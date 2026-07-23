Dieta "Esca" a ajuns virală: Prezentatoarea știrilor Pro TV e intr-o formă fizică de invidiat pe care a obținut-o extrem de simplu

Andreea Esca a demonstrat că rezultatele pot apărea și fără regimuri drastice sau înfometare. Vedeta Pro TV a reușit, în decurs de aproximativ nouă luni, să ajungă de la 63 la 54 de kilograme, după ce și-a modificat obiceiurile alimentare și a rămas consecventă unei rutine active.

Schimbarea nu a venit peste noapte, ci prin adoptarea unor alegeri pe care le-a putut menține pe termen lung. În locul dietelor restrictive, prezentatoarea a preferat să elimine din alimentație câteva produse despre care consideră că favorizează acumularea kilogramelor. Printre alimentele la care a renunțat se numără pâinea, pastele și cartofii, pe care încearcă să le evite ori de câte ori este posibil.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii... Mă rog, tot ce știm sigur că ne va aduce niște kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot", a spus Andreea Esca, citată de Libertatea.

Pe lângă alimentația echilibrată, sportul ocupă un loc important în rutina sa zilnică. Jurnalista spune că face mișcare de mulți ani, fără întreruperi, iar acest obicei contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate. În plus, Andreea Esca nu a fumat niciodată și consumă alcool doar ocazional, în cantități reduse, la evenimente sau întâlniri speciale. Vedeta consideră că echilibrul, activitatea fizică, timpul petrecut alături de familie și prieteni, dar și bucuria de a dansa și de a se bucura de muzică sunt elemente care o ajută să se simtă bine și să își păstreze energia de-a lungul anilor.