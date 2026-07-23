Ce se schimbă în școli din toamnă: Noile opționale, admiterea la liceu și deciziile care îi privesc pe toți elevii
Postat la: 23.07.2026 |
Anul școlar 2026-2027 începe cu mai multe modificări în sistemul de învățământ. Ministerul Educației și Cercetării a extins oferta națională de discipline opționale, pregătește aplicarea noilor reguli de admitere la liceu și continuă consultările privind standardele de evaluare la disciplina Religie. Totodată, a fost publicată structura noului an școlar.
Două noi discipline opționale în oferta școlilor
Din toamnă, unitățile de învățământ vor putea include în ofertă disciplinele „Ora de GIS", destinată liceenilor, și „Economie circulară și consum responsabil", pentru elevii de clasa a VII-a, potrivit Digi24. Acestea fac parte din Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ), astfel că nu devin obligatorii, iar fiecare școală decide dacă le introduce în program.
„Ora de GIS" îi va familiariza pe elevi cu utilizarea hărților digitale și a sistemelor informatice geografice, precum și cu analiza datelor privind mediul, transportul sau dezvoltarea urbană. La rândul său, disciplina „Economie circulară și consum responsabil" urmărește dezvoltarea competențelor legate de utilizarea eficientă a resurselor, reducerea risipei, reciclare și consum responsabil.
Oferta națională include și alte discipline opționale introduse în anii anteriori, precum „Români care au marcat cultura și civilizația lumii".
Admiterea la liceu se schimbă din 2027
Anul școlar 2026-2027 marchează și începutul implementării noilor prevederi privind admiterea la liceu. Începând cu promoția care va susține admiterea în 2027, colegiile naționale care îndeplinesc condițiile legale vor putea organiza concurs pentru cel mult 50% din locurile disponibile.
Legea prevede că: „Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale".
În paralel, standardele de evaluare la Religie au generat dezbateri în etapa de consultare publică. Ministerul Educației a precizat că acestea reprezintă doar repere pentru evaluarea competențelor și nu prevăd notarea elevilor în funcție de participarea la slujbe.
Potrivit calendarului oficial, anul școlar începe la 1 septembrie 2026, iar cursurile pentru majoritatea elevilor se vor desfășura între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027. Organizarea pe cinci module, precum și programele „Școala altfel" și „Săptămâna verde" sunt menținute.
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