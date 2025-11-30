Nebunie la Universitatea din București: un bărbat vrea să se cazeze în căminul fetelor pe motiv că e „trans". Deja folosește baia pentru femei
Postat la: 30.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Caz pur și simplu incredibil la Universitatea din București. Un transgender e revoltat că a fost repartizat într-o cameră de băieți la cămin, pentru că în actul de identitate figurează sexul masculin, potrivit PressOne.
Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al Universității, a spus că situația a ajuns abia acum la urechile rectorului. Deși problema este de la începutul anului universitar, a fost gestionată până acum de universitatea la care învață studentul.
Metodologia de cazare la Universitatea din București prevede performanța academică și anumite „cazuri speciale". Totuși, aceste cazuri speciale nu se adresează transgenderilor, probabil, persoanelor cu dizabilități.
Cererea de a fi repartizat într-o cameră de fete a fost respinsă. Acesta împarte acum camere cu doi băieți, la mai bine de două luni de la începerea anului universitar. El a spus că folosește baia pentru fete și petrece majoritatea timpului cu prietenele sale.
Reacția Universității din București după ce un bărbat e revoltat că nu a fost primit în căminul fetelor
Purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, a declarat pentru Buletin de București că situația studentei a ajuns abia acum la nivelul rectoratului, fiind gestionată anterior de facultatea la care studentul este înscris.
Potrivit acestuia, repartițiile în cămine au fost făcute strict în baza legislației în vigoare. „Conducerea Universității din București a aflat acum despre această situație. Ea a fost gestionată anterior la nivelul facultăților, care au aplicat strict prevederile legale în vigoare. Facultatea a decis că împărțirea se face în conformitate cu sexul menționat în cărțile de identitate", a declarat reprezentantul UB.
Întrebat dacă această practică reprezintă o formă de discriminare, purtătorul de cuvânt a răspuns că „este o formă de discriminare pe care o prevede legea. Suntem o instituție cu finanțare publică, care în primul rând are obligația să respecte reglementările în vigoare. Dacă legea prevede asta, trebuie ca legiuitorul să o modifice, nu o poate modifica universitatea".
Purtătorul de cuvânt a mai spus că va analiza situația studentei respective, în conformitate cu Planul de egalitate de gen 2025-2028 al instituției și standardele internaționale, pentru a încerca să identifice „o soluție incluzivă" atât pentru acest caz, cât și pentru alte situații similare care ar putea apărea.
