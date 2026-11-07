Președintele Paraguayului a fost destituit și arestat! Ce acuzații grave i se aduc

Senatul Paraguayului l-a destituit vineri pe președintele Santiago Peña, după prăbușirea Ueno Bank, la care fostul șef al statului avusese legături de afaceri. La câteva minute după vot, el a fost plasat în arest la domiciliu, fiind anchetat pentru presupuse fapte de abuz de încredere, trafic de influență și folosirea funcției în interes personal. Vicepreședintele Pedro Alliana a depus jurământul și va conduce țara până în 2028.

Decizia a venit în urma unei crize bancare care a afectat milioane de oameni și a provocat proteste în capitala Asunción și în alte orașe ale țării. Scandalul a căpătat rapid dimensiuni politice, deoarece Peña deținuse acțiuni în grupul financiar care controla banca ajunsă în dificultate.

Falimentul Ueno Bank a lăsat milioane de paraguayeni fără acces la bani. Proteste în toată țara

Ueno Bank, o instituție financiară digitală controlată de Grupo Vázquez, a intrat în dificultate după ce Banca Centrală a Paraguayului a constatat probleme grave de solvabilitate. Autoritățile au intervenit asupra instituției și au declanșat procedura de rezoluție, ceea ce a dus la suspendarea operațiunilor bancare.

Banca avea aproximativ 2,9-3 milioane de clienți, într-o țară cu puțin peste șase milioane de locuitori. Potrivit Reuters, instituția ajunsese să deservească aproximativ 60% din populația adultă a Paraguayului și administra aproximativ 850 de milioane de dolari proveniți din fonduri publice, inclusiv bani ai unor instituții de stat și fonduri legate de sistemul de pensii.

După intervenția autorităților, clienții nu au mai putut retrage numerar, accesa economiile sau utiliza cardurile asociate conturilor. Printre persoanele afectate s-au numărat și pensionari care primeau bani prin intermediul băncii.

Blocarea accesului la economii a provocat nemulțumire în rândul populației. Oamenii au ieșit în stradă în capitala Asunción și în alte orașe, cerând să-și recupereze banii și ca persoanele responsabile pentru prăbușirea instituției să fie trase la răspundere.

Situația a devenit și mai tensionată după ce au apărut acuzații privind modul în care banca a fost supravegheată și felul în care au fost gestionate fondurile publice.

Banca Centrală a început să organizeze plăți către deponenții afectați, însă procesul se desfășoară în etape, iar clienții nu au putut recupera imediat toate sumele din conturi. Noul președinte, Pedro Alliana, a promis că persoanele afectate de criză vor primi despăgubiri integrale.

Santiago Peña și-a anunțat demisia, dar Senatul a continuat procedura de destituire

Criza bancară a provocat acuzații grave la adresa lui Santiago Peña. Parlamentarii care au susținut îndepărtarea sa din funcție l-au acuzat de conflicte de interese, intervenții în activitatea de supraveghere bancară și folosirea necorespunzătoare a fondurilor din sistemul de pensii.

De asemenea, fostul președinte este acuzat că ar fi contribuit la mușamalizarea problemelor în care a fost implicată banca, inclusiv prin intermediul relației sale cu instituțiile care trebuiau să supravegheze activitatea acesteia.

Peña a deținut acțiuni în Grupo Vázquez, compania care controla Ueno Bank, până în martie 2025, când susține că și-a vândut participația. El a negat în repetate rânduri că ar fi încălcat legea și a respins acuzațiile care i se aduc.

Joi, înainte de votul final, Peña își anunțase demisia într-un mesaj video adresat populației. Fostul șef al statului și-a cerut scuze pentru situația creată și a încercat să transmită că nu a urmărit să înșele încrederea cetățenilor.

„Nu a fost niciodată intenția mea să trădez încrederea pe care mi-ați acordat-o", a transmis acesta.

Parlamentarii au decis însă să continue procedura de destituire, în loc să accepte demisia. Vineri, 6 noiembrie, Senatul a votat îndepărtarea sa din funcție.

44 dintre cei 45 de senatori au votat în favoarea destituirii, un singur parlamentar fiind absent. Președintele Senatului, Basilio Núñez, a anunțat că Peña a fost găsit vinovat de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcției.

Hotărârea a avut și o consecință juridică importantă. Dacă demisia sa ar fi fost acceptată, Peña ar fi beneficiat de statutul de fost președinte și de un loc pe viață în Senat, cu imunitatea asociată acestei funcții. Prin continuarea procedurii de destituire și declararea vinovăției în cadrul procesului politic, parlamentarii au înlăturat această protecție, deschizând calea urmăririi sale penale.

Santiago PeñaPedro Aliana, noul președinte al Paraguay

Pedro Alliana preia conducerea Paraguayului. Santiago Peña este în arest la domiciliu și urmează să fie audiat

La scurt timp după votul din Senat, vicepreședintele Pedro Alliana a depus jurământul și a devenit noul președinte al Paraguayului. Acesta va conduce țara până la încheierea mandatului prezidențial, în august 2028.

În primul său mesaj, Alliana a promis că persoanele afectate de prăbușirea Ueno Bank nu vor fi abandonate și că vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite.

Între timp, Santiago Peña a fost plasat în arest la domiciliu, la numai câteva minute după destituire. Măsura a fost dispusă de procurori în cadrul anchetei privind prăbușirea băncii și administrarea fondurilor publice.

Fostul președinte urma să fie audiat sâmbătă de procurorii din cadrul unității pentru infracțiuni economice și anticorupție din Asunción. Ancheta vizează suspiciuni de abuz de încredere, trafic de influență și folosirea funcției publice în interes personal, precum și acuzații referitoare la deturnarea fondurilor.

Avocatul său, Ricardo Preda, a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „iresponsabile și oportuniste".

Destituirea lui Peña schimbă astfel situația sa juridică. Pierderea imunității îi permite procuraturii să continue investigațiile și să stabilească eventualele acuzații penale care vor fi formulate împotriva sa. Deocamdată, acuzațiile sunt în curs de investigare, iar fostul președinte nu a fost condamnat într-un proces penal.