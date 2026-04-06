Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali. Directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, pare mai sigură pe poziție.

După ce a înlăturat doi dintre cei mai vizibili membri ai Cabinetului său, președintele Donald Trump analizează posibilitatea unor noi schimbări la nivelul conducerii administrației, potrivit consilierilor — o decizie care ar accelera ritmul până acum lent al plecărilor din al doilea său mandat, potrivit Washington Post.

Totuși, Trump, care a încercat să evite plecările spectaculoase în primul an de la revenirea la Casa Albă — susținându-și public membrii Cabinetului chiar și atunci când aceștia erau criticați — este reticent în a declanșa o remaniere amplă și, în unele cazuri, a încercat să contracareze informațiile potrivit cărora și-ar fi pierdut încrederea în anumiți oficiali.

După demiterea de joi a procurorului general Pam Bondi, Trump a dorit să transmită un mesaj „foarte puternic” de susținere pentru un alt oficial despre care se specula că ar putea fi înlăturat — directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard — potrivit unui oficial de la Casa Albă. În consecință, contul oficial de reacții rapide al administrației pe platforma X a publicat o declarație în care se afirma că președintele „are încredere totală” în Gabbard și că orice sugestie contrară este „fake news”.

Gabbard, cunoscută pentru criticile sale de lungă durată față de implicarea SUA în conflictele din Orientul Mijlociu — în special în ceea ce privește ideea unui război cu Iranul — continuă să îl informeze pe președinte în domeniul informațiilor, chiar dacă Trump a declarat recent că aceasta este „puțin diferită în modul de gândire” față de el în privința Iranului.

Potrivit oficialilor, Gabbard este, cel puțin pentru moment, în siguranță pe poziție. În schimb, alți doi membri ai Cabinetului sunt mai vulnerabili. Secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, se află sub evaluarea lui Trump pentru o posibilă înlocuire.

Chavez-DeRemer se confruntă cu acuzații de comportament neadecvat, inclusiv o presupusă relație cu un angajat și consum de alcool în birou. Cu toate acestea, ea a rămas în funcție, în ciuda demisiilor unor oficiali de rang înalt din instituția pe care o conduce. În cazul lui Lutnick, stilul său de a propune politici și acorduri fără aprobări prealabile a generat de mult timp nemulțumiri în rândul consilierilor de la Casa Albă.

Trump a discutat posibilitatea înlăturării ambilor, dar nu a luat încă o decizie finală, iar plecările nu sunt iminente. „Relatările despre o remaniere masivă sunt exagerate”, a declarat un oficial. Potrivit acestuia, demiterile lui Bondi și Noem au fost cazuri izolate, după perioade îndelungate în care președintele a evaluat performanța acestora.

Într-o declarație pentru The Washington Post, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a afirmat că Trump are „cel mai talentat cabinet din istoria Americii” și i-a descris pe Gabbard, Lutnick și Chavez-DeRemer drept „patrioți” care „implementează neobosit agenda președintelui și obțin rezultate remarcabile pentru poporul american”.

Președintele nu caută departe un înlocuitor pentru Pam Bondi. Trump l-a desemnat deja pe adjunctul procurorului general, Todd Blanche, ca interimar, iar acesta are șanse mari să conducă departamentul pe termen lung.

Alte nume luate în calcul includ pe Lee Zeldin, șeful Agenției pentru Protecția Mediului, precum și pe Harmeet K. Dhillon, oficial în cadrul Departamentului Justiției, susținută de influenceri din zona MAGA. Totuși, potrivit unor oficiali, Dhillon nu este un favorit principal pentru funcție.

În ceea ce îl privește pe Blanche, un oficial a declarat că „în acest moment, președintele este mulțumit”. Potrivit unor surse, Trump i-a spus lui Bondi cu o zi înainte de demitere că „timpul ei se apropie de final”. Cei doi au discutat în timpul unei deplasări comune la Curtea Supremă. Deși Bondi a cerut să rămână mai mult timp în funcție, la scurt timp după aceea informațiile despre plecarea sa iminentă au devenit publice.

Trump ar fi fost nemulțumit de incapacitatea acesteia de a-i urmări penal adversarii politici și de modul în care a gestionat dosarele Jeffrey Epstein. Cu o lună înainte, Trump o demisese și pe secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, după o perioadă similară de evaluare, în care a fost nemulțumit de performanța acesteia și de imaginea negativă a instituției.

Alexandru Grumaz