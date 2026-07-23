O glumă de pe TikTok, inclusă în subiectele de gândire critică de la admiterea la Facultatea de Drept a UniBuc: "Răspuns corect, Mitică Dragomir"
Postat la: 23.07.2026 |
Un exercițiu de gândire critică din concursul scris de admitere la Facultatea de Drept a Universității din București a devenit viral la doar câteva ore după încheierea probei. Motivul nu a fost dificultatea subiectului, ci faptul că enunțul conținea două expresii pe care mii de tineri le-au asociat instantaneu cu una dintre cele mai cunoscute glume de pe TikTok: un „quiz" despre câte plăci de faianță are Simona Halep în casă.
Capturi cu subiectul au început să circule pe rețelele sociale miercuri, 22 iulie, iar candidații au remarcat imediat asemănarea cu un dialog absurd devenit celebru pe platformă. Până seara, reacția a venit chiar de la creatorul glumei, care a spus că a aflat din mesajele primite că una dintre replicile sale a ajuns, indirect, într-un concurs de admitere. Subiectul a fost inclus în secțiunea de gândire critică a concursului scris, care mai cuprindea itemi de limba română și economie.
Candidații au primit următoarea situație ipotetică: „Simona decide să-și schimbe atât plăcile de gresie din bucătărie, cât și pe cele de faianță. Noile plăci au modele grafice personalizate: unele au ca model Vocea României, iar altele au ca model Musaca de post. Știm că Simona a cumpărat un număr egal de plăci de gresie și de faianță și că i-au rămas nefolosite mai multe plăci după ce le-a schimbat pe toate cele vechi".
Pornind exclusiv de la informațiile din enunț, candidații au trebuit să răspundă la mai multe întrebări de logică și deducție. Prima dintre ele era formulată astfel: „Din text putem deduce că: a. Au rămas nefolosite doar plăci de faianță; b. Modelul Vocea României a fost folosit mai mult; c. Numărul total de plăci cumpărate este impar; d. Numărul total de plăci cumpărate este par".
Un alt item preciza: „Dacă Simonei i-au rămas nefolosite plăci din ambele modele, decurge că: a. A folosit doar modelul Vocea României; b. A folosit doar modelul Musaca de post; c. A cumpărat cel puțin o placă din fiecare model; d. A cumpărat același număr de plăci din fiecare model".
Exercițiul continua cu întrebarea „Care dintre următoarele afirmații nu poate fi dedusă din text?", iar ultimul item le cerea candidaților să stabilească, pe baza informațiilor disponibile, câte plăci de gresie are Simona în bucătărie la finalul renovării. Deși era un exercițiu de logică, expresiile „Vocea României" și „Musaca de post" au fost suficiente pentru ca numeroși candidați să recunoască imediat sursa de inspirație.
Referințele din subiect trimit la un clip publicat în urmă cu mai multe luni, în care creatorul de conținut cunoscut drept Gioconda adresează o întrebare intenționat absurdă. „Câte plăci de faianță are Simona Halep în casă? A. Nu are casă. B. O placă. C. Musaca de post. D. Vocea României", întreabă acesta în videoclip. Răspunsul interlocutorului a contribuit la viralizarea momentului: „300 de plăci de placaje are în casă Simona Lache".
După concurs, candidații au început să posteze reacții pe rețelele sociale. Un candidat a comentat: „Răspuns corect, Mitică Dragomir". O altă candidată a scris: „Cred că o să fac pregătire cu Mogoșu de acum". Un alt mesaj spunea: „Puteam să jur că se umple TikTok-ul de când am citit exercițiul", în timp ce un alt candidat a reacționat: „Mor de râs ce se întâmplă la Drept". Un alt comentariu distribuit online a fost: „Așa va fi și la examene, pregătiți-vă".
În seara concursului, Gioconda a publicat un videoclip în care a confirmat că a aflat despre subiect de la cei care susținuseră admiterea. „Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, cum că o glumă de-a mea a apărut astăzi în examenul vostru la facultatea de Drept", spune acesta. Creatorul de conținut afirmă că situația i s-a părut surprinzătoare.
„Am zâmbit și eu, mi s-a părut și mie ceva haios în același timp, dar totodată nu prea mai e de râs, pentru că... Da, ce vreți să zic?", spune acesta. Referindu-se la conținutul exercițiului, el adaugă: „Auziți? La examen, te duci la examen acum și ce învăț eu? Păi trebuie să învățăm câte plăci de faianță are Simona Halep în casă". Ulterior, acesta observă că elementele din enunț reproduc expresiile care au făcut celebră gluma.
„Și acolo scria (o să vă postez în câteva momente examenul, direct) că și-a luat cu model Vocea României și cu model cu Musaca de post. Adică tot glumele mele acolo. Bă, într-un fel mă bucură, dar în alt fel nu prea mă mai bucură", spune acesta. Gioconda a ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu elaborarea subiectelor. „Nu vreau să primesc hate, nu vreau să fiu judecat, nu am nicio vină. Dar, da, ce vreți să vă zic? Succes!", afirmă acesta.
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