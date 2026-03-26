Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentagonul a anunțat astăzi trei acorduri-cadru cu principalii producători din industria apărării pentru accelerarea producției și livrării de sisteme de rachete și componente aferente.
Acordurile încheiate cu Lockheed Martin, BAE Systems și Honeywell Aerospace vor accelera rapid producția unei game largi de componente pentru rachete, inclusiv interceptori balistici.
„Prin acest acord, construim activ Arsenalul Libertății cu viteză și urgență", a declarat Michael Duffey, subsecretar al Apărării pentru Achiziții și Sustenabilitate, într-un comunicat. „Împuternicind industria să investească în capacitățile de producție, construim un avantaj decisiv și durabil pentru militarii noștri, care să depășească orice adversar potențial."
Lockheed va cvadrupla nivelurile de producție ale rachetei de atac de precizie PrSM (*Precision Strike Missile*), utilizată pentru prima dată în luptă împotriva țintelor iraniene în cadrul Operațiunii Epic Fury.
„Lockheed Martin furnizează capabilitățile avansate de foc de precizie de care are nevoie combatantul, inclusiv racheta PrSM, care extinde capacitatea de lovire în adâncime", a declarat Jim Taiclet, președinte și director executiv al Lockheed Martin.
Compania va colabora, de asemenea, cu BAE Systems pentru a crește producția sistemului de apărare antirachetă de înaltă altitudine terminală THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*). BAE Systems a anunțat că ratele anuale de producție THAAD vor fi și ele cvadruplate.
Honeywell va crește rapid producția de componente critice pentru rachete, printre care sisteme de navigație, sisteme de război electronic utilizate pe avioanele de vânătoare și rachete aer-aer cu rază medie de acțiune AMRAAM (*Advanced Medium-Range Air-to-Air*), precum și actuatorul Assure, care controlează și ghidează rachetele în zbor.
Jim Currier, președinte și director executiv al Honeywell Aerospace, a declarat că societatea „este mândră să accepte provocarea și să răspundă acestei nevoi urgente."
Toate sistemele și componentele de rachete vizate de această creștere a producției au o importanță crucială pentru capacitatea SUA de a contracara amenințările aeriene, inclusiv dronele cu sens unic de atac. Interceptorul THAAD este proiectat să neutralizeze amenințări aeriene, inclusiv rachete balistice cu rază intermediară și scurtă care zboară cu până la 27.000 km/h.
PrSM dispune de capabilități GPS îmbunătățite, poate lovi ținte de la aproximativ 400 de kilometri distanță și este compatibil atât cu lansatorul M142 HIMARS (*High Mobility Artillery Rocket System*), cât și cu sistemul de lansare multiplă M270A2 MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), utilizat frecvent de aliații europeni.
Lockheed a testat recent o nouă versiune a PrSM, concepută pentru a lovi ținte maritime în mișcare.
Alexandru Grumaz
-
„Debarcarea” premierului Bolojan
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, ...
-
Vești bune de la Cotroceni, de Bunavestire
Președinția lanseaza proiectul „Romania in lumina” care iși propune sa identifice soluții concrete la proble ...
-
Niște detalii cu raskolnicii din Ucraina
La noi a aparut știrea ca a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Doar ca s-au pierdut niște detali ...
-
VEȘTI RELE PENTRU TRUMP ȘI NETANYAHU DE PE FRONT!
O spune chiar Ehud Barak, fostul premier și ministru al apararii al Israelului, inalt ofițer in forțele armate israelien ...
-
IRANUL RESPINGE ”OFERTA” LUI TRUMP
48 de ore - 5 zile - 30 de zile. Cum vi se pare succesiunea asta? Cam așa arata cele mai recente ultimatumuri ale lui Tr ...
-
Complicata situație din Golf
Ziua 25 a razboiului din Iran. Stramtoarea Hormuz parțial blocata, petrolul peste 110 dolari pe baril, bazele americane ...
-
Jocul lui Trump de-a negocierile si manipularea pietei petrolului
Ce s-a intamplat de fapt saptamana trecuta - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea ...
-
Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!
Am dat in judecata Apa Nova București, pentru ca pe factura imi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de pl ...
-
Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc
Iata ce i-a marturisit președintele american unui ambasador strain, la un tête-à-tête la Casa Alba: " ...
-
"Noul RIC" generat de Războiul din Iran
Dupa cum ați observat in titlu, trinomul Noii Ordini Mondiale nu mai este Rusia-India-China: razboiul din Orientul Mijlo ...
-
Netanyahu a mărturisit, în sfârșit, motivul atacării Iranului
Pentru Netanyahu și clasa sioniștilor religioși, distrugerea Iranului este o implinire a destinului biblic al Israelului ...
-
Când Netanyahu (viu sau mort) face bășcălie de Iisus Hristos
Netanyahu a-nviat!Adevarat a-nviat? Nu se poate spune cu siguranța: in discursul sau televizat de miercuri seara, ...
-
Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliat ...
-
1979 și 2026: Tsunami iranian revine peste România
Coșmarul anilor 1981-1989 cu penuria de alimente, benzina și altele a fost provocat de izbucnirea revoluției islamice di ...
-
Președintele Trump este în cel mai mare impas din întreaga sa viață
Trump este pur și simplu șocat de refuzul absolut al tuturor țarilor europene, inclusiv Marea Britanie și Franța, de a t ...
-
Afaceri imobiliare puturoase la UBB
Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj Napoca a devenit cea mai mare universitate din Romania și este cea mai b ...
-
Ce urmărește Ghiță cu dezvăluirile despre Georgescu?
Daca pana acum, suspiciunile privind legaturile lui Georgescu cu Rusia plecau de la discursul sau anti-atlantist și de l ...
-
Gaze românești în Ucraina. Ce s-a comunicat, cum e in realitate, ce se interpreteaza gresit si ce nu ni se spune!
Nicusor Dan si Volodimir Zelenski au semnat un acord-cadru de cooperare energetica Romania-Ucraina. Asta este clar. In t ...
-
TRUMP LA STRÂMTOARE
Stramtoarea se numește Ormuz. Dupa mai bine de doua saptamani de razboi cu Iranul, regimul de la Teheran se incapațaneaz ...
-
Tucker Carlson anunță c-ar putea candida la președinția SUA în 2028. CIA se sesizează!
Daca va amintiți, acum cateva saptamani, intr-o emisiune cu Bogdan Comaroni, aici (Gold Fm - n.red.), comentand despre T ...
-
Regeneza - România este distrusă de clasa politică coruptă nu de Trooper și Alexandra Căpitanescu!
Pentru ca totul funcționeaza perfect, pentru ca economia duduie, educația se afla in cel mai inalt punct, sanatatea nu m ...
-
Fără nicio similitudine cu România. Oare?
Odata cu inceperea atacurilor americane asupra teritoriului Iranian, un alt „razboi” s-a intensificat, cel i ...
-
Limba din Tlön a lui Borges, gramatica universală a lui Chomsky și inteligența artificială
Pentru Noam Chomsky, toți oamenii se nasc cu un soft de achiziție a limbajului, care conține reguli structurale comune t ...
-
Lovitura de Stat din Martie 2026. Autori: Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, MFO!
Între 11 și 12 martie 2026, in nu mai mult de 24 de ore, in Romania s-a dat o lovitura de stat. Termenul prin care ...
-
Războiul din Iran și spinarea balenei din Sinbad Marinarul
Daca planificatorii razboiului din Iran ar fi studiat la tabla cele 1001 de nopți, ar fi avut o cu totul alta viziune as ...
-
ÎNTRE DOUĂ CATASTROFE
Din declarațiile lui Trump, cand amenințatoare, cand bombastice, reiese clar ca prelungirea conflictului din Iran ar ech ...
-
Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global
Suntem in ziua 13 a razboiului inceput pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intra intr-o ...
-
Adevărul zdrobitor despre miza închiderii Strâmtorii Hormuz
Miza inchiderii stramtorii de catre Gardienii Revoluției nu este atat blocarea accesului tancurilor petroliere in Golf, ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (II)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL IRANIAN, scenariile dacă țara devine cobeligerantă în tabăra SUA-Israel
Ce inseamna decizia de azi a CSAT: 1. În primul rand, n-am auzit la Trump sau alți lideri de tip Vance sau Rubio ...
