Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!
Postat la: 23.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Am dat în judecată Apa Nova București, pentru că pe factură îmi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de ploaie și taxa municipală pe ape uzate.
Tariful pe apa de ploaie nu are bază legală. Norma pe care - firav - se întemeia până în 2018 a fost abrogată în 2018. De atunci, tariful este ilegal încasat și, deci, trebuie să mi se restituie.
Taxa municipală pe apa uzată nu numai că dublează tariful pentru apa uzată, încasat deja de Apa Nova, dar este și ilegală, pentru că reglementarea pe care se bazează, o hotărâre a CGMB, completează legea.
Termenul de judecată este în septembrie 2026, dar nu asta era important.
În paralel, am reclamat Apa Nova la ANRSC și la ANPC.
Ca într-o piesă de teatru al absurdului, ANPC mi-a indicat să mă adresez ANRSC, iar ANRSC să mă adresez ANPC.
Cele două instituții, care văd că se consideră reciproc (in)competente să soluționeze o petiție simplă (este sau nu este abuziv și înșelător să se încaseze pentru unul și același tarif o taxă/tarif de apă uzată și, de asemenea, pentru apa de ploaie), nu ar trebui să co-existe.
Nu numai pentru că par că taie frunze la câini, ci și pentru că, iată, se comportă ca și când problemele cetățenilor nu ar conta.
Nu e vorba despre mine, căci eu am resurse să acționez în judecată Apa Nova.
E vorba de cetățeni, de consumatori.
În condițiile în care taxele pe proprietate sau dublat sau chiar triplat, în care giga-caloria se triplează curând, în care gazul se scumpește cu 35% din 1 aprilie, iar carburantul ajunge curând la 12 lei pe litru, cei 2-300 de lei pe lună pe care îi încasează ilegal Apa Nova de la fiecare cetățean al Capitalei înseamnă o sumă de bani. Nu mare, nu substanțială, dar o sumă, totuși.
Și este vorba de un principiu: de ce să îi lăsăm pe unii să facă bani din activități ilicite sau din „surse neidentificate”, ca să mă exprim în limbajul Codului fiscal?
De aceea zic - ANPC, ANRSC, ANRE și ANSVM ar trebuie comasate toate, într-o singură instituție, cu un singur rând de șefi și cu un singur scop: protecția consumatorilor și a concurenței loiale.
Un viitor guvern ar trebui să ia serios în considerare aceste concept.
Instituția rezultată ar trebui chiar să se comaseze și cu Consiliul Concurenței, sub forma unui singur Oficiu pentru comerț cinstit, așa cum este cazul cu autoritatea omonimă din Marea Britania.
Gheorghe Piperea
-
Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc
Iata ce i-a marturisit președintele american unui ambasador strain, la un tête-à-tête la Casa Alba: " ...
-
"Noul RIC" generat de Războiul din Iran
Dupa cum ați observat in titlu, trinomul Noii Ordini Mondiale nu mai este Rusia-India-China: razboiul din Orientul Mijlo ...
-
Netanyahu a mărturisit, în sfârșit, motivul atacării Iranului
Pentru Netanyahu și clasa sioniștilor religioși, distrugerea Iranului este o implinire a destinului biblic al Israelului ...
-
Când Netanyahu (viu sau mort) face bășcălie de Iisus Hristos
Netanyahu a-nviat!Adevarat a-nviat? Nu se poate spune cu siguranța: in discursul sau televizat de miercuri seara, ...
-
Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliat ...
-
1979 și 2026: Tsunami iranian revine peste România
Coșmarul anilor 1981-1989 cu penuria de alimente, benzina și altele a fost provocat de izbucnirea revoluției islamice di ...
-
Președintele Trump este în cel mai mare impas din întreaga sa viață
Trump este pur și simplu șocat de refuzul absolut al tuturor țarilor europene, inclusiv Marea Britanie și Franța, de a t ...
-
Afaceri imobiliare puturoase la UBB
Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj Napoca a devenit cea mai mare universitate din Romania și este cea mai b ...
-
Ce urmărește Ghiță cu dezvăluirile despre Georgescu?
Daca pana acum, suspiciunile privind legaturile lui Georgescu cu Rusia plecau de la discursul sau anti-atlantist și de l ...
-
Gaze românești în Ucraina. Ce s-a comunicat, cum e in realitate, ce se interpreteaza gresit si ce nu ni se spune!
Nicusor Dan si Volodimir Zelenski au semnat un acord-cadru de cooperare energetica Romania-Ucraina. Asta este clar. In t ...
-
TRUMP LA STRÂMTOARE
Stramtoarea se numește Ormuz. Dupa mai bine de doua saptamani de razboi cu Iranul, regimul de la Teheran se incapațaneaz ...
-
Tucker Carlson anunță c-ar putea candida la președinția SUA în 2028. CIA se sesizează!
Daca va amintiți, acum cateva saptamani, intr-o emisiune cu Bogdan Comaroni, aici (Gold Fm - n.red.), comentand despre T ...
-
Regeneza - România este distrusă de clasa politică coruptă nu de Trooper și Alexandra Căpitanescu!
Pentru ca totul funcționeaza perfect, pentru ca economia duduie, educația se afla in cel mai inalt punct, sanatatea nu m ...
-
Fără nicio similitudine cu România. Oare?
Odata cu inceperea atacurilor americane asupra teritoriului Iranian, un alt „razboi” s-a intensificat, cel i ...
-
Limba din Tlön a lui Borges, gramatica universală a lui Chomsky și inteligența artificială
Pentru Noam Chomsky, toți oamenii se nasc cu un soft de achiziție a limbajului, care conține reguli structurale comune t ...
-
Lovitura de Stat din Martie 2026. Autori: Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, MFO!
Între 11 și 12 martie 2026, in nu mai mult de 24 de ore, in Romania s-a dat o lovitura de stat. Termenul prin care ...
-
Războiul din Iran și spinarea balenei din Sinbad Marinarul
Daca planificatorii razboiului din Iran ar fi studiat la tabla cele 1001 de nopți, ar fi avut o cu totul alta viziune as ...
-
ÎNTRE DOUĂ CATASTROFE
Din declarațiile lui Trump, cand amenințatoare, cand bombastice, reiese clar ca prelungirea conflictului din Iran ar ech ...
-
Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global
Suntem in ziua 13 a razboiului inceput pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intra intr-o ...
-
Adevărul zdrobitor despre miza închiderii Strâmtorii Hormuz
Miza inchiderii stramtorii de catre Gardienii Revoluției nu este atat blocarea accesului tancurilor petroliere in Golf, ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (II)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL IRANIAN, scenariile dacă țara devine cobeligerantă în tabăra SUA-Israel
Ce inseamna decizia de azi a CSAT: 1. În primul rand, n-am auzit la Trump sau alți lideri de tip Vance sau Rubio ...
-
Trump admite că nu i-a funcționat ''ciocanul'' contra Iranului nici a doua oară
Conferința de presa a lui Donald Trump a fost prima de dupa inceperea razboiului iranian și aseara, aflat fiind in depla ...
-
Culisele alegerii lui Mojtaba Khamenei ca ayatollah suprem
Mojtaba poarta turban negru, un indiciu capital ca este un seyyed, adica un descendent direct al profetului Mahomed. &Ic ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (I)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
Vă mai amintiți ce spunea "aiatolahul" Călin Georgescu? "APĂ, hrană, ENERGIE"
În cea de-a 9-a zi de razboi, armata iraniana a acordat comandanților de unitați și mari unitați autoritate nelimi ...
-
China are o strategie din Sun Tzu în raport cu Războiul din Orientul Mijlociu
În "Arta razboiului", Sun Tzu sublinia ca victoria adevarata vine din a ști cand sa nu lupți și din a exploata gre ...
-
Carne contaminată pe mesele europenilor: importurile din Brazilia zdruncină siguranța alimentară
Un nou scandal alimentar zguduie piața europeana a carnii. Autoritațile sanitare din Europa au confirmat ca mii de kilog ...
-
Rusia ajută Iranul din Cosmos
Conform rapoartelor Pentagonului din 6 martie 2026, Rusia furnizeaza Iranului informații spațiale in timp real, despre p ...
-
Ticalosia pe post de argument!
In discutia contondenta care a urmat episodului cu fata lui Ponta au fost reprezentanti USR care au folosit "argumentul ...
