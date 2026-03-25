Vești bune de la Cotroceni, de Bunavestire

Președinția lansează proiectul „România în lumină” care își propune să identifice soluții concrete la problemele din sănătate, educație și domeniul social cu care se confruntă societatea.

Suntem 9 milioane de români cărora li s-au furat voturile fără niciun motiv. Președintele Nicușor Dan ne-a promis că cel târziu, în ianuarie 2026, va prezenta un raport complet cu privire la motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024, în urma unei lovituri de stat judiciare sau constituționale.

A trecut aproape luna martie și Nicușor Dan se face că plouă. A minți regulat, cronic și cinic este un comportament sociopat, care trădează severe carențe în educație. Astea ar fi cele două probleme pe care „România în lumină” se laudă că le va soluționa. Cea de a treia, este sănătatea noastră ruinată.

Adică, Românie în lumină, fă ceva cu hamsterul ăsta fiert în urdori de muscă, să nu ne mai mintă cu nerușinare, în timp ce se hlizește ca un handicapat chinez, că are el niște intuiții formidabile despre rușii, papuașii și incașii care au interferat în alegerile din 2024.

Acest stil de a batjocori evidențele și de a jongla cu efigia demnității și responsabilității de stat a devenit, pe de o parte, o problemă de sănătate publică, iar pe de alta, un risc la adresa siguranței naționale. Pentru conformitate, atașez ultima anchetă despre lovitura de stat din 2024, instrumentată de Stéphane Luçon.

Cornel Ivanciuc