funcțională în laborator
Oamenii de stiinta au creat un model uman de maduva osoasa care a reusit sa produca celule sanguine in mod sustinut. &bd ...
-
Iată de ce l-au pus pe flaușatul Radu Miruță: La Apărare vin miliardele de euro pentru arme, iar la Economie e industria de armament. Undeva la mijloc dispar bani!
Radu Miruța era, pana ieri, ministrul Economiei + Antreprenoriatului + Digitalizarii + Turismului. Adica 4 ministere com ...
-
Un scenariu extrem de sumbru în România: 500.000 de oameni și-au închis conturile de economii în acest an pentru a-și asigura traiul de zi cu zi
Aproape 500.000 de romani și-au inchis conturile de economii in primele noua luni ale anului 2025. Banii au fost indrept ...
-
Noul concept car de la Dacia, premiu la un concurs prestigios: "Un cub pe patru roți cu o față veselă"
Mai multe modele auto au fost distinse recent de Top Gear, intr-o selecție ce reunește atat vehicule aflate deja pe piaț ...
-
Slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical
Echipajele medicale prezente la Manastirea Prislop, unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au ac ...
-
Apelul lui Călin Georgescu pentru români de 1 Decembrie
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu face un apel la romani sa se prezinte la 1 decembrie la Alba ...
-
New York Times: Cel puțin 10 copii au murit din cauza vaccinurilor anti-Covid, arată un document al Guvernului SUA
Directorul diviziei de vaccinuri a Administrației Alimentelor și Medicamentelor (FDA) din SUA a declarat vineri, intr-o ...
-
Curățenia din cabină: un detaliu pe care nicio companie de rent a car sau șofer de taxi nu ar trebui să îl ignore
Clienții sunt din ce in ce mai atenți la detalii, iar aspectul interiorului unui autovehicul devine mai mult decat o sim ...
-
I se spune „The Hum", iar fenomenul este raportat în orașe din întreaga lume - Oameni perfect sănătoși au ajuns în pragul disperării
Exista un sunet care nu poate fi auzit de toți dar care se simte in oase... Un murmur greu, profund, ca un motor ingropa ...
-
In Romania va incepe Halloween-ul economic. Problemele economice se vor transforma in probleme sociale si politice
In noiembrie 2025, toti indicatorii economici urla. Romania are: Cel mai mare deficit bugetar din Europa Cel mai m ...
-
Elon Musk a spus că după 2027 nu va mai fi cale de întoarcere: "Nu e o catastrofă, ci o tranziție"
Într-un interviu cu Lex Fridman, Musk a spus ca dupa 2027 nu va mai fi cale de intoarcere. Cand jurnalistul a intr ...
-
ANAF inițiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5 Marian Vanghelie: confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor
COMUNICAT ANAF: Agenția Naționala de Administrare Fiscala a demarat punerea in executare a titlului executoriu emis in u ...
-
Proprietarii concursului Miss Univers sunt suspectaţi de fraudă şi trafic cu arme: Tăvălugul a pornit de la un chirurg
Un scandal incredibil are loc pe plan mondial! Concursul de frumusete Miss Univers se confrunta cu noi probleme, dupa ce ...
-
Theia, planeta misterioasă din care s-a născut Luna: dovezile care rescriu istoria Sistemului Solar
Acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, o lume de dimensiunea lui Marte a intrat in coliziune cu Pamantul, dispersand rest ...
-
O amenințare globală ar putea depăși pandemia COVID-19
Institutul Pasteur din Franța a lansat, joi, un avertisment, in privința riscului pe care virusul gripei aviare l-ar put ...
-
Efectele ascunse ale zgomotului urban: Ce riscuri reprezintă traficul intens pentru sănătatea mentală a tinerilor
Cercetari realizate de Universitatea Oulu au scos la iveala o amenințare insidioasa pentru sanatatea mentala a tinerilor ...
-
Ce sunt mai exact și cum funcționează criptomonedele și stabilomonedele. Care e diferenta intre conturi digitale, bani virtuali, sau CBDC
Criptomonedele au introdus o noua modalitate de a gandi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred ca ar putea in ...
-
Canonizarea lui Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop. Sărbătoare mare cu zeci de preoți și mii de credincioși
Credincioși din toate colțurile țarii participa la slujba de canonizare a parintelui Arsenie Boca, intr-o zi cu adevarat ...
-
Voiculeț către Fritz: "Cum îți permiți tu neamț venit pe pământul nostru unde s-a murit pentru Țară să pui mâna pe sufletul Crăciunului românesc?
"Dominic Samuel Fritz - USR, cum iți permiți tu, neamț venit pe pamantul nostru unde s-a murit pentru Țara in care tu ai ...
-
Bolojan și-a luat-o de la Olguța: Craiova a câştigat locul 1 în competiţia Târgurilor de Crăciun din Europa. Premierul a vrut să-i taie fondurile!
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, anunta, joi seara, ca Targul de Craciun din oras s-a clasat pe prim ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu