O caracatiță a partidului stat

Este poate pentru ultima dată când utilizez această expresie cu trimitere expresă la Partidul Social Democrat. În viitor, mă voi referi la produsul struțo-cămilei PSD-PNL. Care își propune, în mod expres, să domnească 10 ani în România, înșurubându-și pretutindeni sistemul clientelar. Astăzi voi da un prim exemplu, care îl vizează pe Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, din guvernul Marcel Ciolacu.

Ne-a reținut atenția o proaspătă numire, făcută de Marcel Ciolacu la solicitarea lui Radu Oprea în ministerul pe care acesta îl coordonează. O anume doamnă Mihaela Popescu. Numită într-o administrație care devine, nu-i așa, din ce în ce mai suplă? Secretar General al Ministerului. Această doamnă a călcat apăsat pentru prima dată în ministerul economiei în Februarie 2023, fiind înșurubată drept consilier. Fără concurs. Și tot fără concurs este rapid promovată director adjunct al Direcției Economice. Am ales acest exemplu nu întâmplător. Se va vedea că el se potrivește altor și altor „plasamente" de acest fel, fara niciun fel de legatură cu competențele profesionale.

De unde provine doamna Mihaela Popescu? Aparent, dintr-un loc cât se poate de obișnuit. Banal chiar. Din recepția unui hotel. Se presupune că lucrând în recepția complexului „Phoenicia Grand Hotel", complex deținut de Mohammad Murad, a dobândit toate abilitățile profesionale necesare pentru a reuși în carieră la orice nivel. Din recepționeră ajunge funcționar la ANEP, apoi contininuând traseul, la Transelectrica și Ministerul Justiției.

Oare cum a fost posibil acest șotron? Căutând o explicație, în proximitatea doamnei, aflăm, fără a fi deloc surprinși, că este consoarta unui personaj din serviciile secrete ale României. Și nu unul oarecare. Soțul ei, Cristian Popescu, este general al Serviciului de Protecție și Pază. Unul dintre favoriții lui Lucian Pahonțu, șeful SPP, despre care, surse credibile susțin că ar fi succesorul lui Florian Coldea la conducerea statului paralel vizibil. Florian Coldea a devenit între timp ditamai președintele statului subteran.

De fapt, într-un interval relativ scurt, această doamnă, Mihaela Popescu, a fost numită de două ori succesiv în poziții de conducere de către premierul Marcel Ciolacu. Și dacă îi studiem puțin biografia, chiar și așa superficial cum am făcut-o, rezultă că nu a fost numită deloc întâmplător. Ministrul Radu Oprea are, cum este și firesc, un șef de cabinet. Acesta se numește Răzvan Marian. Și el are o biografie interesantă. A fost secretar economic în Ciudad de Mexico.

E greu, dacă nu care cumva imposibil, să deții această poziție dacă nu vii pe țeava vreunul serviciu secret. Acesta are și un frate mai mic, Cosmin, care a fost adus în minister de la ANPC și promovat Consilier Superior la Direcția de Implementare PNRR. Este pe țeavă acum pentru ca acest specialist în criptomonede, după cum rezultă în declarația sa de avere, să fie promovat șef de serviciu.

Informațiile care îmi parvin sunt mult mai numeroase și vizează o serie întreagă de promovări pe model tipic clientelar, dar fără excepții interferând și cu serviciile secrete. Pentru moment, mă opresc însă aici, constatând cum în locul „statului obez", blamat pe bună dreptate de premierul Marcel Ciolacu, se naște „statul suplu", pe filiera serviciilor secrete. Cărora, devine pe zi ce trece tot mai evident, Marcel Ciolacu le este dator. Și nu mai puțin, omul său de încredere din guvern, Radu Oprea.

Sorin Roșca Stănescu