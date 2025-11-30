Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința

Unul dintre personajele centrale din dosarul care îi vizează pe foștii generali SRI Florian Coldea, Dumitru Dumbravă (decedat) și Danuț Trăilă a murit în această dimineață, după ce medicii au luptat să-i salveze viața timp de mai multe săptămâni. Mihai Guțanu, denunțător în anchetă și martor esențial pentru procurori, intrase în comă în urma unui incendiu violent care i-a cuprins casa în urmă cu două săptămâni. Decesul său ridică semne de întrebare într-un context dominat de acuzații, suspiciuni și presiuni juridice.

Mihai Guțanu se afla în imobil în momentul în care flăcările au izbucnit, potrivit surselor Oficiul de Știri. Incendiul a avut loc acum două săptămâni, iar bărbatul a fost găsit în stare gravă și transportat de urgență la spital. De atunci, a rămas în comă, iar medicii au încercat în mod repetat să-l stabilească. Moartea lui Guțanu are loc la mai puțin de două luni după dispariția generalului SRI Dumitru Dumbravă, care a murit la 53 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă.

Dosarul în care apar numele celor doi este considerat unul dintre cele mai sensibile cazuri ale ultimilor ani. Mihai Guțanu, bărbatul acuzat că l-ar fi contactat pe Cătălin Hideg, martorul-denunțător din dosarul foștilor generali SRI, se plângea de mult timp că el și familia sa sunt supuși hărțuirii. Între timp, instanța a confirmat că executarea silită a lui Guțanu a fost cerută de un cunoscut om de afaceri, a cărui identitate a fost făcută publică.

În ședința de judecată din 14 noiembrie 2024, care a vizat prelungirea controlului judiciar pe cauțiune, procurorii au dezvăluit că denunțătorul Cătălin Hideg a fost abordat de Mihai Guțanu. Anchetatorii urmează să stabilească dacă Guțanu ar fi acționat la solicitarea foștilor generali SRI, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Danuț Trăilă, care au interdicție expresă de a lua legătura cu denunțătorul din dosar.

Ca urmare a acestor suspiciuni, procurorul l-a audiat pe Mihai Guțanu și a dispus percheziția informatică a telefoanelor sale. Mihai Guțanu, a cărui audiere a fost dispusă de procurori în dosarul foștilor șefi SRI, sa confrunta cu probleme serioase în plan personal, fiind vizat de o executare silită pentru un credit de 100.000 de lei contractat în 2020.

Numele său apare într-un dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 6 pe 7 iulie 2023, când un birou de executare judecătorească a solicitat „autorizarea intrării în încăperi". Guțanu a susținut în instanță că i-a fost deja pusă poprire pe salariu de mai bine de trei ani, fiindu-i oprită o treime din venitul lunar, ceea ce a stins o mare parte din datoria inițială.

În ciuda popririi, executorul s-a îndreptat ulterior împotriva unor terenuri de suprafețe mici, deținute de Guțanu undeva la țară, în devălmășie cu rude. În documentele din dosar, Guțanu a contestat demersurile, arătând că „această cerere trebuie respinsă pentru că toate actele vizează hărțuirea sa și a familiei sale". Plângerea sa personală de hărțuire intervine în contextul în care este investigat de Parchet pentru că l-ar fi contactat pe denunțătorul Cătălin Hideg, notează sursa citată.

Mihai Guțanu avusese o carieră diversă în administrație și politică:

• fost președinte PNȚCD Sector 6 (2009),

• fost șef al Biroului Turism din Primăria Capitalei (2012),

• fost șef serviciu la Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului".

Toate aceste aspecte se intersectau, în final, cu dosarul penal de mare vizibilitate în care era un denunțător-cheie, scrie sursa citată. Moartea lui Mihai Guțanu, produsă în plin context al unei anchete ce vizează foștii grei din SRI, va complica semnificativ mersul investigației. Procurorii urmează să stabilească impactul decesului asupra probelor și a direcției anchetei.