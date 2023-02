Îngropați România cu orice preț. Ca să renască!

La aniversarea unui an de la invazia Rusiei în Ucraina, politiciana partidului de stânga din Germania, Sahra Wagenknecht, își apără „Manifestul pentru pace", semnat de aproape 600.000 de nemți: „Vrem ca negocierile să aibă loc în cele din urmă", a declarat Wagenknecht, relatează postul de televiziune ZDF.

Marile magazine alimentare din Statele Unite au încheiat un parteneriat cu Big Pharma pentru a monitoriza statutul de vaccinare al clienților și pentru a controla cine are și cine nu are acces la alimente.

Tucker Carlson are acum echivalentul a aproape cinci ani de înregistrări de supraveghere surprinse de camerele de securitate ale Poliției Capitoliului SUA pe 6 ianuarie 2021. Președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy (R-Calif.), i-a predat casetele prezentatorului Fox News la începutul acestei luni, potrivit Axios. Producătorii și cercetătorii lui Carlson distilează deja imaginile; prima rundă de clipuri este așteptată să fie difuzată în câteva săptămâni.

Eurostatul a dat publicității mortalitatea excedentară pentru luna decembrie 2022, unde media europeană este de plus 19%, România și Bulgaria fiind singurele state cu scădere a acestui parametru. Raportarea s-a făcut la o medie a mortalității în perioada 2016-2019, ani pre-pandemici. Țările cu cele mai catastrofice rate ale deceselor excedentare sunt Islanda și Germania, cu plus 43,1%, respectiv, plus 37,3%.