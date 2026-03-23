Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!

Am dat în judecată Apa Nova București, pentru că pe factură îmi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de ploaie și taxa municipală pe ape uzate.

Tariful pe apa de ploaie nu are bază legală. Norma pe care - firav - se întemeia până în 2018 a fost abrogată în 2018. De atunci, tariful este ilegal încasat și, deci, trebuie să mi se restituie.

Taxa municipală pe apa uzată nu numai că dublează tariful pentru apa uzată, încasat deja de Apa Nova, dar este și ilegală, pentru că reglementarea pe care se bazează, o hotărâre a CGMB, completează legea.

Termenul de judecată este în septembrie 2026, dar nu asta era important.

În paralel, am reclamat Apa Nova la ANRSC și la ANPC.

Ca într-o piesă de teatru al absurdului, ANPC mi-a indicat să mă adresez ANRSC, iar ANRSC să mă adresez ANPC.

Cele două instituții, care văd că se consideră reciproc (in)competente să soluționeze o petiție simplă (este sau nu este abuziv și înșelător să se încaseze pentru unul și același tarif o taxă/tarif de apă uzată și, de asemenea, pentru apa de ploaie), nu ar trebui să co-existe.

Nu numai pentru că par că taie frunze la câini, ci și pentru că, iată, se comportă ca și când problemele cetățenilor nu ar conta.

Nu e vorba despre mine, căci eu am resurse să acționez în judecată Apa Nova.

E vorba de cetățeni, de consumatori.

În condițiile în care taxele pe proprietate sau dublat sau chiar triplat, în care giga-caloria se triplează curând, în care gazul se scumpește cu 35% din 1 aprilie, iar carburantul ajunge curând la 12 lei pe litru, cei 2-300 de lei pe lună pe care îi încasează ilegal Apa Nova de la fiecare cetățean al Capitalei înseamnă o sumă de bani. Nu mare, nu substanțială, dar o sumă, totuși.

Și este vorba de un principiu: de ce să îi lăsăm pe unii să facă bani din activități ilicite sau din „surse neidentificate”, ca să mă exprim în limbajul Codului fiscal?

De aceea zic - ANPC, ANRSC, ANRE și ANSVM ar trebuie comasate toate, într-o singură instituție, cu un singur rând de șefi și cu un singur scop: protecția consumatorilor și a concurenței loiale.

Un viitor guvern ar trebui să ia serios în considerare aceste concept.

Instituția rezultată ar trebui chiar să se comaseze și cu Consiliul Concurenței, sub forma unui singur Oficiu pentru comerț cinstit, așa cum este cazul cu autoritatea omonimă din Marea Britania.

Gheorghe Piperea