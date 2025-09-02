Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!

Oana Țoiu a anunțat pe 9 iulie impunerea unei interdicții de acces pe teritoriul României, respectiv al spațiului Schengen, pentru primarul Chişinăului, Ion Ceban, „din motive ce țin de considerente de siguranță națională". Alături de el, au mai fost sancționați jurnalista Natalia Morari și fostul prim-ministru moldovean Vasile Tarlev.

La acea dată, doamna Oana Țoiu a comentat doar cazul lui Ion Ceban, oferind câteva detalii legate de interdicție în cadrul unui interviu pentru RFI: ,,În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mari de cetățeni care sunt și cetățeni români, și cetățeni ai Republicii Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională, decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul spațiului Schengen"

Niciun document care să ateste legături între Ion Ceban și Federația Rusă nu a fost prezentat opiniei publice de către MAE. Prin urmare, Ion Ceban este prezent în acest moment în capitala Italiei, cu scopul participării la o conferință UNESCO. Evident, Italia face parte din spațiul Schengen. Astfel, acceptul Italiei de a-l acomoda pe Ion Ceban în ciuda interzicerii anunțate de ministrul Țoiu aplică o palmă morală credibilității Coaliției Toxice de Guvernare în general, respectiv prestigiului politico-diplomatic al României în particular. În fine, asupra umbrei ce mai rămăsese din el.

Ambasada Italiei în R. Moldova a confirmat vizita primarului Ion Ceban la Roma, respectiv a precizat că acestuia i s-a acordat o viză cu valabilitate teritorială limitată, doar până la data de 3 septembrie. „Durata vizei sale este limitată doar la zilele în care Ceban a fost invitat de organizatori să ia cuvântul, fără a se extinde la durata întregii conferințe", a comunicat Ambasada Italiei. Acest comunicat nu îndulcește cu nimic faptul că decizia Oanei Țoiu de interzicere a lui Ion Ceban a fost luată în derizoriu de către Italia - România a fost luată în derizoriu!

Partidul Mișcarea Alternativa Națională - condus de către Ion Ceban - participă la alegerile generale din 28 septembrie. A fost acțiunea abuzivă și nejustificată a Oanei Țoiu săvârșită cu intenția de a interfera în rezultatul acestor alegeri? Au fost răspunsul unei rugăminți adresate de către Maia Sandu? Sau este vorba despre o superficialitate și/sau incompetență nemaipomenite la acest nivel? Interferență românească în politica Republicii Moldova, trafic de influență, sau incompetență pură? Oricare dintre ele ar fi, românii așteaptă explicații publice!

Andrei Gușă