Mizele din spatele exploziei de la Crevedia

Eu nu pot sa fiu proasta pe subiectul Crevedia. Ala a fost un scenariu scris. Miza principala la acest Colectiv 2 nu a fost caderea guvernului PSD, ca PNL face cafele, ci asta a fost secundara. S-au grabit, pentru ca trebuia sa se intample in toamna. Langa, este o gradinita, cum la Colectiv au murit niste copii. Miza principala este preluarea acestei companii.

Astia sunt mari. Cum Hexi nu a inteles, la fel si astia. Eu nu fac jurnalism de investigatie, asta cred eu. Ar fi fost bine pentru ei sa cada si guvernul, dar era miza secundara. Businessul a fost predat deja, cred eu ca cetatean.

Cea mai mare nenorocire este de ce omoara oamenii? Atfel cum ii bagi pe aia, daca nu faci victime, daca nu dai foc? Stii cati morti au fost la Colectiv si cati oameni au murit arsi la ATI in timpul Magicianului? Fix cati la Colectiv, arsi la ATI. SI nu stiu unde e dosarul cu mortii din timpul pandemiei. Au ars aia de vii, nu se poate! Nu exista niciun dosar. Nici pe achizitii, doar domnul de la Unifarm, care s-a incheiat, ca daca vorbea ala, se ducea tot guvernul la puscarie. Pai doar eu n-am adus masti si altele.

Pe vaccinuri nu se duce nimeni. Nimeni pe mortii arsi de vii in spitale. De dosarul lui Barna se mai stie ceva? Eu cred ca vor mai urma scandaluri, dar PSD nu va fi afectat. Nu vor mai fi de anvergura Colectiv, dar nu le-a iesit, ca nu mai au aparatul. In spitale, real, mai sunt maximum 10 raniti la Crevedia, cam asa. Nu ca 10 nu ar insemna nimic, si unu inseamna enorm, pentru ca a murit degeaba. Poate se inceteaza cu datul foc intentionat la oameni. Sa se dea jos guverne, sa se babardeasca ce e de babardit, eu nu am treaba nici cu banii sau combinatiile oamenilor, dar sa nu se mai dea foc la oameni.

