Complicata situație din Golf
Postat la: 25.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ziua 25 a războiului din Iran. Strâmtoarea Hormuz parțial blocată, petrolul peste 110 dolari pe baril, bazele americane din Golf sub atac. Și totuși, dinspre Yemen — tăcere militară. Houthii, gruparea care a paralizat traficul din Marea Roșie timp de 18 luni, care a trimis rachete spre Tel Aviv și drone spre Dubai, stau și privesc. Sau cel puțin așa pare.
Solidaritate cu gura, nu cu racheta
De la începutul războiului pe 28 februarie, Houthii au emis declarații de sprijin pentru Iran, au organizat manifestații de „solidaritate cu poporul iranian" la Sanaa și au condamnat uciderea lui Khamenei — dar nu au anunțat operațiuni militare.
Liderul Abdul-Malik al-Houthi a vorbit despre „mâini pe trăgaci" și pregătire completă pentru escaladare. Ministerul lor de externe a avertizat ieri că orice extindere a agresiunii va avea „consecințe negative pentru lanțurile de aprovizionare și economia globală."
Retorică maximă. Acțiune zero.
Pentru un grup care nu a ezitat să lovească petroliere, nave militare și aeroporturi internaționale, această reținere surprinde. Sau ar trebui să surprindă.
Trei motive pentru tăcere
Primul este pragmatic. Houthii au un acord cu americanii — armistițiul din mai 2025 care a oprit atacurile în Marea Roșie — și probabil o înțelegere tacită cu saudiții. Este un câștig diplomatic greu obținut, cumpărat cu prețul a șase săptămâni de bombardamente americane în Yemen. A-l arunca la coș pentru o solidaritate simbolică cu Teheranul este un calcul pe care conducerea Houthi îl face cu atenție.
Al doilea motiv este militar. Stocurile de arme ale Houthilor sunt scăzute după atacurile masive asupra Israelului din perioada 2023–2025, iar conflictul iranian a tăiat și mai mult liniile de aprovizionare dinspre Teheran. Loviturile israeliene din vara lui 2025 au decapitat o parte din conducerea militară din Sanaa. Un grup slăbit nu se aruncă în război fără ordin clar.
Al treilea motiv — și cel mai important — este strategic. Teheranul nu vrea să joace toate cărțile deodată. Houthii sunt păstrați pentru faza următoare — un card de rezervă pe care Iranul îl activează când și dacă situația militară o cere.
Arma care așteaptă
Pe 16 martie, The Times raporta că Houthii așteaptă un semnal de la Iran pentru a relua atacurile dacă controlul iranian asupra Strâmtorii Hormuz slăbește sub presiunea militară americană. Logica este clară: dacă SUA și Israel reușesc să redeschidă Hormuzul, Houthii pot compensa prin blocarea Bab el-Mandeb și reluarea atacurilor în Marea Roșie — al doilea chokepoint energetic global.
Aproximativ 30 de tancuri petroliere din apropierea portului saudi Yanbu se află deja în raza de atac Houthi. Nu este o coincidență — este o poziționare deliberată.
Ce înseamnă dacă intră
Intrarea Houthilor în război ar adăuga un al doilea front simultan care complică masiv calculele militare americane și israeliene. Fiecare dronă Houthi lansată spre Israel sau spre navele din Marea Roșie este o interceptare în plus care golește stocurile de apărare aeriană deja întinse la limită. O intervenție Houthi ar susține strategia iraniană de atriție pe termen lung — epuizarea stocurilor de interceptoare ale coaliției mai repede decât pot fi reaprovizionate.
Concluzia
Houthii nu stau deoparte din lipsă de voință sau de curaj. Stau deoparte pentru că Iranul le-a cerut să aștepte. Sunt arma încărcată pe care Teheranul nu a scos-o încă din toc. Întrebarea nu este dacă vor intra în război. Întrebarea este când Iranul va decide că momentul este optim — și ce va mai rămâne din apărarea aeriană a Golfului când se va întâmpla.
Alexandru Grumaz
-
Jocul lui Trump de-a negocierile si manipularea pietei petrolului
Ce s-a intamplat de fapt saptamana trecuta - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea ...
-
Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!
Am dat in judecata Apa Nova București, pentru ca pe factura imi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de pl ...
-
Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc
Iata ce i-a marturisit președintele american unui ambasador strain, la un tête-à-tête la Casa Alba: " ...
-
"Noul RIC" generat de Războiul din Iran
Dupa cum ați observat in titlu, trinomul Noii Ordini Mondiale nu mai este Rusia-India-China: razboiul din Orientul Mijlo ...
-
Netanyahu a mărturisit, în sfârșit, motivul atacării Iranului
Pentru Netanyahu și clasa sioniștilor religioși, distrugerea Iranului este o implinire a destinului biblic al Israelului ...
-
Când Netanyahu (viu sau mort) face bășcălie de Iisus Hristos
Netanyahu a-nviat!Adevarat a-nviat? Nu se poate spune cu siguranța: in discursul sau televizat de miercuri seara, ...
-
Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliat ...
-
1979 și 2026: Tsunami iranian revine peste România
Coșmarul anilor 1981-1989 cu penuria de alimente, benzina și altele a fost provocat de izbucnirea revoluției islamice di ...
-
Președintele Trump este în cel mai mare impas din întreaga sa viață
Trump este pur și simplu șocat de refuzul absolut al tuturor țarilor europene, inclusiv Marea Britanie și Franța, de a t ...
-
Afaceri imobiliare puturoase la UBB
Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj Napoca a devenit cea mai mare universitate din Romania și este cea mai b ...
-
Ce urmărește Ghiță cu dezvăluirile despre Georgescu?
Daca pana acum, suspiciunile privind legaturile lui Georgescu cu Rusia plecau de la discursul sau anti-atlantist și de l ...
-
Gaze românești în Ucraina. Ce s-a comunicat, cum e in realitate, ce se interpreteaza gresit si ce nu ni se spune!
Nicusor Dan si Volodimir Zelenski au semnat un acord-cadru de cooperare energetica Romania-Ucraina. Asta este clar. In t ...
-
TRUMP LA STRÂMTOARE
Stramtoarea se numește Ormuz. Dupa mai bine de doua saptamani de razboi cu Iranul, regimul de la Teheran se incapațaneaz ...
-
Tucker Carlson anunță c-ar putea candida la președinția SUA în 2028. CIA se sesizează!
Daca va amintiți, acum cateva saptamani, intr-o emisiune cu Bogdan Comaroni, aici (Gold Fm - n.red.), comentand despre T ...
-
Regeneza - România este distrusă de clasa politică coruptă nu de Trooper și Alexandra Căpitanescu!
Pentru ca totul funcționeaza perfect, pentru ca economia duduie, educația se afla in cel mai inalt punct, sanatatea nu m ...
-
Fără nicio similitudine cu România. Oare?
Odata cu inceperea atacurilor americane asupra teritoriului Iranian, un alt „razboi” s-a intensificat, cel i ...
-
Limba din Tlön a lui Borges, gramatica universală a lui Chomsky și inteligența artificială
Pentru Noam Chomsky, toți oamenii se nasc cu un soft de achiziție a limbajului, care conține reguli structurale comune t ...
-
Lovitura de Stat din Martie 2026. Autori: Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, MFO!
Între 11 și 12 martie 2026, in nu mai mult de 24 de ore, in Romania s-a dat o lovitura de stat. Termenul prin care ...
-
Războiul din Iran și spinarea balenei din Sinbad Marinarul
Daca planificatorii razboiului din Iran ar fi studiat la tabla cele 1001 de nopți, ar fi avut o cu totul alta viziune as ...
-
ÎNTRE DOUĂ CATASTROFE
Din declarațiile lui Trump, cand amenințatoare, cand bombastice, reiese clar ca prelungirea conflictului din Iran ar ech ...
-
Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global
Suntem in ziua 13 a razboiului inceput pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intra intr-o ...
-
Adevărul zdrobitor despre miza închiderii Strâmtorii Hormuz
Miza inchiderii stramtorii de catre Gardienii Revoluției nu este atat blocarea accesului tancurilor petroliere in Golf, ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (II)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL IRANIAN, scenariile dacă țara devine cobeligerantă în tabăra SUA-Israel
Ce inseamna decizia de azi a CSAT: 1. În primul rand, n-am auzit la Trump sau alți lideri de tip Vance sau Rubio ...
-
Trump admite că nu i-a funcționat ''ciocanul'' contra Iranului nici a doua oară
Conferința de presa a lui Donald Trump a fost prima de dupa inceperea razboiului iranian și aseara, aflat fiind in depla ...
-
Culisele alegerii lui Mojtaba Khamenei ca ayatollah suprem
Mojtaba poarta turban negru, un indiciu capital ca este un seyyed, adica un descendent direct al profetului Mahomed. &Ic ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (I)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
Vă mai amintiți ce spunea "aiatolahul" Călin Georgescu? "APĂ, hrană, ENERGIE"
În cea de-a 9-a zi de razboi, armata iraniana a acordat comandanților de unitați și mari unitați autoritate nelimi ...
-
China are o strategie din Sun Tzu în raport cu Războiul din Orientul Mijlociu
În "Arta razboiului", Sun Tzu sublinia ca victoria adevarata vine din a ști cand sa nu lupți și din a exploata gre ...
-
Carne contaminată pe mesele europenilor: importurile din Brazilia zdruncină siguranța alimentară
Un nou scandal alimentar zguduie piața europeana a carnii. Autoritațile sanitare din Europa au confirmat ca mii de kilog ...
