Ultimele trei zile au confirmat pe deplin tot ce am spus (și părea „nebunie") în ultimul an și jumătate: SUA și ce a mai rămas din imperiul său, ce am numit „Planeta Mică", au pierdut pentru totdeauna supremația lumii. Zilele de 22-24 August 2023 au fost punctul de cotitură, punctul de rupere al dominației mondiale a SUA, momentul de la care „Planeta Mică" a pierdut iremediabil controlul și autoritatea asupra fostelor lor colonii, și odată cu aceasta, supremația politico-economică.

În Africa de Sud, la Johannesburg, s-a hotărât extinderea formatului BRICS, alături de Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud alăturându-se de la 1 Ianuarie 2024 și Arabia Saudită, Iranul, Etiopia, Egiptul, Argentina şi Emiratele Arabe Unite. Nu știm de ce doar aceste 6 țări au fost acceptate în BRICS+ din cele 22 care au solicitat să intre în BRICS... probabil pentru că o creștere etapizată asigură un proces decizional mai suplu și o dezvoltare mai temeinică a structurilor economic-financiare. Vom reveni pe această temă.

Ce înseamnă BRICS+ în cifre? 36% din suprafața Terrei, 45% din populația umană, 38,3% din producția industrială a lumii, 48,7% și 54,7% din producția de grâu și de orez, 79,2% din producția de Aluminiu, 77,4% din cea de paladiu și 30,7 din producția anuală de aur. Dar mai ales 80% din producția de petrol a lumii, producție care va fi vândută cu precădere între țările BRICS+ și care nu va mai fi tranzacționată în dolari... adică nu doar că „Planeta Mică" va rămâne cu rezervoarele goale (probabil asta e și unul din motivele de grabă pentru trecerea la „electric"), dar mai ales...

PETRO-DOLARUL A MURIT! Și odată cu aceasta și dominația SUA asupra lumii, căci așa cum, la nivel istoric, semnul că un imperiu atinge hegemonia regională/mondială este că moneda sa reprezintă baza pentru comerțul internațional, tot la fel și reversul medaliei: atunci când moneda imperiului nu mai reprezintă principală monedă de schimb sau de economisire este semnul că imperiul nu mai e imperiu, ci a devenit deja istorie.

Dar efectele vor fi mult mai ample: prin „dedolarizare" întregul Sistem Monetar Internațional „post Bretton Woods" (bazat exculksv pe Dolar) este deja, de facto, prăbușit, deși nu se recunoaște încă. Semnul, devalorizarea cu peste 30% a dolarului (și implicit a apendicelui Euro) în ultimii trei ani și jumătate, devalorizare pe care noi o simțim brutal, sub forma de inflație, sub formă de sărăcire generală a populației și subțiere a clasei de mijloc.

Și asta s-a întâmplat înainte ca Petro-Dolarul să fie de facto abolit odată cu extinderea BRICS-ului... stați să vedeți ce va veni! Mai ales în momentul în care BRICS+ va da asaltul economic final asupra "Planetei Mici", atunci când cele 11 țări vor vinde masiv fondurile de trezorerie ale SUA. Faptul că acest lucru se va întâmpla la momentul stabilit e certificat de faptul că unul dintre principalii creditori ai SUA, China, și-a redus deținerile de titluri de stat SUA, dețineri care de acum un an au scăzut sub 1.000 de miliarde de dolari, pentru prima dată în ultimii 12 ani... semnul e clar, idiot să fii să nu-l vezi. Cert, va avea costuri financiare importante și pentru cei din BRICS+, însă efectul va fi devastator pentru SUA și Planeta Mică... și mai important, pentru noi, pentru participanții involuntari la această istorie

Însă, în ciuda tragediilor noastre personale, ale celor care trăim pe „Planeta Mică", vor exista și efecte pozitive: datoriile suverane ale statelor vor deveni insignifiante prin devalorizarea dolarului. Asta deja s-a întâmplat prin devalorizarea cu 30% ce a avut deja loc, și unul din principalii beneficiari este, paradoxal, chiar... SUA, cea mai îndatorată țară din lume! Culmea, chiar și România profită din jocul ăsta mare: practic creșterea datoriei publice din guvernările Orban-Câțu de aproximativ 40% din cea preexistentă a fost anihilată de inflație...

Revin cu o remarcă însă asupra formulei de extindere a BRICS-ului: De ce Arabia Saudită, Iranul şi Emiratele Arabe Unite? E simplu, ca să se ajungă la 80% din producția de petrol a lumii. De ce Argentina? Pentru că împreună cu Brazilia reprezintă aproape 80% din America de Sud ca populație, ca bogății. Dar de ce Arabia Saudită Egiptul și mai ales... Etiopia? Hai.. Egiptul, e de înțeles - prima putere militară și a treia putere economică a Africii, istoria, Nilul, dar mai ales Canalul Suez! Și acum înțelegem de ce Etiopia... Etiopia care are rolul de a controla prin interpuși - Eritreea și Djibouti intrarea în Marea Roșie.

Da, lucrurile se leagă, nimic nu este întâmplător și este ireversibil! De aceea, chiar și presa corect politică de pe „Planeta mică" a trebuit, în mod voalat, să recunoască acest lucru: „Polarizarea geopolitică tot mai profundă, în urma invaziei Rusiei în Ucraina şi a relaţiilor tot mai slabe ale Chinei cu Statele Unite, stimulează eforturile Beijingului şi Moscovei de a transforma BRICS într-o contrapondere la Occident." relatează Reuters.

Să repetăm: „Polarizarea geopolitică tot mai profundă, în urma invaziei Rusiei în Ucraina..."! Acum puteți înțelege de ce am spus (și continui să o fac) că Putin a câștigat războiul din Ucraina chiar dacă nu ar păstra în final nicio palmă din teritoriile cucerite: războiul ăla „mic", care părea local, a declanșat cele mai mari schimbări geopolitice din ultimele 400-500 de ani, Occidentul, „Lumea civilizată", „Planeta mică" pierzând iremediabil hegemonia asupra lumii! Și asta s-a nimerit să fie pe durata vieții noastre... „atât s-a putut"!

Dan Chitic