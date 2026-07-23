Rusia e suspectată de implicare în atacuri asupra instalațiilor CIA. Indiciile care ridică semne de întrebare

Atacuri cu drone iraniene asupra unor instalații CIA din Golf au determinat analiștii serviciilor de informații americane să investigheze dacă Rusia a oferit asistență prin furnizarea de informații despre ținte sau de tehnologie avansată pentru drone, au declarat pentru Reuters patru persoane familiarizate cu activitatea serviciilor de informații americane.

Aceste persoane, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni de securitate națională, spun că oficialii serviciilor de informații americane nu au ajuns încă la concluzii ferme cu privire la posibila implicare a Rusiei în atacurile asupra instalațiilor CIA. Totuși, aceștia au menționat ca posibile dovezi eficacitatea și precizia aparentă a atacurilor, precum și sprijinul tehnic mai amplu acordat de Rusia Iranului.

Reuters și alte instituții media au relatat - iar oficialii americani au recunoscut - că Rusia a oferit Iranului în general sprijin în ceea ce privește identificarea țintelor și alte forme de asistență în atacurile sale asupra țintelor americane din regiunea Golfului, dar ancheta comunității de informații privind o posibilă implicare a Rusiei în sprijinirea atacurilor asupra facilităților CIA nu a fost dezvăluită până acum.

Cel puțin două facilități ale CIA au fost lovite în luna martie, au informat Reuters și alte surse media. Una dintre aceste baze era stația CIA din Arabia Saudită, situată în incinta ambasadei SUA din Riad, iar o altă bază se afla în estul Irakului. Unele surse au afirmat că au fost lovite și alte baze ale CIA, dar nu au dezvăluit detalii.

O notă internă a unei agenții de informații occidentale, descrisă de un oficial din regiune care a avut acces la document, a ajuns la concluzia că Rusia a jucat probabil un rol în atacarea facilităților regionale ale CIA. Oficialul a discutat despre notă cu condiția ca identitatea exactă a autorului să nu fie dezvăluită.

Doi oficiali occidentali din Golf, care au fost informați cu privire la rapoartele serviciilor de informații, au declarat că analiștii consideră că atacul din Arabia Saudită a implicat două drone Shahed iraniene, îmbunătățite de Rusia. Unul dintre aparate a făcut o gaură într-o zonă vulnerabilă a exteriorului ambasadei, iar al doilea a pătruns prin deschizătură și a explodat, au spus aceștia. Nu au fost raportate victime sau răniți.

Deși asistența rusă acordată Iranului este de lungă durată, având în vedere legăturile strânse dintre cele două țări, atacarea specifică a unor obiective sensibile ale CIA ar indica faptul că Moscova este dispusă să meargă mai departe în perturbarea operațiunilor SUA, în contextul în care Washingtonul se străduiește să pună capăt războiului cu Iranul.

Îngrijorările că Rusia ar putea furniza date de țintire Iranului s-au intensificat în acest weekend, după atacurile asupra unei baze aeriene americane din Iordania, unde Iranul a lovit cazarma armatei cu rachete balistice, ucigând doi soldați.

Casa Albă a redirecționat o solicitare de comentarii către CIA, care a refuzat să ofere un răspuns. Misiunea Iranului la ONU, Ministerul Apărării din Rusia și guvernul saudit nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Cei doi oficiali occidentali din regiune au afirmat că Rusia a ajutat Iranul să îmbunătățească capacitatea dronelor sale Shahed de a atinge țintele și au menționat că analiștii bănuiesc că Iranul a folosit aceste versiuni în atacul său de la Riad.

O altă sursă a afirmat că Rusia a ajutat Teheranul să îmbunătățească precizia dronelor sale Shahed-136 prin furnizarea unui sistem de navigație prin satelit - Kometa-M - despre care experții spun că este mult mai precis și mai greu de bruiat decât cel produs de Iran.

The Wall Street Journal a scris pentru prima dată în martie că Rusia a furnizat sistemul Kometa-M către Iran. Kremlinul a negat informația, calificând-o drept „știre falsă".

Facilitățile CIA din străinătate includ birourile principale ale agenției din fiecare țară, care sunt situate, de obicei, în ambasade și sunt denumite „stații". În plus, CIA deține birouri, case de siguranță, centre logistice și locații implicate în operațiuni de supraveghere sau de altă natură. Amplasamentele acestor site-uri sunt secrete bine păzite.

Sursele au refuzat să dezvăluie numărul exact sau locațiile facilităților CIA lovite de dronele iraniene. O sursă a estimat numărul la „mai mult de una și mai puțin de o duzină". O a doua sursă a afirmat că au fost lovite mai multe facilități.

Analiștii serviciilor de informații americane au investigat dacă Iranul s-a bazat pe date de țintire rusești pentru atacul asupra ambasadei, au declarat sursele.

Totuși, rămân îndoieli. Unele dintre surse au avertizat că Iranul ar fi putut viza ambasada SUA în general și ar fi lovit din întâmplare stația CIA.

Unii analiști sunt de părere că puține țări, în afară de Rusia, ar avea mijloacele necesare pentru a obține și interesul de a transforma în arme astfel de informații sensibile despre ținte împotriva intereselor SUA, potrivit surselor.

Daniel Hoffman, fost șef de stație al CIA și ofițer de operațiuni sub acoperire, a declarat că nu ar fi surprinzător ca Moscova să ajute Teheranul să vizeze facilitățile CIA, având în vedere parteneriatul strategic strâns dintre cele două țări. „Amândouă au un interes comun în a încerca să reducă sau să elimine cu totul influența SUA în sferele de influență pe care și le-au atribuit singure", a spus el.