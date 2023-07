Plecați, hârțogarilor! Primăria lui Nicușor Dan e plină de nicușorici incompetenți

De aproape o lună, din 4 iulie, mai exact, au intrat în vigoare prevederile noii legi care interzice funcționarilor publici să mai ceară dosare cu șină sau copii legalizate, dar hârțogarii din primării fac, cum se spune, cu boltă, pe lege și pe cetățeni, punându-i în continuare să le aducă hârti peste hârtii, copii peste copii!

Funcționarii se urnesc greu de pe scaunele în care au încremenit pentru a-și face copiile de care au nevoie. Au invocat, ca justificare a apatiei cu care răspund nevoilor cetățenilor, salariile mici. Între timp li s-au mărit! Dar mărirea n-a venit la pachet cu creșterea competențelor care să ducă, în final, la sporirea calității serviciilor publice, cum era normal. Pe noile salarii mari n-au venit unii mai deștepți, ci au rămas aceeiași, cărora umflarea portofelelor nu le-a stimulat și hărnicia neuronilor.

Ne-am lovit zilele trecute de un caz tipic de incompeteță asortată cu aroganța specifică celor care și-au făcut burta mare pe scaunele administrației publice privind cetățenii pe de-asupra ochelarilor cu ton superior, utiând că cetățenii sunt cei care pun mână de la mână să le plătească lor salariile. Și asta chiar în curtea lui Nicușor Dan, care s-a bătut cu pumnii în piept că reformează el sistemul, că vine el din stradă să aducă vocea și voința cetățeanului în Primăria Generală. O mare abureală cu care i-a păcălit pe bucureșteni. Nicușor nu numai că n-a făcut ordine în Primăria Generală, ba chiar a înțesat-o cu tot felul de nicușorici, ale căror principale merite pentru posturile oferite sunt prezența în corul celor care au strigat alături de el "Huuuo!" sau "Jos, jos, jos!".

Surcel este unul dintre ei. Venit de la Filiala USR a sectorului 5, după ce și-a făcut numărul prin Piața Victoriei, a fost plantat la Direcția Juridică. Zilele trecute a catadicsit să coboare din turnul de fildeș la plebe, jos în holul de la intrare, acolo unde sunt ținuți cetățenii "la respect". Palatul Primăriei e doar pentru ei, funcționarii publici! Cetățenii, jos, pe hol, cu căciulile în mâini, așteptând să coboare câte-un Vodă de sus...

Și a coborât, cum ziceam, nicușoricul Surcel, ca Toma Alimoș, îmbrăcat în ie, ca să ne sperie! Lat la stat, micuț la sfat, a început să ne explice cum că legea "fără dosar și fără copii" nu se aplică decât cum vor ei, funcționarii! Având studii juridice la "particulară", unde se intră cu... dosar, nu cu examen, Surcel o ținea una și bună cu dosarul! Atât știa: că trebuie să i se prezinte copie legalizată după o procură notarială pe care o ținea în mâini în original! Noaptea minții, nu altceva! Voia să i se lase originalul la dosar. Mai-mai că ne-ar fi cerut să lăsăm și buletinul în original la dosar. Păi ia să vedem ce spune legea în vigoare:

"Se interzice instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale,(...) să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică". Or, conform Legii 36/1995, notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public. Așadar, procura notarială este un document emis de o entitate (notarul) recunoscută ca fiind de utilitate publică! Ba mai mult, în Legea 9/2023, legea care elimină birocrația și copiile la copii prevede la Art. 2 alin (3) că "instituțiile publice, organele de specialitate al administrației publice centrale sau locale (...) sunt obligate să elimine cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent" (subl n.).

Eee, dar aici e toată cheia: FUNCȚIONARUL COMPETENT! Cu alte cuvinte, Surcel, deși Nicușor l-a plantat ceva șefuleț pe la Direcția Juridică, recunoaște, că nu e competent, refuzând să certifice conformitatea actului la care se holba! Se și scuza, că vezi, Doamne, dacă n-or să-l creadă șefii că a văzut într-adevăr originalul când a semnat "conform cu originalul". De parcă îl interesează pe cetățean părerea șefilor lui! Să vină șefii să semneze atunci! Să vină Măria-sa Nicușor, șeful nicușoricilor cu care a umplut primăria! Căci pe cetățean, cel care este, de fapt, șeful tuturor troglodiților încremeniți în sistem îl interesează să plece cu problema rezolvată.

Nu își asumă răspunderi? Păi să-i dăm afară atunci pe toți incompetenții, pe toți analfabeții funcționali, care citesc legea dar nu o înțeleg, să-i dăm afară și să punem roboți în locul lor! Barem la robot scanezi documentele prevăzute de lege și, gata, aștepți actul solicitat ca pe chitanța de la bancomat. Un robot ar ocupa și mai puțin loc în spațiu decât un surcel. Și n-ar face nici pe deșteptul. Dar mai ales nu ar întoarce spatele cetățenilor, așa cum cu mare nesimțire a făcut-o Surcel, căruia îi sosise ciorba de la catering și se deranjase de la masă.

Un robot poate fi cel mult out of service, dar asta nu e la fel de ofensator decât un out of bun-simț, afișat grotesc de tot felul de nicușorici care și-au găsit umbră deasă la Primărie. Plecați, hărțogarilor, lăsați-ne! Altfel, murim, cum se zice, cu legea în mână...

Inocențiu Voinea