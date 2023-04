Nou guvernator american pentru Republica Moldova

Cunoscuta agentie internațională USAID, brațul ideologic al guvernului SUA de impunere a manipulărilor anti suveraniste în orice regiune a lumii, a publicat pe site-ul său un anunț cu privire la angajarea unui consilier superior privind dezvoltarea democratică și buna guvernanță a Republicii Moldova.

Atașăm anunțul pentru a nu fi discuții cu privire la autenticitatea informației. Cine citește cu atenție cele 10 pagini va observa un limbaj absolut aberant. Nu numai că limba engleză folosită de guvernul american a devenit o nouă limbă, birocratică și fără nici un fel de sens logic pentru cititorul de rând, dar ea ascunde extrem de multe capcane, pe care numai cei crescuți în ecosistemul școlar al ideologiei de lemn de la Washington pot să îl înțeleagă.

Este extrem de interesant că SUA continuă să schimbe fața republicii Moldova după chipul și asemănarea sa. Impunerea unui așa zis consilier privind democrația si buna guvernanță în Moldova, cetățean american plătit cu bani americani și aflat sub autoritatea directă a guvernului american va modifica esențial și defintiv definiția națională, istorică, culturală și identitară a micii republici de peste Prut.

Reamintim că Republica Modlova a fost și este teritoriul istoric românesc furat prin dictat german ( dictatul Molotov-Ribbentrop fiind de altfel confirmat după căderea URSS, prin refuzul ferm al Berlinului de a permite Bucureștiul să își recupereze teritoriile furate de Germania nazistă). Prin noua mișcare a SUA, Chișinău se va afla sub dubla impunere externă: una americană prin numirea unui guvernator provenit direct din laboratoarele ideologice ale SUA și de sigur cea europeană, vorbitoare de germană, care va impune aberațiile politice de tipul celor pe care le vedem astăzi executate de către Kiev.

Perioada de selecție a acestui nou vice-roi la Chișinău este scurtă, conform anunțului, candidaturile pentru acest post american se pot primii la adresa USAID doar din 31 Martie până la mijlocul lui Aprilie, anul curent. Ceea ce, în limbajul de lemn american, perfect reprezentat de către celebra USAID, înseamnă că aparatul imperiala american are deja un candidat, publicarea anunțului fiind doar o necesitate legală, îndeplinită automat. Daca cineva, care chiar dorește să ajute Moldova să devină suverană și independentă, cu identitatea sa proprie, are ideea de a își trimite candidatura, în chiar interiorul anunțului se observă o paletă largă de motive pentru care democratica USAID poate să îi invalideze dosarul, fără măcar să îl deschidă. Curat democratic coane Fănică!

Ca atare, vom avea la Chișinău, pe lângă celebra Maia Sandu, președinte democratic ales și cu ample derive politice de extremă la adresa minorității majore de limbă rusă din chiar interiorul țării sale, un amabasador german care se asigură că Moldova nu va devia de la impunerile Uniunii Europene și desigur, noul instalat guvernator american, cel al USAID, care sub numele democrației și bunei guvernanțe, va impune ideile fixe și puține ale aparatului birocratic american. În aceste condiții, am și eu o întrebare, mai are vre-o șansă Moldova de peste Prut să devină o țară suverană și dezvoltată?

Acum în Aprilie, se împlinesc exact 20 de ani de la invazia SUA a Irakului, operațiune de război ilegală și ilegitimă declanșată prin invenția unor minciuni și falsuri patente, susținute fără rușine de cei mai înalți demnitari americani, de la Casa Albă până la Consiliului de Securitate ale ONU. Când ne uităm la Irak astăzi vedem un deficit absolut de democrație, o subdezvoltare economică severă (țara este mult mai subdezvoltată astăzi față de momentul invaziei americane), o lipsă totală de reconstrucție a infrastructurii industriale, de transport, medicale, sociale sau de învățământ, distruse de bombardamentele sălbatice executate de către SUA și diverșii săi aliați de strânsură.

Mai observăm că tribunalul de la Haga nu cere inculparea pentru crime de război a tuturor celor care au provocat uciderea a sute de mii de civili irakieni nevinovați în timpul ocupației ilegale americane.

Să credem cumva că mica republică a Moldovei va avea peste 20 de ani de guvernatorat USAID mai multă pace, mai puternică suveranitate, mai profundă democrație, mai multe fabrici și uzine, mai multă electricitate și mai multe școli, decît acum? Cazul Irakului condus, pentru mai mult de un deceniu, de diverși vice-regi americani, incompetenți până la a a distruge o țară întreagă și atenți doar la făcut averi personale, nu ne dă astfel de speranțe.

Aviz doameni Maia Sandu care, pentru a cunoaște și ea cele două minute de glorie precum omologul său ucrainean, este decisă să accepte noi imperiali, fără educație sau respect față de valorile moldave, numiți de puterile străine la Chișinău.

HD Hartmann

