Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump

Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fixarea prețurilor și tranzacționarea cu informații privilegiate.

Observați momentul ales de Trump: într-o sâmbătă, în timp ce piața bursieră era închisă, Trump a profitat de ocazie pentru a amenința Iranul cu un ultimatum de 48 de ore, promițând că, dacă nu vor fi de acord să se predea, le va distruge centralele electrice, începând cu cea mai mare. Această declarație a fost menită să influențeze piața petrolului. Nu a fost deloc o declarație menită să influențeze Iranul.

Desigur, înainte de începerea tranzacțiilor de luni, Trump a mințit și a proclamat cu îndrăzneală că a ajuns la un acord cu Iranul și, ca parte a acestui acord, va respecta un armistițiu - până când? Până când piața bursieră se va închide din nou pentru o săptămână, după cinci zile. În timp ce piețele se deschideau, el a inventat discuțiile cu Iranul și a semnalat efectiv sfârșitul războiului. Dar nu au existat discuții. Iar Iranul a răspuns imediat cu o furtună de rachete și drone. Asta in contextul in care Trump a susținut că Strâmtoarea ar fi acum sub controlul comun - al său „și al Ayatollahului”.

Totul a fost o ficțiune completă. Dar cu un scop. Cu câteva minute înainte de remarcile sale, familia și prietenii săi au preluat opțiuni pe acțiuni și au preluat poziții știind că prețurile petrolului vor scădea temporar, iar acțiunile vor exploda. Ceea ce au și făcut. Până la tranzacționarea de după-amiază și după ce Iranul a negat afirmatiile lui Trump, mai mult de jumătate din câștiguri fuseseră inversate. Dar nu înainte ca familia și a prietenii să fi înscris un minim de un miliard de dolari din profituri obținute ilegal. Nu au existat discuții cu iranienii, nu au existat contacte. Totul a fost o minciună.

Minciuna lui Trump despre „conversații foarte bune și productive” a fost modul său de a încerca să obțină o rampă de ieșire. El speră că, odată ce al doilea val de asalturi va fi în desfășurare, cu baza pe portavionul USS Bush, dupa ce USS Ford a devenit nefunctional si va ramane in Grecia la reparatii, va putea transmite o amenințare credibilă la adresa Iranului, care i-ar putea convinge să accepte un armistițiu și să redeschidă strâmtoarea pentru transportul maritim american și israelian.

Trump joacă tot felul de jocuri pentru a nu-și enerva gasca de acționari pe stock market si desigur se străduiește din greu să isi traga și el partea sa de tort. El vrea să perturbe exporturile de petrol din Asia de Vest către China, dar vrea să o facă într-un mod care să nu dăuneze gastii în numele căreia servește la Casa Alba rolul de clovn smecher, care isi trage banu la greu. Cat despre iranieni, cei care au inventat si au dat nume jocului inteligenței numit șah - miza lor este să mențină pe o perioada cât mai îndelungată ostilitățile, din motive ușor de înțeles.

Tema militară devine geoeconomică și afectează de exemplu cetățenii din Cluj, un locuitor al orașului tocmai a pus niste poze din zonele care erau pana recent cele mai aglomerate si a comparat situația actuala cu cea din timpul "pandemiei", când circulația mașinilor era zero. Din păcate nu a ajuns (inca) si la Bucuresti valul asta... mai mult verde, mai mult aer curat iată unele dintre efectele benefice ale crizei mondiale pe care au creat-o Trump&Bibi - vivat Alianța Epstein!

In ce priveste perspectiva razboiului din punctul de vedere israelian, biznizu in sine al razboiului se impleteste cu semnificatii cabalistice ezoterice. Prima bombă a războiului împotriva Iranului a fost lansata de Mike Huckabee, „ambasadorul SUA”, în fapt maimuța lui Bibi, într-un interviu acordat lui Tucker Carlson chiar înainte de începerea ostilităților. Huckabee i-a spus lui Tucker direct și fără ezitate că Israelul are dreptul să cucerească cât mai mult din Orientul Mijlociu, atât pe cât poate apăra SUA și că trebușoara asta e ff în regulă pentru el și Israel, că așa e scris in scripturile ale fictive.

Iranul a pierdut un teritoriu insemnat in razboiul de 8 ani cu Irakul, starnit (tot) de Statele Unite. Saddam a fost baiatu de aur al SUA, o vreme, dupa care l-au lichidat, cand nu le mai era de folos. Ca si pe Osama bin Laden aflat o buna parte din viata sub aripa CIA si a lui Zbigniew Brzezinski.

In momentul de fata Trump și șeful său, Bibi Netanyahu, au fost ghidați de magia Cabalei. Au fost de acord să efectueze atacul istoric asupra Iranului la o dată anume, deosebit de favorabilă, din calendarul evreiesc, numită Șabatul Comemorării, ultima sâmbătă dinaintea sărbătorii Purim.

Purim celebrează momentul în care 75.000 de perși au fost uciși de evrei; și nu este o coincidență că aceasta este prima dată când evreii sunt menționați în mod clar în Biblie. Este un fel de poveste de „coming out” pentru evrei. Nu cred ca sa vor opri din razboi pana nu vor nimici cat mai mult din Iran. Le-au ucis liderii, dar asta nu le este de ajuns.

Sectantii care conduc Israelul astazi au planuri mari, proiectul Israelul Mare este deja ventilat public. Mai este pe rol si refacerea Khaganatului Kazar din Ucraina - stema Ucrainei este la origine stema Kazariei iar cei care conduc la Kiev sunt in exclusivitate cetateni israelieni - o publicatie israeliana serioasa scria candva umoristic ca la conducerea Ucrainei sunt mai multi evrei decat in conducerea Israelului.

Undeva, candva va avea loc probabil jonctiunea "pe teren" a Israelului Mare cu Neo khaganatul kazar. Asta desigur daca rămâne la butoane "omulețu providential" Trump, asa l-au numit sectantii cu cuiburi de barza in cap. Sa vedem ce va fi la midterms. Oricum Jared Kusher, ginerica, ramane la comanda USA, indiferent de rezultatele electorale, pana se va sfarsi mandatul lui Trump. Dupa care indiferent cine va mai conduce SUA, se va gasi din nou un alt ginerica cu tichiuță.

George Roncea