Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Postat la: 27.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar în loc să fie un exercițiu real de alegere, pare mai degrabă o repetiție a aceluiași scenariu scris la Bruxelles și jucat de ani de zile. Maia Sandu este prezentată ca soluția finală, omul providențial, singurul garant al Europei, în timp ce restul candidaților sunt aruncați la gunoiul etichetelor - pro-ruși, populiști, extremiști.
Schema este simplă și a devenit obositoare, pentru că în Moldova de azi dacă nu o vrei pe Maia înseamnă că ești împotriva viitorului european, iar chestia asta e băgată pe gât zi și noapte de presa finanțată din afară, de ONG-urile umflate cu bani externi și de liderii europeni care o ridică în slăvi cu o pasiune pe care nu o arată niciunui alt șef de stat european. Adevărul este că tot acest cult al Maiei Sandu există mai mult în capitalele europene decât la Chișinău. Ursula von der Leyen o tratează ca pe o eroină, Macron îi oferă scene internaționale, Scholz o aplaudă, iar restul liderilor europeni o prezintă ca model pentru întreaga regiune, în timp ce din ce în ce mai mulți cetățenii moldoveni o privesc cu suspiciune.
În campanie, PAS a pierdut procente serioase, încrederea în Maia s-a prăbușit vizibil, iar oamenii nu au mai înghițit povestea cu „salvatoarea". Viața lor de zi cu zi a devenit tot mai grea, salariile au rămas mici, prețurile au crescut, exodul a continuat, iar promisiunile de reforme și bunăstare nu s-au materializat. În loc de soluții, oamenii au primit un bombardament de propagandă ambalat frumos, plătit din afară, care a încercat să îi facă să creadă că votul pentru Maia nu este doar politic, ci aproape o obligație morală. Iar aici, ONG-urile finanțate generos din Europa au jucat un rol esențial. Ele au organizat traininguri, au derulat campanii de „informare", au produs rapoarte și sondaje, toate cu același scop, să transmită mesajul că Maia Sandu este singura opțiune.
Campania a scos însă la suprafață o serie de mizerii - alte partide proeuropene, posibile alternative la PAS, au fost blocate sau reduse la tăcere, candidații incomozi au fost împiedicați să își facă liber campanie, canalele media critice au fost închise, iar arestările considerate de mulți drept politice au completat tabloul. Astfel, competiția electorală a devenit o farsă, iar campania s-a transformat într-un monopol al PAS și al Maiei Sandu.
Și totul este cu atât mai absurd cu cât Statele Unite, unde Trump s-a întors la putere, nici măcar nu o bagă în seamă. Dacă pe vremea lui Biden era invitată la Casa Albă și prezentată ca o poveste de succes, acum nici nu se vorbește despre ea. Biden a susținut-o exagerat pentru că se potrivea perfect în agenda lui de export al „democrației" și pentru că avea în spate rețeaua de ONG-uri soros-iste care o împingea constant în față. Astăzi însă, Washingtonul lui Trump nu are nici timp și nici chef pentru Moldova, iar Maia Sandu rămâne complet dependentă de liderii europeni, care continuă să o sprijine...cumva, parcă necondiționat.
După acest spectacol, alegerile de pe 28 septembrie nu mai seamănă a alegeri libere, ci mai degrabă a ritual prin care moldovenii trebuie să valideze ce a decis deja Bruxelles-ul. Rămâne senzația cruntă că moldovenii nu aleg, ci li se transmite la final ce trebuie să creadă că au ales.
Sarmiza Andronic
-
O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?
Dumitru Dumbrava, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influența exer ...
-
Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!
Premierul Marii Britanii a anunțat recent ca, fara identitate digitala, nimeni nu ca mai putea lucra legal in Marea Brit ...
-
Oamenii cu bani din România au pariat pe un călăreț aparent singuratic, cu bani rusești
Nicușor Dan incearca sa rezolve matematic problema alegerilor din toamna anului trecut. "Suntem undeva la 30% din a desc ...
-
Cifrele vorbesc: A fost în zadar austeritatea
Degeaba ne-a chinuit coaliția cu taierile lui Marcel Ciolacu din "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 și Ilie Bolo ...
-
Horațiu Potra a fugit acasă în Dubai unde avea o locuință
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țara dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar privind acțiuni ...
-
Ce poți face la ONU când rămâi acasă
E de bine. Oana Țoiu a aterizat ieri dimineața la New York, pentru cea de-a 80-a Adunare Generala a Națiunilor Unite, in ...
-
Alegerea este clară: guvernanță globală sau barbarie
Exista ceva inefabil etern in „bataile tobelor și sunetul clopotelor de la apus pana la rasarit" cand vine vorba d ...
-
Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI
"Bineințeles ca sunt foarte mulți oameni pentru care exista masuri de contraspionaj", a declarat senin președintele Nicu ...
-
Duduia Elena nu cotcodăcește tot
Elena Udrea nu a spus tot ce știe nici in primul interviu dat dupa ieșirea din pușcarie, marșand pe adevaruri care-i con ...
-
Dublul standard, în defilare sub Arcul de Triumf
Legenda spune ca, inainte de un anume congres al Partidului Comunist Roman (la al oricatelea congres, Ceaușescu reales!) ...
-
Factorul Extern și controlul României!
În luna mai, imediat dupa instalarea sa la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat in mod explicit, chiar ritos, ca numi ...
-
Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată
Dar nu pot inca sa rasuflu ușurat. Rechizitoriul intocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serv ...
-
Davide, Davide, nu ne prigoni!
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se considera cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al ...
-
Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevarat, un contabil de excepție, bine pregatit. El se refera la cifr ...
-
Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Azi, va explic contextul geopolitic din regiunea noastra, ce va deveni unul exploziv in aceasta toamna, tocmai pentru ca ...
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
-
Au turbat, că s-au vaccinat!
Turbarea institutionala la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spu ...
-
ORDINEA MONDIALĂ POSTAMERICANĂ
E mult prea devreme ca sa discernem consecințele reale și totale ale unor evenimente geopolitice atat de complexe cum au ...
-
Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială
O operațiune vasta de spalare a creierelor derulata timp de mulți ani, a indus in multe capete ideea ca ajungem in parad ...
-
Nicky, un mesaj pe sms undeva în China? "Sunt eu, Picasso, si ti-am dat beep, că sunt voinic!"
La summitul crucial din China a fost invitat un singur fost om politic din Romania, și pușcariaș totodata - memoria elef ...
-
Vă faceți că munciți? Bolojan mimează reforma
Guvernul Bolojan mimeaza reforma prin masuri superficiale, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonom ...
-
Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!
Oana Țoiu a anunțat pe 9 iulie impunerea unei interdicții de acces pe teritoriul Romaniei, respectiv al spațiului Scheng ...
-
Junta care conduce România din umbră (III)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Libertatea câinelui e dată de lungimea lanțului!
Ilie Bolojan gafaie și asuda din greu. Îi este din ce in ce mai dificil sa-și impuna masurile de taiere și reducer ...
-
Cronologia conflictului președinte - premier privind pensiile magistraților
Suntem conduși de doi oameni extrem de incapațanați care nu sunt in stare sa se așeze la masa și sa-și rezolve problemel ...
-
Asumarea răspunderii guvernului în fața parlamentului. Cum vă mint ca să vă fure
Guvernul Bolojan prin asumarea raspunderii vrea sa scuteasca marile corporații de plata impozitului minim pe cifra de af ...
-
Să ne amintim cum i-am numit pe șefii serviciilor
Sursele l-au propus ca șef la SRI sau SIE pe Dacian Cioloș. Cioloș este exact opusul a ceea ce ar trebui sa fie, a spume ...
-
Lovitura de stat de catifea: Puciștii din decembrie se dau la președintele Nicușor Dan
Sa nu uitam nicio clipa ca țara este condusa de autorii loviturii de stat din decembrie. În aceasta cheie trebuie ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu