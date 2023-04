Pentru cei cu SRI-ul in trup și suflet

Pentru cei cu SRI-ul in trup si suflet, de la agarici la initiatorii si votantii de legi:

Luati voi asa frumos Avizul asta al Comisiei de la Venetia (Avizul pe marginea proiectului de lege privind serviciul de informații și securitate, precum și a proiectului de lege privind activitatea contrainformativă și informativă - CDL-AD(2023)008) si CITITI-L !

Dar stiti cum? Bine, bine de tot! Dupa care să vă intre in tartacuta aia care nu intelege nimic: ca SRI nu are ce sa caute in tot si toate! Mai mult, luati voi frumos la analizat si Legea securitatii nationale si Legea SRI-ului si pe aia a securitatii cibernetice si pe alea cu "digitalizarea" si apucati-va repede sa le modificati, sa eliminati toate bazaconiile, sa clarificati toti termenii care mai raman si sa prevedeti un control real asupra activitatii SRI-ului.

Dar stiti cum? Urgent, urgent , urgent! Ca va paste procedura de infrigement. Mai mult, cand invocati voi jalonul, 1 - 14.000 din PNRR ca trebuie musai adoptata o lege in care SRI -ul in tot si toate, mai uitati-va odata asa la avizul asta si UITATI de toate idioteniile din capul vostru! Ca exista o probabilitate mare ca bani in borcanul cu miere de prin PNRR ul ala sa nu mai vedeti. Gastile sa faca bine sa se ia de manuta, sa se pensioneze " de tineri" si sa cheltuie linistiti ce au "agonisit" pana acum, iar poporul roman: LASATI-L! L-ati supt si haituit destul!

Elena Radu

