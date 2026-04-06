Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer

Când contractul cu Pfizer a fost propus, în 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat să semneze memorandumul de aprobare. Ministrul de finanțe de atunci - care, ironic, e ministru de finanțe și acum - a fost demis de Cîțu pentru această omisiune. Iohannis a girat și aprobat demiterea. Contractul a fost semnat, ulterior, cu acceptul miniștrilor useriști succesivi de la sănătate. Arafat era pe acolo, pentru presiune suplimentară.

Contractul a fost semnat. Putea fi refuzat - cel puțin așa a susținut Ursula von der Leyen, la tribuna PE, atunci când s-a apărat față de acuzațiile pe care i le-am adus prin moțiunea de cenzură. Nu era nevoie de 120 de milioane de doze. Erau arhi-suficiente 15 milioane. Cîțu & co au vrut însă mult. Ca să fie bine în conturile comisionarilor și ale industriei vaccinului. Ca să poată câștiga usr vizibilitate prin bannere stupide de genul “ne vaccinăm și scăpăm”.

Acesta este contractul pentru care România trebuie să achite acum 666 milioane de euro molochului Pfizer, pentru 29 de milioane de vaccinuri inutile. Sunt plătibile și 150 de mii de euro pe zi de întârziere, cu titlu de penalități, plus dobânzi egale cu dobânda BCE, la care se adaugă 5 puncte procentuale, pe an. România trebuie, de asemenea, să le preia, depoziteze și distruge ecologic, cost total minim 100 de milioane de euro.

Se va putea ajunge, simplu, la alt miliard de dolari. Miliard care se adaugă celui furat, despre care DNA nu mai zice nimic, deși dosarul e pe rol de trei ani… Aceștia sunt și principalii vinovați: Cîțu, Iohannis, Voiculescu, Mihăilă, Arafat. Desigur, are vina sa Rafila, care nu a contestat în instanță contractul, ilegal și total dezechilibrat, din multiple puncte de vedere. Nu a avut curajul lui Nazare.

Favorizatori și complici: Streinu - Cercel, lăudătorul superbului vaccin, precum și Ciolacu și toți decidenții din psd care, deși în opoziție, au făcut totul ca politica sanitară infracțională din pandemie să meargă în ritm de panzer. Toți s-au pus preș la picioarele lui Iohannis și au mimat opoziția din genunchi.

Desigur, nu uităm instigatorii: televiziunile sistemului, care au luat sute de milioane de lei ca să mintă și să diabolizeze oponenții. Ca să ridice în slăvi vaccinul. Ca să terorizeze populația cu continui mesaje de frică și moarte. Ca să bage copiii și adolescenții în listele interminabile de depresii și traume psihologice de oameni care azi rup ușile psihiatrilor. Plus influencerii. Inclusiv psihiatrii cu tatuaje pe tot corpul și ex - purtătorii de cuvânt ai BOR. Toți știau. Toți sunt vinovați. Toți vor răspunde în fața legii și a istoriei.

SOLUȚIA

Acum, că ne-a procopsit cu 29 de milioane de doze de vaccin, Pfizer trebuie să facă dovada:

(i) că este proprietar al patentului și al autorizației de punere pe piață;

(ii) că vaccinurile sunt conforme cu prospectul autorizat de UE;

(iii) că vaccinurile sunt în termen de valabilitate;

(iv) că vaccinurile sunt sigure și eficiente.

De asemenea, trebuie să facă public contractul de achiziție. În caz contrar, Pfizer trebuie nu doar să dea banii înapoi, trebuie să plătească daune Statului, pentru vicii ascunse ale mărfii. Și, de altfel, Pfizer trebuie să plătească daune vaccinaților, pentru defecte ale produsului, care au cauzat efecte adverse. Asta trebuie să fie acum sarcina principală a statului în speța Pfizer. Asta trebuie să ceară Parlamentul, într-o interpelare urgentă către miniștrii de la Sănătate și Finanțe. Dacă Parlamentul doarme și de data asta, e complice.

Contractul cu Pfizer - În ultimele două zile s-au conturat trei certitudini:

(i) contractul cu Pfizer nu este cunoscut de autoritățile române; Rafila spunea ieri că nu a putut lua măsuri relative la acest contract întrucât nu l-a cunoscut în totalitate; așadar, contractul este ultra-secret nu doar pentru public, e la fel și pentru reprezentanții statului;

(ii) contractul cu Pfizer nu a fost negociat de reprezentanții României; a fost o “negociere” făcută de reprezentanții CE, într-o procedură de achiziție centralizată; o spun suspecții din dosarul furtului miliardului de euro, aflat la dospit la DNA;

(iii) lotul României putea fi refuzat în totalitate sau cuantificat la nevoile reale de vaccinare; o spune Ursula von der Leyen, în “apărarea” sa contra moțiunii de cenzură depusă de mine anul trecut.

Un contract secret este suspect în sine. Ridică probleme de legalitate a plăților (mă mir că nu a zis nimic până acum Curtea de Conturi), dar mai ales ridică probleme de valabilitate.

În condițiile Codului civil, contractul cu Pfizer poate fi atacat cu acțiune în nulitate pentru:

- eroare - obstacol; pur și simplu, nu există un acord de voințe România - Pfizer; România nu știe ce contract a încheiat: cumpărare, donație, contract-cadru de achiziție centralizată, contract de studii clinice/experimente pe om pentru “vaccinuri” inovative; România nu știe cu câte doze de vaccinuri s-a procopsit;

- încălcarea ordinii publice și a bunelor moravuri.

Dacă acest contract nu a fost negociat de România, ci impus de Comisia Europeană, atunci:

- trebuie să pre-existe un mandat; în caz contrar, contractul este inopozabil României;

- chiar dacă ar exista un mandat (și nu există), contractul e nul pentru violență economică.

Dacă România avea posibilitatea să refuze contractul sau să decidă cantitatea, iar autoritățile nu au făcut alegeri raționale, ci s-au supus ca niște oi, contractul poate fi vulnerabil. Oricum, asta e caz penal grav. Nu e vorba doar abuz în serviciu și de foloase necuvenite, este trădare prin subminarea economică și politică a statului.

Gheorghe Piperea