VEȘTI RELE PENTRU TRUMP ȘI NETANYAHU DE PE FRONT!
Postat la: 25.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O spune chiar Ehud Barak, fostul premier și ministru al apărării al Israelului, înalt ofițer în forțele armate israeliene. O critică foarte dură la adresa SUA care, spune Barak, ”n-a câștigat niciun război în ultimii 60 de ani”. Un război care n-a avut de la bun început obiective clare, din interviu rezultând că situația de pe front este extrem de gravă.
L-am citat pe Barak pentru a nu fi acuzat că mă raportez la ”necredibilii” Sachs, Ritter, Macgregor, Mearsheimer sau Jiang, dar și alți nenumărați analiști militari sau militari americani, francezi, italieni și britanici. Chiar dacă distrugerile din Iran sunt uriașe, Israelul a fost lovit teribil, ca și rețeaua de baze militare SUA din Golf.
Lovitura economică prin blocarea strâmtorii Hormuz a adus deja pierderi de neimaginat statelor din Golf, Europei, Japoniei, Coreii de Sud sau SUA, iar continuarea războiului va conduce la catastrofă.
Disperat, Trump caută pacea, dar oferta de negociere a fost respinsă de Iran cu o ostentație fără precedent în analele SUA. După ultimatumul de 48 de ore, Trump a solicitat un nou termen, de 5 zile, care a fost de asemenea respins. Incredibil, când Trump anunța încetarea lovirii infrastructurii critice iraniene, Netanyahu ordona lovituri masive împotriva respectivei infrastructuri, dovedind încă o dată că nu ține seama de Trump, boicotând de fapt inițiativa negocierii.
Între timp, cancelarul german și alți lideri UE cer Iranului să oprească războiul, răspunsul ministrului de externe iranian ducându-i în ridicol: cum să ceară victimei oprirea războiului, iar nu părții agresoare? În același timp, se încearcă din răsputeri să se spună că de fapt iranienii au fost atacatorii!!
Statele din Golf - Arabia Saudită, Emiratele, Qatarul în special - nu știu în ce parte să o mai ia. Pe de o parte amenință că intră în război de partea SUA și Israelului împotriva Iranului, pe de altă parte amenință SUA și Israelul că sunt responsabili, timp în care industriile sunt în cădere, iar cetățenii lor sunt amenințați cu distrugerea instalațiilor de desalinizare și exodul în masă.
Problema nu este că Iranul n-a câștigat sau nu va câștiga, ci că SUA și Israelul sunt departe de orice victorie.
Am fost printre puținii politicieni care-am fost rezervat când Trump a denunțat dreptul internațional, mulți alții aplaudându-l. Mă refer la politicile tarifare unilaterale, acțiunile privind Venezuela, Groenlanda și ulterior Cuba, dar și pozițiile unilaterale privitoare la NATO și ONU. Nu totdeauna dreptul forței învinge forța dreptului: ca om de drept aș spune că niciodată pe termen lung. Pentru că dreptul este principala rațiune a statelor, mai mici sau mai mari, pentru supraviețuire și civilitate, iar nu tribalitatea și jungla.
Aurelian Pavelescu
