Moroiul NATO rămâne aici pe bani mulți!

Scriitorul Cristian Negureanu, cunoscut in mediile ezoterice, decripta in 1994 folosind citate biblice cum ar putea sa izbucneasca un Al Treilea Razboi Mondial pe inaltimile de la Armaghedon (Har Meghido - Muntele Meghido din Israel). Prezentam in cele ce urmeaza premizele unei asemenea conflagratii, in viziunea autorului: