Regeneza - România este distrusă de clasa politică coruptă nu de Trooper și Alexandra Căpitanescu!

Pentru că totul funcționează perfect, pentru că economia duduie, educația se află în cel mai înalt punct, sănătatea nu mai reprezintă de mult o problemă, justiția ne oferă zilnic lecții de verticalitate, corupția a fost eradicată, iată că avem timp de scandaluri și bârfe ieftine.

În urmă cu două săptămâni, o doamnă deputat, membră a partidului POT, făcea eforturi masive ca să interzică o formație de rock pentru că afișul unor concerte i-a trezit teamă în suflet. Nu i-a trezit teamă colegul ei de partid care a condus fără carnet, nici colegul care a fost prins furând din magazine, nici cel care și-a falsificat CV-ul, nici cel care a făcut afaceri cu instituțiile statului în pandemie pentru a vinde măști la prețuri uriașe, nici chiar președinta de partid, despre care am putea scrie un întreg volum sau măcar un film foarte prost. După ce formația Trooper a scăpat de anulări și interziceri, un nou scandal trebuie să apară.

Populația needucată și habotnică trebuie să fie hrănită. Următoarele victime pe listă sunt Alexandra Căpitanescu și piesa scrisă de ea pentru Eurovision. Pentru unii "melomani" se pare că mesajul este prea dur. Nu contează că solista a explicat că este vorba despre anxietate, despre depresie, despre ceea ce noi numim uneori "nod în gât". Nu contează nimic. Important este ce interpretează "criticii de internet". Aici duce lipsa de educație! Când nu mai citești o carte, când nu mai mergi la o piesă de teatru, când nu mai trăiești scenarii din opere muzicale, creierul se face cât o nucă și devii incapabil să ieși din propria viață, din propria micime. Nu mai înțelegi metafora, nu mai vezi substraturi, nu mai înțelegi nimic. Te uiți cu bale la gură și tragi concluzii.

În urmă cu 30 de ani Angela Similea cânta "Să mori de dragoste rănită". Am o veste proastă: nu era despre sinucidere. Era o metaforă. O folosim și acum, numai că nu o mai înțelegem. "Mor de dorul tău." Nu moare nimeni în realitate. Este o metaforă care exprimă cât de greu îmi este fără tine. Cu 40 de ani în urmă, Aurelian Andreescu lansa piesa "Copacul". Să ne ținem bine: nu este vorba despre un copac! Este tot o metaforă. Lista-i lungă.

Faptul că lipsa educației a dus ca în ultimii ani unii dintre noi să ne rezumăm la "Banii, dușmanii", "La mare la soare", "Valoarea mea", "Lamă crimă" și alte asemenea mizerii nu înseamnă că toți au ales să se complacă. Unii artiști vor în continuare să spună povești. Cu ceva ani în urmă am ales să scriu o piesă de 13 minute despre lupta pe care tot mai mulți oameni o duc cu depresia. Melodia se numește "Când ești doar un simplu om" și până la jumătatea ei nu poți să-ți dai seama despre ce este vorba. Personajul principal vorbește cu depresia lui ca și cum este o persoană ciudată venită din altă lume.

Revenind. Simt că este o nebunie totală faptul că în 2026 ne întoarcem cu o viteză rapidă spre anii în care unii, cu diverse interese, își închipuiau sataniști, mesaje subliminale, simboluri bizare în imagini și tot felul de alte tâmpenii. Mereu astfel de "justițiari" au avut de partea lor masele de habotnici. Iar habotnicia merge mereu mână în mână cu educația precară.

De mai bine de zece ani suntem bombardați de falși artiști care cântă despre consum de droguri, care cântă despre umilirea femilor, care cântă despre cât de bine este să comiți infracțiuni, iar asta este promovat de toate marile televiziuni. Nimeni nu zice nimic. În schimb, orice nu pot înțelege marii "luptători pentru Dumnezeu" trebuie interzis. Nu se mai satură politicienii și jurnaliștii de la școala ajutătoare de presă să defileze cu "Dumnezeu a lăsat", "Dumnezeu a zis", "Dumnezeu vrea" etc. Tot ce este precedat de "Dumnezeu a zis" devine lege pentru orice om rătăcit și grabnic risipitor de viață prin țara noastră.

Am să mă întorc mereu la educație! Am să mor strigând că fără educație suntem sortiți unei dispariții lente și agonizante. Educația va face mereu diferența. Educația te face mai puțin prost. Alexandra Căpitanescu nu este satanistă. Nu este o vrăjitoare apărută pentru a convinge doamnele și domnișoarele să stea să fie sugrumate. Alexandra Căpitănescu folosește o metaforă. Fix cum și eu am folosit pe afișele Trooper pentru concertul "Regeneza". Nu au venit hoardele de sataniști să distrugă România. Nu au venit armatele Satanei să distrugă tineretul.

România este distrusă din profunzime de clasa politică coruptă, de o mare parte a reprezentanților Bisericii (mulți dintre ei fără nicio legătură cu ideea de credință și de ortodoxie), de un întreg sistem putred care a acaparat justiția, sănătatea, educația, serviciile, și cam tot ce se putea. România este distrusă de ANALFABEȚI și oameni goi în interior. Nepopulați! Alexandra nu a distrus nimic. Trooper nu a distrus nimic. Muzica rock nu a distrus nimic.

Alin Coiotu Dincă