MIZERIA PE VACCIN!

Ma apuca furia cand ma gandesc la nenorocirile aruncate zilnic asupra oamenilor in acea perioada. Media era asaltata de tot felul de neterminati cocotati in functii publice care ne certau dojenitor in corul aplauzelor influencerilor pe bani si a vedetelor tv responsabile.

Printre reclame la vodca, sampoane si aspiratoare, toata lumea ne explica ca trebuie sa fim responsbili si culti. Prin simplul act al vaccinarii deveneai un intelectual prestigios, care faceai parte din elita societatii in flagranta opozitie cu incultii refractari. Departe de mine gandul de a incuraja sau condamna actiunile personale ale oricui in ceea ce priveste un lucru sacru - sanatatea individuala.

Consider ca aceasta decizie este una personala si aproape nimeni nu te poate consilia, cu mici exceptii, pe acest subiect. Pleiada de stomatologi si medici generalisti din pandemie care devenisera vedete TV nu intrau in acea lista scurta pentru mine deoarece nu erau specializati in virusologie sau epidemiologie. Despre vedete, cantareti si actori nu are rost sa comentez.

Toata schema de achizitie de vaccinuri gandita la nivel european a fost o mizerie si un furt calificat. Nu stiu care va fi deznodamantul, dar dupa lectura a sute de pagini pe subiect pot afirma cu certitudine acest lucru. Ursula este doar o sageata rasarita din intelegerea Sua-Rusia pentru viitorul Europei, despre care am mai scris in detaliu pe aplicatie. Achizitiile dubioase si afacerile sulfuroase sunt presarate de-a lungul intregii sale cariere politice, lucruri usor de aflat la doar un click distanta.

Dupa discutiile din Parlamentul European pe Vaccine Strategy din 25/26 martie, Ursula a apasat cu piciorul pe acceleratie pentru deal-ul nevazut cu Pfizer. La acel moment, Romania avea deja 46.7 milioane de doze contractate in valoare de 2.7 mld lei calculate pentru o populatie de 10.7 milioane de oameni. Deznodamantul final il stim astazi cu totii, Europa a semnat un deal de 1.8 miliarde de doze Pfizer din care s-au luat efectiv 1.1 miliarde dupa cunostintele mele. Pretul? Mai scump ca primul contract, respectiv 19.5 euro fata de 15.5 euro, in conditiile in care Public Citizen a publicat contracte semnate cu Pfizer de alte tari grandioase ale lumii: Albania - 12$, Peru-12$ sau Brazilia - 10$.

Era oportun pentru Romania sa cumpere aceste vaccinuri suplimentare pentru festivalurile de tulpini? Evident nu, si aici exista declaratiile lui Nazare plus corespondentele intre cele doua ministere pe subiect. Avea cum Romania sa sesizeze mizeria din acest contract? Da, prin reprezentantul ales in Vaccine Steering Board (secret si astazi) care stia ca procedura de achizitie stabilita nu s-a respectat, lucru confirmat de raportul Curtii de Conturi Europene. A fost Romania obligata sa cumpere aceste vaccinuri? Nu, putea opta printr-un simplu raspuns trimis in termen de 5 zile catre Comisia Europeana, lucru facut de guvernul ungar conform Reuters.

Din nefericire insa, grupul de trotinetari selectati in varful lantului trofic decizional au fost doar niste neterminati care lesinau doar la auzul cuvintelor Ursula, Comisia Europeana, Pfizer. Cand vreodata magicianul Vladut s-ar fi putut opune unui business pe pharma cand aceasta industrie declara oficial sume de lobby de peste 36 milioane de euro anual in EU Transparency Register. Atentie, vorbim despre sumele declarate oficial catre firmele de consultanta inregistrate in acest registru si nicidecum de toate platile ascunse prin bilanturile corporatiilor. Un scurt exemplu in acest sens este scandalul Monsanto pentru reautorizarea erbicidelor glifosate, unde compania A OMIS sa declare 14.5 milioane euro catre firma de consultanta FleishmanHillard. Chapeau! Cum vreodata regele fundatiilor opace si regizorul dintre cadavre ar fi putut sa se opuna acestei achizitii, cand el a incercat in fiecare zi petrecuta in minister sa mai ingroape un pic sistemul public spre profitul celui privat.

Toate miliardele platite degeaba sunt rodul prostiei endemice de care am dat dovada in pandemie.

Ati vrut o tara ca afara tinerii frumosi si liberi? Perfect. Asta v-a oferit Citu cand a semnat miliarde de euro intre doua fumuri prin birou, pentru ca mai tarziu sa va trimita zeflemitor catre Ursula. De asta v-a fost adus Voiculescu diploma free tinerii mei gojizati, pentru ca astazi sa suportati costul miliardelor imprumutate de acesti penibili. Stiu ca nici macar nu sunteti suparati, mai trageti un fum si inghititi retorica pregatita de tapalaba si altii cu oportunitatea deciziei politice. In acest registru nu ne ramane decat sa multumim Ursulei ca nu a decis pentru mai multe doze, ca noi oportuni politic am fi platit si 10 miliarde de euro.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App