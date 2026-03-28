Arafat nu e Dragnea!
Postat la: 28.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Despre Arafat nu ştiu să fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat că CV-ul lui e un fake, am scris şi despre falsa poveste a copilăriei lui, am arătat că asumata paternitate a sistemului de urgenţă din România este o minciună grosolană şi individul este un impostor, am semnalat că nu e doctor, am arătat în fel şi chip că acest sistem de urgenţă este copiat integral de la francezi şi greşit regîndit şi aplicat la noi şi s-a văzut că a produs şir de morţi cînd a fost cu adevărat nevoie de el, iar asta din cauza monopolului feroce exercitat de Arafat.
Am arătat, inclusiv în timp scurt în care am făcut emisiuni la Canal 33, că individul a sifonat miliarde de lei bani bugetari pentru buzunarele private ale unora mai mult sau mai puţin securişti, cu sprijinul unor pupincurişti cu epoleţi din sistem şi politică. Am arătat că e ciuciu agent Mossad, MI6 sau ce mai vreţi, e doar un jmeker care a ştiut să-şi facă nişte conexiuni prin diverse ţări sub umbrela problematicii sistemului de urgenţă. Am scris despre toate acestea chiar înainte de a ieşi românii ca proştii în stradă pentru el şi nu vreau să-mi amintesc ce înjurături au venit valuri peste mine în acele vremuri.
Dacă acum s-a dat verde pentru înlăturarea acestui impostor care, în opinia mea, ar fi trebuit să fie de mult timp la pîrnaie, vom vedea. Eu sînt sceptică. Iar asta din simplul motiv că în locul lui ar trebui să fie adusă o persoană dispusă la aceleaşi compromisuri, la aceleaşi mînjeli, la acelaşi cinism şi la aceeaşi hoţie din bani publici. Adică un individ care să continue să alimenteze maşinăria de jaf şi buzunarele alea private. Arafat a rezistat pînă acum tocmai fiindcă găştile din spatele lui nu au găsit un înlocuitor pe măsură.
În opinia mea, ancheta în curs a trebuit pornită urmare probabil unor sesizări cărora nu le-au putut pune capac. Procurorii militari se vor face că anchetează şi totul va reintra în obişnuit într-un sertar peste care se va pune praful. Fiindcă nu despre Arafat e vorba ori de cîte ori apare un astfel de scandal. E vorba despre miliardele din spatele lui, miliarde care trebuie să continue să curgă. Vor pune capac la dosar. aşa cum au pus capat la absolut toate dosarele care ar fi putut să îl trimită la pîrnaie, fiindcă angajarile fictive, cheltuielile nejustificate şi tot ce mai anchetează ăştia acum duc direct la Arafat. Iar Arafat nu e Dragnea.
Daniela Iuliana Tobă
