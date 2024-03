Mafioții lui Coldea atacă presa deoarece știu că instituțiile statului le protejează ilegalitățile

Cunoașteți campania mea de mulți ani de zile, 14-15, nici nu mai știu, împotriva lui Florian Coldea, a Statului Paralel, dar cunoașteți și mai bine campania de presă, la care am contribuit și eu, dar care a fost dusă împotriva lui Coldea în ultima vreme de către colegele și colegii mei, oameni ca Anca Alexandrescu, Iosefina Pascal, Liviu Alexa și alții câțiva care am contribuit.

În ciuda dezvăluirilor infamante despre ilegalități flagrante, despre faptul că este pusă în pericol securitatea națională de către acest adevărat grup infracțional al lui Florian Coldea, autoritățile au tăcut, nu s-au mișcat deloc. Sigur, acest lucru a dat curaj mini-mafioților, cam ăsta este statutul lor, mini-mafioților din jurul lui Coldea să răspundă așa cum știu ei. Și aseară, la emisiunea Ancăi Alexandrescu s-a desfășurat un astfel de eveniment, prin care unul dintre mărunții aghiotanți ai lui Coldea, care, atenție, a fost sau mai este pilot la Baza Kogălniceanu, un mărunt pe nume Mărunțiș, ce nume predestinat, Bogdan Mărunțiș, finul lui Coldea și director al CryptoData, s-a deconspirat, iar fapta de care se face el vinovat, prin deconspirarea pe care a operat-o în direct la emisiunea Ancăi Alexandrescu, este următoarea (și aici vă rog să-l ascultați pentru un minut pe Veronel Rădulescu, avocatul Clubului de Presă):

„Articolul 404 din Codul Penal prevede următoarele: comunicarea de informații false, comunicarea sau răspândirea prin orice mijloace de știri, date sau informații false, ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Care este înțelesul acestui articol? Că atunci când comunici date sau informații false, cunoscând că ele sunt false, pentru a fi diseminate în public, situația noastră, pentru că, în momentul în care le comunici către anumite organe de presă, către persoane publice din presă, scopul este acela de a răspândi informații false, iar informațiile cu privire la recrutarea de mercenari, utilizarea de mercenari în Ucraina, în condițiile în care la granița României este un conflict militar, aceste informații false sunt de natură a pune în pericol securitatea națională. În mod similar, și cele legate de statuile și caricaturile lui Putin și așa mai departe, care pot să ducă la tensiuni, încordări diplomatice cu consecințe imprevizibile pentru securitatea națională."

Ați avut un rezumat din partea unuia dintre cei mai redutabili avocați. În baza acestei poziții, Anca Alexandrescu va face plângere la DIICOT, pentru felul în care s-a încercat să fie escrocată atât ea, cât și Iosefina Pascal, pentru că despre asta este vorba, în mijlocul unei anchete jurnalistice, de către acest grup infracțional organizat în jurul lui Florian Coldea. Sigur că poziția mea când am auzit de plângere la DIICOT a fost „Cum adică plângere la DIICOT? Unde?". Adică acolo unde s-a dat NUP, neînceperea urmăririi penale pentru Bogdan Buta, patronul UNTOLD, pedofilul dovedit de către Liviu Alexa, Bogdan Buta, tovarăș cu alde Coldea, Ovidiu Toma și acest Mărunțiș, cu nevastă polițistă, ce nume predestinat și potrivit. Cum adică să le fie frică ăstora de DIICOT, dacă șeful lor, Coldea, le-a zis, în stilul Ludovic al XIV-lea, că „l'etat c'est moi", la adică „statul sunt eu". Culmea, mai și dovedește, în ultimii 7-8 ani, de când nu mai este șef al SRI, că e chiar așa: statul este el. Dar știți de ce? Pentru că îi are pe toți la mână, folosind informațiile culese de către colegii săi din SRI despre jurnaliști, judecători, politicieni, procurori, oameni de afaceri și așa mai departe, și îl are la mână inclusiv pe Iohannis, pentru care a făcut ilegalități ca să poată să fi ales în 2014 în dauna lui Ponta. Da, da! Ăsta care s-a autopropus ieri la NATO poate fi detonat ușor, mai ales în mediul internațional, de către Coldea și ai săi, ca și mulți alții de lângă Iohannis, care n-au fost cuminți și au băgat mâna în caraiman, după cum se zice, adică s-au îndestulat din fondurile statului.

Așa să vă explicați și curajul acestor mini-mafioți, țâști-bâști de pe lângă Florian Coldea, dar așa se vă închipuiți și de ce nu reacționează statul. Oricum e limpede că s-a depășit o barieră, e limpede că această grupare a lui Coldea a intrat în panică. Pot să presupun de ce. Informația mea este corectă și am confirmat-o din mai multe surse: SRI-ul a dat dispoziție în sistem ca nimeni din sistemul lor secret să nu mai conlucreze, discute sau colaboreze cu nimeni din rețeaua Coldea. Revenind la atacul împotriva presei, vă spun ardelenește că „nu-i bai!". Noi, cei din Clubul de Presă și nu numai, suntem solidari și vom lupta. Eu o să vă rog altceva pe voi, cei care ne urmăriți: vă rog să vă închipuiți că, dacă au îndrăznit să se pună cu noi, cei din presă, pe voi, cei fără de apărare, cei care n-aveți la dispoziție tribune unde să vă plângeți, vă mănâncă la micul dejun fiecare dintre acești mini-mafioți care populează județele României, grupați în această rețea de tip infracțional a lui Coldea. De ce s-a întâmplat asta? E o poveste lungă pe care o știți. În primul rând, pentru că noi, ca cetățeni, am ales mereu prost și noi, ca cetățeni, nu suntem deloc solidari ca români.

Cozmin Gușă