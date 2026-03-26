Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete

Pentagonul a anunțat astăzi trei acorduri-cadru cu principalii producători din industria apărării pentru accelerarea producției și livrării de sisteme de rachete și componente aferente.

Acordurile încheiate cu Lockheed Martin, BAE Systems și Honeywell Aerospace vor accelera rapid producția unei game largi de componente pentru rachete, inclusiv interceptori balistici.

„Prin acest acord, construim activ Arsenalul Libertății cu viteză și urgență", a declarat Michael Duffey, subsecretar al Apărării pentru Achiziții și Sustenabilitate, într-un comunicat. „Împuternicind industria să investească în capacitățile de producție, construim un avantaj decisiv și durabil pentru militarii noștri, care să depășească orice adversar potențial."

Lockheed va cvadrupla nivelurile de producție ale rachetei de atac de precizie PrSM (*Precision Strike Missile*), utilizată pentru prima dată în luptă împotriva țintelor iraniene în cadrul Operațiunii Epic Fury.

„Lockheed Martin furnizează capabilitățile avansate de foc de precizie de care are nevoie combatantul, inclusiv racheta PrSM, care extinde capacitatea de lovire în adâncime", a declarat Jim Taiclet, președinte și director executiv al Lockheed Martin.

Compania va colabora, de asemenea, cu BAE Systems pentru a crește producția sistemului de apărare antirachetă de înaltă altitudine terminală THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*). BAE Systems a anunțat că ratele anuale de producție THAAD vor fi și ele cvadruplate.

Honeywell va crește rapid producția de componente critice pentru rachete, printre care sisteme de navigație, sisteme de război electronic utilizate pe avioanele de vânătoare și rachete aer-aer cu rază medie de acțiune AMRAAM (*Advanced Medium-Range Air-to-Air*), precum și actuatorul Assure, care controlează și ghidează rachetele în zbor.

Jim Currier, președinte și director executiv al Honeywell Aerospace, a declarat că societatea „este mândră să accepte provocarea și să răspundă acestei nevoi urgente."

Toate sistemele și componentele de rachete vizate de această creștere a producției au o importanță crucială pentru capacitatea SUA de a contracara amenințările aeriene, inclusiv dronele cu sens unic de atac. Interceptorul THAAD este proiectat să neutralizeze amenințări aeriene, inclusiv rachete balistice cu rază intermediară și scurtă care zboară cu până la 27.000 km/h.

PrSM dispune de capabilități GPS îmbunătățite, poate lovi ținte de la aproximativ 400 de kilometri distanță și este compatibil atât cu lansatorul M142 HIMARS (*High Mobility Artillery Rocket System*), cât și cu sistemul de lansare multiplă M270A2 MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), utilizat frecvent de aliații europeni.

Lockheed a testat recent o nouă versiune a PrSM, concepută pentru a lovi ținte maritime în mișcare.

Alexandru Grumaz