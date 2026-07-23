Ce s-a întâmplat cu acțiunile Romradiatoare ale lui Mircea Lucescu după decesul fostului antrenor. Valoarea pachetului transferat se ridică la 3,31 milioane de lei

Postat la: 23.07.2026 |

Ce s-a întâmplat cu acțiunile Romradiatoare ale lui Mircea Lucescu după decesul fostului antrenor. Valoarea pachetului transferat se ridică la 3,31 milioane de lei

Un pachet important de acțiuni ale companiei Romradiatoare Brașov a fost transferat către familia lui Mircea Lucescu, după decesul fostului mare antrenor de fotbal.

Operațiunea, notificată Bursei de Valori București, vizează aproape o șesime din capitalul social al societății și a fost realizată în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, scrie Ziarul Financiar.

Romradiatoare Brașov (simbol bursier RRD), producător de componente electrice listat la Bursa de Valori București, a anunțat miercuri că un pachet de 2,48 milioane de acțiuni, echivalentul a 16,5% din capitalul social al companiei, a fost transferat din contul lui Mircea Lucescu în contul comun al Elenei Lucescu și al lui Răzvan Lucescu.

Potrivit informării transmise pieței, transferul a fost efectuat în baza prevederilor Autorității de Supraveghere Financiară, după decesul fostului acționar.

La prețul de piață de 1,34 lei pentru o acțiune, valoarea participației transferate este estimată la aproximativ 3,31 milioane de lei.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți și mai titrați antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.

Romradiatoare are în prezent o capitalizare bursieră de aproximativ 20 de milioane de lei. În ultimele 12 luni, acțiunile companiei au pierdut circa 15% din valoare.

Principalul acționar al societății este fondul de investiții Transilvania Investments Alliance, care controlează aproximativ 75% din capitalul social.

Din punct de vedere financiar, compania a încheiat primul trimestru din 2026 cu venituri de 7 milioane de lei și o pierdere de 177.000 de lei, potrivit datelor raportate investitorilor.

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Ce s-a întâmplat cu acțiunile Romradiatoare ale lui Mircea Lucescu după decesul fostului antrenor. Valoarea pachetului transferat se ridică la 3,31 milioane de lei

Postat la: 23.07.2026 |

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Un pachet important de acțiuni ale companiei Romradiatoare Brașov a fost transferat către familia lui Mircea Lucescu, după decesul fostului mare antrenor de fotbal.

Operațiunea, notificată Bursei de Valori București, vizează aproape o șesime din capitalul social al societății și a fost realizată în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, scrie Ziarul Financiar.

Romradiatoare Brașov (simbol bursier RRD), producător de componente electrice listat la Bursa de Valori București, a anunțat miercuri că un pachet de 2,48 milioane de acțiuni, echivalentul a 16,5% din capitalul social al companiei, a fost transferat din contul lui Mircea Lucescu în contul comun al Elenei Lucescu și al lui Răzvan Lucescu.

Potrivit informării transmise pieței, transferul a fost efectuat în baza prevederilor Autorității de Supraveghere Financiară, după decesul fostului acționar.

La prețul de piață de 1,34 lei pentru o acțiune, valoarea participației transferate este estimată la aproximativ 3,31 milioane de lei.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți și mai titrați antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.

Romradiatoare are în prezent o capitalizare bursieră de aproximativ 20 de milioane de lei. În ultimele 12 luni, acțiunile companiei au pierdut circa 15% din valoare.

Principalul acționar al societății este fondul de investiții Transilvania Investments Alliance, care controlează aproximativ 75% din capitalul social.

Din punct de vedere financiar, compania a încheiat primul trimestru din 2026 cu venituri de 7 milioane de lei și o pierdere de 177.000 de lei, potrivit datelor raportate investitorilor.

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albeni
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