„Debarcarea” premierului Bolojan
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, sub diverse forme, denumiri si coalitii, mai are foarte putin timp sa arate ca poate fi utila poporului.”
„Debarcarea” premierului Bolojan este o operatiune cu multe necunoscute si o singura certitudine: decizia finala se ia la Cotroceni.
PSD va decide, prin referendumul intern din 20 aprilie, directia guvernarii. Social-democratii au cinci optiuni:
1. Continuarea actualei formule, cu Bolojan premier, urmand ca PSD sa preia functia in mai 2027.
2. Raman la guvernare, dar cer inlocuirea lui Bolojan, cu un nou premier propus de PNL, mentinand USR in coalitie.
3. Raman la guvernare cu Bolojan, dar fara USR.
4. Raman la guvernare fara Bolojan si fara USR.
5. Ies de la guvernare.
Cel mai vehiculat scenariu este varianta doi, care vine si cu cele mai multe “if-uri”. In acest scenariu:
- PNL trebuie sa accepte sa-si dea jos seful partidului si al guvernului, sa gaseasca un inlocuitor acceptat de PSD, sa convinga USR sa accepte schimbarea si sa ramana in coalitie. Penelistii au decis in weekendul trecut, la cererea lui Bolojan, ca daca PSD il da jos pe premier, sa rupa coalitia.
- PSD trebuie sa-l convinga pe ND ca e cea mai buna varianta pentru tara, sa accepte noua propunere de premier a PNL-ului si sa accepte conditiile USR pentru a ramane in coalitie.
- USR, care a decis in weekend acelasi lucru ca PNL, sa nu ramana in coalitie daca PSD forteaza schimbarea lui Bolojan, trebuie revina si sa treaca peste propria decizie si sa continue sa guverneze alaturi de PSD intr-un guvern condus de un alt premier.
- ND trebuie sa accepte schimbarea lui Bolojan, sa accepte noul premier propus de PNL, sa convinga USR sa ramana la guvernare si sa valideze intregul aranjament, garantand stabilitatea politica.
Toate aceste conditii pot fi indeplinite simultan doar daca presedintele sustine explicit schimbarea lui Bolojan.
In acest caz, PSD va forta schimbarea, PNL va propune un nou premier, iar USR ar putea fi convins sa ramana la guvernare.
Insa costul politic pentru presedinte ar fi major. Ar intra in contradictie directa cu imaginea lui Bolojan, perceput ca „eroul sacrificat”, si ar risca pierderea increderii unei parti importante a electoratului sau.
Intr-un astfel de scenariu, sansele pentru un al doilea mandat ar scadea semnificativ, spre zero, iar AUR ar deveni principalul beneficiar electoral, cu perspective reale de a ajunge la guvernare in 2028.
A treia varianta, cu Bolojan premier si fara USR nu va fi acceptata nici de Bolojan, nici de ND.
A patra varianta, fara Bolojan si fara USR nu va fi acceptata de ND. Ar insemna sinuciderea politica a presedintelui.
Pana la referendumul de luna viitoare, PSD-ul ar trebui sa fie atent la ceea ce se intampla in AUR - miscarea Murad, care poate coagula in jurul lui un grup de parlamentari AUR pentru sustinerea guvernului Bolojan - sau daca Ponta/altcineva reuseste sa coaguleze grupul parlamentarior plecati de la Sosoaca si POT.
Pentru ca s-ar putea ca masa sa se intoarca, iar Bolojan, “jucatorul”, sa reactioneze, reusind sa stranga o majoritate fara PSD. E complicat dar nu imposibil.
Miscarea de la votul bugetului si sprijinul cerut si obtinut in PNL, weekendul trecut, au aratat ca Bolojan devine jucator si nu mai sta pasiv la “receptie”.
Orlando Nicoară
