Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european

”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilioane € depind de alegerile din Ungaria. „Alegerile din Ungaria vor fi mai importante decât votul din Franța” în determinarea cursului negocierilor, a declarat un diplomat al UE.

O victorie a premierului Viktor Orbán la viitoarele alegeri din Ungaria riscă să distrugă speranțele UE de a ajunge la un acord privind următorul buget până la sfârșitul lui 2026. Liderul ungar a amenințat că va bloca orice buget care leagă plățile europene de respectarea standardelor democratice. În același timp, Bruxelles-ul dorește adoptarea unui text care să includă aceste garanții înaintea unor alegeri prezidențiale cruciale în France, în 2027. Există temerea că acel vot ar putea aduce la putere un guvern de extremă dreapta, care să se alinieze Budapestei și să blocheze bugetul de 1,8 trilioane de euro. Dar înainte de a putea juca acest rol, Orbán se confruntă cu cea mai dificilă provocare din cei 16 ani de guvernare, venită din partea liderului opoziției conservatoare, Péter Magyar. O eventuală înfrângere a lui Orbán ar oferi Bruxelles-ului o fereastră de oportunitate pentru a adopta noul cadru financiar multianual (MFF), adică bugetul pe termen lung al UE. Zece oficiali și diplomați europeni au descris scenariul cel mai negativ: Orbán câștigă un nou mandat și blochează negocierile bugetare. Ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, a declarat: „Nu ne grăbim, iar dacă vom câștiga alegerile, nu vedem de ce ar trebui să accelerăm acordul până la finalul lui 2026.” Guvernul ungar a cerut eliminarea legăturii dintre fondurile UE și respectarea statului de drept. Însă aceste condiționalități sunt esențiale pentru statele nordice bogate, care contribuie mai mult la buget decât primesc. „Se poate imagina ușor cât de dificilă va fi o discuție despre statul de drept dacă un guvern condus de Orbán rămâne la putere”, a spus Jan Szyszko. „Este un risc clar.”

Cancelarul german Friedrich Merz a exprimat, de asemenea, îndoieli, spunând că este puțin probabil ca bugetul UE să fie finalizat în acest an. Majoritatea statelor UE se tem de acest scenariu, mai ales că alegerile prezidențiale din Franța, programate pentru aprilie 2027, ar putea aduce la putere partidul de extremă dreapta National Rally, ceea ce ar complica și mai mult procesul — în condițiile în care bugetul necesită unanimitate și trebuie adoptat înainte de finalul lui 2027.

Comisia Europeană și guvernele UE încearcă să evite un acord de ultim moment, deoarece acesta ar lăsa puțin timp pentru adaptarea beneficiarilor la noile reguli. „Alegerile din Ungaria vor fi mai importante decât cele din Franța”, a spus un diplomat UE.

Majoritatea guvernelor europene și oficialilor Comisiei speră, în mod discret, într-o victorie a lui Magyar. Potrivit sondajelor POLITICO, partidul său, Tisza, are un avans de nouă puncte față de partidul de guvernământ Fidesz. De-a lungul anilor, Orbán și-a câștigat reputația la Bruxelles de lider care subminează statul de drept și blochează eforturile UE de a sancționa Russia după invazia Ukraine.

Ungaria a adoptat o poziție dură în negocierile bugetare, cerând slăbirea condiționalităților privind statul de drept. Budapesta susține că, dacă fondurile sunt legate de aceste standarde, Comisia ar putea suspenda o mare parte din cele 37,7 miliarde € alocate Ungariei pentru perioada 2028–2034. Deja, aproximativ 17 miliarde € au fost blocate din cauza problemelor legate de statul de drept.

Comisia Europeană vrea să extindă această condiționalitate la întregul buget, nu doar la anumite programe. „Dacă există riscul real să nu avem acces deloc la fonduri, de ce am accepta un astfel de buget?” a spus Bóka. Dacă Orbán pierde alegerile, un obstacol major dispare, iar UE ar putea adopta bugetul într-un timp record.

Există speranțe la Bruxelles că un guvern condus de Magyar ar restabili standardele democratice și ar debloca fondurile. Programul său include măsuri anticorupție și reforme pentru independența justiției. Economistul Zsolt Darvas de la Bruegel a spus că aderarea Ungariei la Parchetul European ar putea debloca miliarde de euro.

„[Tisza] nu va mai fi preocupat de pierderea fondurilor din cauza condiționalității statului de drept… iar negocierile vor deveni mult mai ușoare", a concluzionat el.

Alexandru Grumaz