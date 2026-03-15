Regeneza - România este distrusă de clasa politică coruptă nu de Trooper și Alexandra Căpitanescu!
Postat la: 15.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentru că totul funcționează perfect, pentru că economia duduie, educația se află în cel mai înalt punct, sănătatea nu mai reprezintă de mult o problemă, justiția ne oferă zilnic lecții de verticalitate, corupția a fost eradicată, iată că avem timp de scandaluri și bârfe ieftine.
În urmă cu două săptămâni, o doamnă deputat, membră a partidului POT, făcea eforturi masive ca să interzică o formație de rock pentru că afișul unor concerte i-a trezit teamă în suflet. Nu i-a trezit teamă colegul ei de partid care a condus fără carnet, nici colegul care a fost prins furând din magazine, nici cel care și-a falsificat CV-ul, nici cel care a făcut afaceri cu instituțiile statului în pandemie pentru a vinde măști la prețuri uriașe, nici chiar președinta de partid, despre care am putea scrie un întreg volum sau măcar un film foarte prost. După ce formația Trooper a scăpat de anulări și interziceri, un nou scandal trebuie să apară.
Populația needucată și habotnică trebuie să fie hrănită. Următoarele victime pe listă sunt Alexandra Căpitanescu și piesa scrisă de ea pentru Eurovision. Pentru unii "melomani" se pare că mesajul este prea dur. Nu contează că solista a explicat că este vorba despre anxietate, despre depresie, despre ceea ce noi numim uneori "nod în gât". Nu contează nimic. Important este ce interpretează "criticii de internet". Aici duce lipsa de educație! Când nu mai citești o carte, când nu mai mergi la o piesă de teatru, când nu mai trăiești scenarii din opere muzicale, creierul se face cât o nucă și devii incapabil să ieși din propria viață, din propria micime. Nu mai înțelegi metafora, nu mai vezi substraturi, nu mai înțelegi nimic. Te uiți cu bale la gură și tragi concluzii.
În urmă cu 30 de ani Angela Similea cânta "Să mori de dragoste rănită". Am o veste proastă: nu era despre sinucidere. Era o metaforă. O folosim și acum, numai că nu o mai înțelegem. "Mor de dorul tău." Nu moare nimeni în realitate. Este o metaforă care exprimă cât de greu îmi este fără tine. Cu 40 de ani în urmă, Aurelian Andreescu lansa piesa "Copacul". Să ne ținem bine: nu este vorba despre un copac! Este tot o metaforă. Lista-i lungă.
Faptul că lipsa educației a dus ca în ultimii ani unii dintre noi să ne rezumăm la "Banii, dușmanii", "La mare la soare", "Valoarea mea", "Lamă crimă" și alte asemenea mizerii nu înseamnă că toți au ales să se complacă. Unii artiști vor în continuare să spună povești. Cu ceva ani în urmă am ales să scriu o piesă de 13 minute despre lupta pe care tot mai mulți oameni o duc cu depresia. Melodia se numește "Când ești doar un simplu om" și până la jumătatea ei nu poți să-ți dai seama despre ce este vorba. Personajul principal vorbește cu depresia lui ca și cum este o persoană ciudată venită din altă lume.
Revenind. Simt că este o nebunie totală faptul că în 2026 ne întoarcem cu o viteză rapidă spre anii în care unii, cu diverse interese, își închipuiau sataniști, mesaje subliminale, simboluri bizare în imagini și tot felul de alte tâmpenii. Mereu astfel de "justițiari" au avut de partea lor masele de habotnici. Iar habotnicia merge mereu mână în mână cu educația precară.
De mai bine de zece ani suntem bombardați de falși artiști care cântă despre consum de droguri, care cântă despre umilirea femilor, care cântă despre cât de bine este să comiți infracțiuni, iar asta este promovat de toate marile televiziuni. Nimeni nu zice nimic. În schimb, orice nu pot înțelege marii "luptători pentru Dumnezeu" trebuie interzis. Nu se mai satură politicienii și jurnaliștii de la școala ajutătoare de presă să defileze cu "Dumnezeu a lăsat", "Dumnezeu a zis", "Dumnezeu vrea" etc. Tot ce este precedat de "Dumnezeu a zis" devine lege pentru orice om rătăcit și grabnic risipitor de viață prin țara noastră.
Am să mă întorc mereu la educație! Am să mor strigând că fără educație suntem sortiți unei dispariții lente și agonizante. Educația va face mereu diferența. Educația te face mai puțin prost. Alexandra Căpitanescu nu este satanistă. Nu este o vrăjitoare apărută pentru a convinge doamnele și domnișoarele să stea să fie sugrumate. Alexandra Căpitănescu folosește o metaforă. Fix cum și eu am folosit pe afișele Trooper pentru concertul "Regeneza". Nu au venit hoardele de sataniști să distrugă România. Nu au venit armatele Satanei să distrugă tineretul.
România este distrusă din profunzime de clasa politică coruptă, de o mare parte a reprezentanților Bisericii (mulți dintre ei fără nicio legătură cu ideea de credință și de ortodoxie), de un întreg sistem putred care a acaparat justiția, sănătatea, educația, serviciile, și cam tot ce se putea. România este distrusă de ANALFABEȚI și oameni goi în interior. Nepopulați! Alexandra nu a distrus nimic. Trooper nu a distrus nimic. Muzica rock nu a distrus nimic.
Alin Coiotu Dincă
-
Fără nicio similitudine cu România. Oare?
Odata cu inceperea atacurilor americane asupra teritoriului Iranian, un alt „razboi” s-a intensificat, cel i ...
-
Limba din Tlön a lui Borges, gramatica universală a lui Chomsky și inteligența artificială
Pentru Noam Chomsky, toți oamenii se nasc cu un soft de achiziție a limbajului, care conține reguli structurale comune t ...
-
Lovitura de Stat din Martie 2026. Autori: Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, MFO!
Între 11 și 12 martie 2026, in nu mai mult de 24 de ore, in Romania s-a dat o lovitura de stat. Termenul prin care ...
-
Războiul din Iran și spinarea balenei din Sinbad Marinarul
Daca planificatorii razboiului din Iran ar fi studiat la tabla cele 1001 de nopți, ar fi avut o cu totul alta viziune as ...
-
ÎNTRE DOUĂ CATASTROFE
Din declarațiile lui Trump, cand amenințatoare, cand bombastice, reiese clar ca prelungirea conflictului din Iran ar ech ...
-
Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global
Suntem in ziua 13 a razboiului inceput pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intra intr-o ...
-
Adevărul zdrobitor despre miza închiderii Strâmtorii Hormuz
Miza inchiderii stramtorii de catre Gardienii Revoluției nu este atat blocarea accesului tancurilor petroliere in Golf, ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (II)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL IRANIAN, scenariile dacă țara devine cobeligerantă în tabăra SUA-Israel
Ce inseamna decizia de azi a CSAT: 1. În primul rand, n-am auzit la Trump sau alți lideri de tip Vance sau Rubio ...
-
Trump admite că nu i-a funcționat ''ciocanul'' contra Iranului nici a doua oară
Conferința de presa a lui Donald Trump a fost prima de dupa inceperea razboiului iranian și aseara, aflat fiind in depla ...
-
Culisele alegerii lui Mojtaba Khamenei ca ayatollah suprem
Mojtaba poarta turban negru, un indiciu capital ca este un seyyed, adica un descendent direct al profetului Mahomed. &Ic ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (I)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
Vă mai amintiți ce spunea "aiatolahul" Călin Georgescu? "APĂ, hrană, ENERGIE"
În cea de-a 9-a zi de razboi, armata iraniana a acordat comandanților de unitați și mari unitați autoritate nelimi ...
-
China are o strategie din Sun Tzu în raport cu Războiul din Orientul Mijlociu
În "Arta razboiului", Sun Tzu sublinia ca victoria adevarata vine din a ști cand sa nu lupți și din a exploata gre ...
-
Carne contaminată pe mesele europenilor: importurile din Brazilia zdruncină siguranța alimentară
Un nou scandal alimentar zguduie piața europeana a carnii. Autoritațile sanitare din Europa au confirmat ca mii de kilog ...
-
Rusia ajută Iranul din Cosmos
Conform rapoartelor Pentagonului din 6 martie 2026, Rusia furnizeaza Iranului informații spațiale in timp real, despre p ...
-
Ticalosia pe post de argument!
In discutia contondenta care a urmat episodului cu fata lui Ponta au fost reprezentanti USR care au folosit "argumentul ...
-
Ofensiva anti-Israel a analiștilor americani importanți, Mearsheimer, Sachs, Carlson
Trei dintre cei mai importanți analiști americani se poziționeaza anti-Israel, intr-un mod radical, in ultimele zile, de ...
-
Cine suntem „nebuni”?
Privesc de ceva timp, cu o uimire teribila, declarațiile tot mai dese ale liderilor europeni care par sa descopere, brus ...
-
China a anticipat închiderea Strâmtorii Hormuz
China importa aproximativ 42% din necesarul sau de petrol, adica circa 4,9 milioane barili pe zi din Arabia Saudita (14% ...
-
Războiul din Iran: A 3-a PROFEȚIE
Profesorul Jiang Xueqin a facut trei predicții importante in 2024. Prima: Donald Trump va caștiga alegerile și va deveni ...
-
Epic Fury incepe sa devină Epic Fail...
Asta zic militarii nu io... Ca intotdeauna in chestii si agitatiuni militare sunt de urmarit opiniile militarilor, acope ...
-
Razboiul dintre drona care costa cateva zeci de mii de $ si racheta interceptoare care costa minim 4 milioane de $
Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a dat un comunicat, in aceasta noapte, prin care dezminte informatiile p ...
-
Prostocrația care conduce Romania
În cea mai sensibila conjuctura geopolitica de dupa al doilea razboi mondial (similara cu cea din nefastul an 1940 ...
-
Criza interceptoarelor lovește mai puternic decât rachetele iraniene
Strategia militara adoptata de Teheran in actuala confruntare mizeaza pe un principiu simplu și brutal: uzura. Iranul in ...
-
Iranul a pierdut toate facilitățile de export a petrolului
Terminalul petrolier de pe insula Kharg a suferit o distrugere funcționala totala. Imaginile satelitare arata incendii d ...
-
Trump a atacat Iranul în mod neargumentat. Bilanțul real după două zile de conflict!
Ei bine, razboiul in Orientul Mijlociu a venit totuși in mod implacabil. Sunt convins ca sunteți bulversați, cu siguranț ...
-
Va fi bine, vivat Pax Americana!
Parerea mea e ca nu va dura agitatia asta. In conditii normale, la mica intelegere. Nu așa arata Razboiul Sfarsitului Lu ...
-
Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă
Ca și in cazul rapirii lui Maduro, americanii au avut macar un ofițer iranian de rang inalt care l-a tradat pe Ali Khame ...
-
Activele regimului teocratic al Iranului
Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrata prin trei piloni principal ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu