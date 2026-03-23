Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc

Iată ce i-a mărturisit președintele american unui ambasador străin, la un tête-à-tête la Casa Albă: "În mod surprinzător, președintele a criticat politica Israelului, spunând că acesta nu dorea de fapt să pună capăt stării de război cu statele arabe (...). Ajunsese abia de curând la aceste concluzii, deoarece inițial nu-și imaginase că Israelul putea avea aspirații pe un termen atât de lung.

Însă rezultatul, a spus președintele, era *intransigența Israelului* față de o înțelegere în Orientul Mijlociu, încurajată în toate modurile de lobby-ul evreiesc influent din punct de vedere politic în Statele Unite, care, la rândul său, contribuia la modelarea politicii externe americane.

(...) Președintele era în mod clar iritat de campania ostilă pe care mass-media o declanșase împotriva lui din cauza scandalului W. Președintele a spus că mass-media americană era condusă *în esență de aceleași cercuri evreiești*, care, a insistat el, erau împotriva sa și nu dovedeau niciun pic de recunoștință pentru ceea ce făcuse pentru Israel."

Am citat din cartea „Confidențele unui ambasador sovietic la Washington”, volumul de memorii al lui Anatoli Dobrînin*, fostul ambasador al URSS la Washington, care timp de 25 de ani a negociat în secret cu președinții Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter și Reagan aranjamentele Kremlinului cu Casa Albă privind echilibrul forțelor strategice dintre cele două super-puteri și au ținut sub control tensiunile Războiului Rece.

Pe 14 noiembrie 1973, președintele american Richard Nixon l-a invitat la Casa Albă, la un tête-à-tête, pe ambasadorul sovietic Anatoli Dobrînin. Începuse scandalul Watergate și președintele era tot mai afectat de amploarea pe care o căpătase afacerea în presa controlată de cercurile evreiești.

Au trecut de atunci 53 de ani și situația din Orientul Mijlociu este mai actuală ca oricând. Ca atunci, nimeni dintre decidenții de astăzi nu-și imaginase că Israelul putea avea aspirații pe un termen atât de lung. Cu un singur amendament: lobby-ul evreiesc a intrat direct în familia președintelui american, prin Jared Kushner, descendentul unei familii de evrei din Belarus, care a supraviețuit Holocaustului.

Cornel Ivanciuc