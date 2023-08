PSD este sub presiunea electorală a foștilor săi președinți. Ponta, Geoană, Dăncilă, Năstase, Dragnea - marele fluviu își adună apele sau se împarte electoratul? Aseară, la emisiunea de la Realitatea, Ionela Arcanu m-a solicitat să explic culisele întâlnirii Marcel Ciolacu - Victor Ponta de la Tulcea.

Ce s-ar pune la cale și ce s-a discutat acolo. Eu nu am vorbit cu niciunul dintre cei doi, deși puteam destul de ușor. Dar nu am făcut-o pentru că orice convorbire de genul acesta, ori te face cumva părtaș la un plan - și nu îmi doresc, ori iți blochează emisia publică legat de subiect, pe motiv de confidențialitate asumată. Nu poți să mai vorbești în public, dacă oamenii îți spun că ce iți încredințează este secret. De răspuns Ionelei Arcanu, am răspuns, în baza logicii politice și voi dezvolta astăzi pentru audiența Gold Fm, în plus.

PSD-ul se află într-o situație dificilă, în perspectiva lui 2024, inclusiv din pricina faptului că guvernează în momente foarte grele, confuze, când nu există soluții magice și eficiente, dar PSD-ul se află în pericol din pricina posibilității splitării electoratului său. Are 6 foști președinți de partid în viață, dintre care doar unul - Ion Iliescu - nu are ambiții politice în 2024. Sau cine mai știe? Ceilalți 5, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, fie conduc formațiuni politice, fie au ambiții electorale.

Viorica Dăncilă, v-am spus încă de ieri, cu partidul NOI, că are ambiții electorale și că va juca partida chinezească. Adică, va încerca să vină în piața de concurență politică, cu alternativa unui parteneriat strategic al României cu China. Și tot în acest proiect pare că este atras și celălalt președinte al partidului, Adrian Năstase. Mircea Geoană, nu mai este un secret că își dorește să candideze la prezidențiale în 2024 ca un soi de revanșă, după pseudo înfrângerea din 2009.

rândul lui, așteaptă ca SUA să îl impună la nivel de PSD, alternativă destul de improbabilă, dar dacă nu, e limpede că Geoană își vă găsi un vehicul politic pentru acest lucru. A mai făcut-o, nu cu succes dar a mai făcut-o. Victor Ponta are PRO-ROMANIA și are interese mari. Ele sunt momentan doar de natura economică, pentru că el se ocupă de afaceri internaționale pe linia Romania-Turcia dar și pe linia România-Serbia. Este cel mai activ jucător politic tocmai pentru că el vrea să faca bani, și atunci când exiști politic poți să ridici pretenții inclusiv la contracte.

În fine, ultimul președinte de pe această listă este Liviu Dragnea, cu partidul ROM NIA SUVERANĂ - cu Carmen Dan președinte. E limpede că și el nutrește ambiții electorale. Gândiți-vă că dacă prin absurd fiecare din acești președinți ar lua doar 1% din electoratul PSD, tot putem vorbi de 5% care ar fi foarte mult, ca pierdere clară pentru PSD în 2024. E clar că, cei 5 care sunt pe teren și joacă politic vor fura mult mai mult din electoratul PSD, iar dacă socotim și aripi dizidente ca Gabriela Firea, pare clar că în 2024 la rândurile de alegeri vom putea discuta despre o pierdere în jur de 10-15% din ceea ce ar putea să strângă PSD, în cifre nete, nu în cifre proporționale din zestrea PSD.

Și nu am numărat nici alți foști lideri de stânga, care nu mai sunt în partid. Mă pot numara și pe mine, ca să fiu corect, care valorez și eu 1,2,3% procente sau pe alți lideri cu notorietate, ca să îi amintesc doar pe cei de stânga care au fost în PSD, care sunt alaturi de Gold Fm - Adrian Severin, Cristian Diaconescu - și ei, oameni cu sute de mii de fani. E evident în acest moment, că PSD este într-un mare pericol, deci le trebuie o strategie specială, altfel scorul PSD va fi mai mult ca sigur cu cifra 2 în față, ei nemaiputând depăși acel prag de 30% în niciun caz.

Atunci avem prin urmare două feluri de strategii pentru viitor. Una de tip marele fluviu își adună apele, sau cealaltă de tip decădere electorală a PSD. Primul scenariu înseamnă că Marcel Ciolacu și colegii lui trebuie să facă mari cedări dar și oferte pe măsură pentru foștii lideri PSD pe care dorește să îi atragă, lucru extrem de complicat. Al doilea scenariu însă, este unul sumbru pentru PSD pentru că el ar putea însemna, chiar pierderea guvernării după 2025. Suntem aici, vom vedea, pentru că noi citim, gândim, scriem și vorbim. Restul e cancan.

Cozmin Gusa