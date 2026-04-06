Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă

Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Albă un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al personalității deșănțat cum nici în comunism nu prea întâlneai.

Punctul culminant l-a constituit discursul de acum faimoasei Paulei White, șefa Biroului pentru Credință de la Casa Albă și consiliera spirituală a lui Donald Trump.

Iată ce a spus „pastorița”, care aparține de „Without Walls International Church”, o biserică pe care a întemeiat-o ea împreună cu soțul său, Jonathan Cain, clapetistul trupei rock Journey:

„Iisus ne-a învățat atâtea lecții prin moartea, îngroparea și învierea Sa. Ne-a arătat ce înseamnă o conducere excepțională (sic!). Marile transformări cer mari sacrificii.

„Și, dle Președinte, nimeni nu a plătit așa cum ați plătit dvs. Aproape v-a costat viața. Ați fost trădat și arestat și pus sub acuzare în mod eronat.

„Este o imagine familiară pe care Însuși Domnul și Mântuitorul nostru ne-a arătat-o. Dar acesta nu a fost sfârșitul pentru El. Și nici pentru dvs. Dumnezeu are întotdeauna un plan și, în a treia zi, El a înviat, a învins răul, moartea și iadul.

„Și pentru că El a înviat, știm că și noi putem învia. Și, dle, datorită învierii Sale, ați înviat și dvs. Pentru că El a fost învingător, și dvs ați fost învingător.

„Și cred că Domnul mi-a zis (sic!) să vă spun acest lucru: datorită victoriei Sale, veți fi victorios în tot ce veți întreprinde. Pentru că Dumnezeu este cu dvs. și Dumnezeu vă folosește pentru a învinge răul, pentru a restaura familiile, pentru a reînvia Biserica, pentru a face să înflorească națiunile, pentru a produce o renaștere mondială.” După care a urmat o rugăciune colectivă pentru Donald Trump.

Adrian Pătrușcă

PS: Dacă Nicolae Ceaușescu, campion ex-aquo cu nord-coreenii la cultul personalității, ar fi văzut acest dezmăț pseudo-creștin ar fi renunțat la ateism.