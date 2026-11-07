Vladimir Putin confirmă negocierile de pace! Rusia, Ucraina și americanii se întâlnesc la Abu Dhabi

Vladimir Putin a confirmat vineri că Rusia, Statele Unite și Ucraina vor participa la o nouă rundă de negocieri de pace, programată săptămâna viitoare la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Discuțiile se vor desfășura timp de două zile, pe 10 și 11 noiembrie, și vor aborda garanțiile de securitate pentru perioada de după război, reducerea tensiunilor militare și pașii necesari pentru încheierea conflictului.

Anunțul a fost făcut în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, la care au participat mai mulți oficiali implicați în pregătirea negocierilor.

„Având în vedere că negocierile urmează să aibă loc marți, i-am invitat pe colegii care vor participa la aceste discuții", a declarat Vladimir Putin.

Potrivit agenției ruse TASS, la întâlnire au fost prezenți Vladimir Medinski, Igor Kostiukov, Iuri Ușakov, Mihail Galuzin și Serghei Riabkov.

Putin trimite la Abu Dhabi o delegație condusă de Vladimir Medinski. Cine va reprezenta Rusia la negocieri

Kremlinul a confirmat participarea Rusiei la discuțiile trilaterale din Emiratele Arabe Unite. Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin.

Prezența acestuia în fruntea echipei de negociere arată că Moscova va folosi un oficial care a participat și la rundele anterioare de discuții cu Ucraina.

Negocierile vor avea loc marți și miercuri, 10 și 11 noiembrie, iar Statele Unite vor avea un rol central în organizarea și medierea întâlnirii.

Washingtonul urmează să fie reprezentat de emisarul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, potrivit Reuters.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina și viitorul Europei, pe agenda discuțiilor de la Abu Dhabi

Steve Witkoff a explicat că negocierile nu se vor limita la stabilirea condițiilor pentru oprirea luptelor. Discuțiile vor aborda și garanțiile de securitate pentru perioada de după război, reducerea escaladării conflictului, problemele umanitare și următorii pași care ar putea duce la un acord de pace.

Înaintea întâlnirii din Emiratele Arabe Unite, reprezentanții administrației americane au programat și discuții la Bruxelles cu oficiali din Franța, Germania, Marea Britanie, Uniunea Europeană și NATO.

Aceste consultări vor avea în vedere trei teme importante: garanțiile de securitate pentru Ucraina, viitoarea arhitectură de securitate europeană și sprijinul economic necesar pentru reconstrucția statului ucrainean.

Witkoff a precizat că discuțiile de la Bruxelles urmăresc pregătirea unor condiții care să permită obținerea unei păci durabile și să ofere garanții de securitate pe termen lung.

Un subiect important va fi, așadar, modul în care Ucraina va putea fi protejată după încheierea războiului, astfel încât să nu fie expusă unei noi agresiuni militare.

Trump speră la un acord important cu Rusia. Negocierile au loc într-un moment decisiv pentru Ucraina

Noua rundă de discuții face parte din eforturile administrației Donald Trump de a obține un acord care să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele american a vorbit despre posibilitatea încheierii unei înțelegeri „foarte importante" cu Rusia, referitoare la conflictul ucrainean. Trump a adăugat că acordul ar putea avea implicații pentru întreaga Europă.

Jared Kushner a explicat că obiectivul discuțiilor este construirea unei „arhitecturi de securitate europeană mai ample, capabilă să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă".

Această formulare are o semnificație aparte, deoarece ideea unei noi arhitecturi de securitate europeană apare de mai mulți ani și în discursul Kremlinului.

Totuși, anunțarea negocierilor nu înseamnă că un acord este deja aproape. Rusia și Ucraina au în continuare poziții diferite asupra condițiilor unei eventuale înțelegeri, iar teritoriile și garanțiile de securitate rămân printre cele mai dificile probleme.

Întâlnirea de la Abu Dhabi va reprezenta, astfel, o nouă încercare diplomatică de a apropia pozițiile celor trei părți și de a identifica o formulă prin care războiul să poată fi încheiat.