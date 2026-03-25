Niște detalii cu raskolnicii din Ucraina

La noi a apărut știrea că a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Doar că s-au pierdut niște detalii pe drum.

Să începem cu începutul: Filaret (Mihail Antonovici Denîsenko, 1929-2026, născut în Donețk) a fost începând din 1950 călugăr și preot al Bisericii Ortodoxe Ruse, a urcat în ierarhie, a îndeplinit misiuni în străinătate și în anul 1990 a pierdut alegerile pentru funcția de patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse în fața lui Alexei al II-lea. După alegeri, noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse i-a permis lui Filaret să formeze la Kiev o Biserica Ortodoxă Ucraineană, rămasă în subordinea Patriarhiei de la Moscova. În anii 90 a fost constant acuzat că a colaborat cu KGB.

În 1992 Filaret a proclamat autonomia și autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene față de Biserica Ortodoxă Rusă (BORu). O să ne referim de acum înainte la creația lui Filaret ca Biserica Ortodoxă Ucraineană – Patriarhia de la Kiev (BOU-PK). Aceasta a rămas nerecunoscută și cu o influență mult mai mică decât Biserica Ortodoxă Ucraineană – Patriarhia de la Moscova (BOU-PM). Mai existau alte câteva mici biserici ortodoxe ucrainene, dar să rămânem la forțele principale din ecuație. Filaret a fost ales patriarh al BOU-PK în 1995.

În 2019, cu sprijinul guvernului de la Kiev și al altor actori internaționali, BOU-PK s-a unit cu restul bisericilor ortodoxe din Ucraina și a primit recunoașterea Patriarhiei de la Constantinopol, un proiect de scoatere a bisericii ortodoxe din Ucraina de sub influența Patriarhiei de la Moscova. Noua structură are numele de Biserica Ortodoxă a Ucrainei (BOU). Dacă vrem să ne distrăm cu detalii putem menționa că oficial BOU are un conducător cu rangul de mitropolit. În urma acestor evenimente, conducătorul BOU a fost ales mitropolitul Epifanie, iar lui Filaret i s-a recunoscut titlul de patriarh onorific. Puțină confuzie ierarhică, nimic îngrijorător. Mai în scurt: Epifanie și Filaret au fost în conflict din 2019 încoace, iar Filaret s-a considerat în continuare conducător al BOU-PK. De prin 2022 încoace guvernul de la Kiev s-a pus cu măciuca pe BOU-PM, arestări, confiscări de mănăstiri și biserici, sub acuzația că BOU-PM adăpostește colaboratori ai Moscovei. BOU-PM și-a declarat autonomia față de Moscova, dar nu le-a folosit foarte mult, autoritățile de la Kiev continuă presiunile pentru a trece parohiile în subordinea BOU.

Și acum ajungem mai în zilele noastre, deși am sărit peste multe aventuri ale lui Filaret și alte năstrușnicii cu bisericile din Ucraina. Toamna trecută Filaret și-a publicat pe Facebook testamentul prin care interzicea BOU să slujească la înmormântarea lui și respingea titlul de „patriarh onorific”. Pe 20 martie 2026 Filaret a murit și cum-necum, BOU a intrat în posesia cadavrului și a anunțat că îl va înmormânta azi în catedrala Sfântul Vladimir din Kiev. Episcopul Nicodim al Sumî a acuzat BOU că a furat cadavrul patriarhului Filaret și că episcopilor apropiați de Filaret li s-a interzis să intre în catedrala Sfântul Vladimir.

Presa din România a scris doar că a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Și din când în când se trezește câte un bezbojnic să zbiere ca prostul din baie că Biserica Ortodoxă Română trebuie să recunoască Biserica Ortodoxă a Ucrainei.

George Damian