De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici

Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legătură cu fanatismul religios, ci mai degrabă cu fervoarea. Deși ambele stări implică o intensitate emoțională ridicată, atât fanatismul cât și fervoarea, raportul dintre ele este, de regulă, unul de măsură, deschidere și scop.

Fervoarea poate fi motorul intern al credinței, în timp ce fanatismul este cel mai adesea degradarea acesteia într-o formă rigidă și adesea violentă. Fervoarea este o trăire interioară, manifestă prin ardoare, sinceritate și o dăruire profundă față de valorile spirituale.

Un subiect fervent caută să se îmbunătățească pe sine, or fanaticul este orientat spre manifestări exterioare. Fanaticul este mai puțin preocupat de propria transformare spirituală și mai mult de impunerea viziunii sale asupra celorlalți, considerându-i pe toți ceilalți dușmani sau infideli.

Fervoarea nu exclude empatia sau rațiunea, ba dimpotrivă, le transformă în combustie. Rațiunea este esența celei de a cincea școli de jurisprudență islamică, Ja'fari, principala școală de gândire a musulmanilor șiiți, care pune un accent mai mare pe raționamentul juridic independent.

Fanatismul este prin definiție intolerant. El refuză orice dialog, consideră că deține adevărul absolut, manifestă o ostilitate agresivă față de orice opinie divergentă și se hrănește adesea din frică, ură sau mândrie.

Manifestările religioase ale șiiților, extrem de slabe, țin mai degrabă de cutume decât de stări extatice, experiențe mistice și de trăiri religioase. Un iranian fervent își trece prin filtrul rațiunii manifestările, în timp ce un wahabit în extaz nu și le poate autocenzura.

Baza de susținere a regimului de la Teheran s-a lărgit progresiv în ultimele cinci săptămâni. Fervoarea a antrenat simțământul de cetate asediată și edifică ansamblul de coeziune națională, mai puternic decât infrastructura militară a Gardienilor Revoluției.

Cornel Ivanciuc