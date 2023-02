Opriți-vă! Nu le mai faceți jocul!

Urmăresc de ceva vreme scandalurile. Certurile pe rețelele sociale sunt din ce în ce mai multe și mai dese. În general, de la mai nimic. Pe baricada celor ce au rezistat eroic trei ani în aceleași tranșee.

Acum, parcă dintr-o dată, ceva s-a întâmplat. Toată lumea se ceartă cu toată lumea. Orice ar scrie unul, vin zece si sar la gât. Virtual! Nimeni nu este de acord cu nimic. Am înțeles diferența de opinie. Doar că ea trebuie argumentată! Să ne luăm la ceartă, fie ea și virtuală, pentru că nu suntem de acord, e prea mult. Avem argumente? Sau e doar "ba pe-a mă-tii"? Pănă la urmă de ce toate astea?

Au reușit progresiștii să se infiltreze în tot și toate? Au reușit să vă facă să vă certați fără motive?! Doar că nu ești de acord cu ce scrie celălalt? Ai dreptul să nu fii de acord. Asta înseamnă libertate de opinie și exprimare. Doar că eu cred că trebuie făcută argumentat. Fără nervi, fără istericale, fără să arătăm ca unii dețin adevărul absolut.

Nu-l deține nimeni! Niciodată! Scandalurile virtuale nu fac decât să îngrețoșeze. Atât! Si să le facă jocul celor ce doresc zâzania între oameni. Oriunde citești comentarii, jumătate din ele sunt premergătoare scandalului. Cui folosește? Opriți-vă și nu le mai faceți jocul! Scandalul și lipsa dialogului argumentat nu aduce decât dezbinare. Nimeni nu mai e preocupat de argumente, e preocupat doar să aibă dreptate.

De ce nu căutați pacea? Dreptatea nu e la noi. Nici la cei care vor dezbinare. Important e să argumentăm, nu să înjurăm. Important e să înțelegem, nu să dorim să creadă toti că ce scriem noi e literă de lege. Până la urmă sunt doar niște opinii. Pe care le schimbăm între noi. Virtual. Să nu uităm asta. Și să nu bagatelizăm faptul că nu se dorește decât dezbinarea și mai ales panica.

Este unul dintre țelurile cele mai importante ale celor ce ne spun că "nu o să aveți nimic și o să fiți fericiți". Încercați doar să vedeți! Lăsați postările câteva zile și urmăriți aceste fapte. O să vă ingroziti! Un circ ieftin! Este interesant cum s-a ajuns aici! De la scindarea în două a societății din 2020, când unii erau "responsabili", vai, mama lor, și ceilalți "conspiraționiști", azi, societatea e scindată într-o multitudine de grupuri mici care urlă unii împotriva altora.

Că știu ei mai bine cum e cu moartea subită, cum e cu haarpul, cutremurele, cum e cu economia și mai ales cum e cu politica. Sunt foarte puțini care realizează că ceva pute tare, dar nu se vede de unde vine mirosul. Doar se adulmecă! Adevărul e ascuns, minciunile autorităților sunt din ce în ce mai multe și mai dese. Nu se pun cap la cap, pentru că lumea e preocupată de scandaluri.

Nimic nu ne poate face mai rău decât ne facem singuri. Opriți-vă! Nu le mai faceți jocul! Nu folosește nimănui și de multe ori am senzația că ne scapă exact ce este cel mai important. Ce e ascuns în întuneric, pentru că lumea se ceartă pentru ce e la suprafață! Dacă am căuta pacea, am vedea și în întuneric. Pentru că adevărul luminează!

Doar că larma vorbelor goale, ascunde tăcerea Adevărului! Opriți-vă! Nu le mai faceți jocul! Doar noi avem de pierdut! Pentru că nu mai suntem împreună și cu siguranță nu ne mai uităm în întuneric să vedem lumina! Nu le mai fiți pioni de sacrificiu pe o tablă de șah. Asta și-au dorit de la început. Încercați să priviți lucrurile și din altă perspectivă! S-ar putea să vedeți lucruri interesante!

Zoe Dantes