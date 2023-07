Pseudo – știința climei și tatuajele mentale!

John Clauser, un laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 2022* și cercetător în campusul Berkeley al Universității din California, a declarat recent că nu există criză climatică și a criticat Panelul Internațional pentru Schimbarea Climatică (IPCC) pentru că răspândește dezinformări.

Clauser, un „sceptic al schimbării climatice", este și membru al Coaliției Dioxidului de Carbon, o organizație care susține că emisiile de CO2 sunt, de fapt, benefice vieții pe Pământ. Orice om cu 8 clase primare trebuie să știe că dioxidul de carbon este „hrana" utilizată de plante, în procesul fotosintezei, pentru a produce oxigen. Dacă există această hrană, există și plante, adică hrană pentru animale și pentru oameni, și există oxigen.

Conform lui Clauser, un fizician care nu s-a născut ieri și nici nu a utilizat mașinăria de propagandă a Americii, nici ChatGTP, ca să ajungă să merite Premiul Nobel pentru fizică pe anul 2022, strategia acestui IPCC se bazează pe neînțelegeri și exagerări. În timp ce o reală criză/urgență climatică rămâne încă de descoperit și stabilit, alte extrem de grave probleme ale lumii sunt deja curente și constrângătoare.

De exemplu, ar trebui să vorbim mai des despre necesitatea asigurării unui standard de viață decent pentru o populație globală în creștere (și, în țările dezvoltate, în proces accelerat de îmbătrânire - n.n.). Narativul urgenței climatice și agenda „verde" nu sunt altceva decât forme de „corupție periculoasă a științei, care amenință economia mondială și bunăstarea a miliarde de oameni".

Potrivit lui Clauser, greșit condusa știință a climei a eșuat într-o șocantă pseudo-știință umflată jurnalistic**, care a devenit modalitatea perfectă de a camufla gravele probleme reale ale lumii actuale și vinovățiile care le-au cauzat. Pseudo-știința climei este utilizată propagandistic de agenții de marketing comercial, de politicieni, de agenții guvernamentale și de organizații ecologiste (interesate de climă doar în mod ipocrit și de fațadă) și produce bani. Foarte mulți, nemeritați și ilegitimi bani.

Personal, aș adăuga că: (i) această pseudo-știință devine foarte ușor un „tatuaj mental" al idioților utili care, cu „îndreptățirea" dată de acest semn al pseudo-deșteptăciunii, devin câini turbați care atacă în haită orice încercare de discuție rezonabilă a problematicii climei și că (ii) știința care nu mai poate fi contrazisă NU ESTE știință, așa cum bine remarca de mult uitatul Karl Popper.

Revenind la Clauser, acesta ne atrage atenția asupra faptului că modelele prevalente de „răspuns" la provocările schimbărilor climatice sunt necredibile. Mult mai grav este, însă, că aceste modele, impuse birocratic, sunt deopotrivă iresponsabile și periculoase, întrucât nu țin cont de un mecanism natural al Pământului de protecție contra radiațiilor periculoase ale Soarelui, ba chiar îl pun în pericol de extincție.

Norii care se formează prin evaporarea apei mărilor și a oceanelor acoperă permanent aproape două treimi din suprafața Pământului. Cea mai mare parte a energiei care se abate asupra Pâmântului vine dinspre Soare și este reflectată de acești nori, înainte de a atinge Pâmântul și a-l încălzi. Potrivit lui Clauser, continua geneză a acestor nori reflectivi oferă Pământului un termostat natural care reglează permanent temperatura, printr-un puternic efect de feedback negativ.

Acest tip de termostat este de peste 50 de ori mai puternic decât efectul de încălzire al emisiilor de CO2. Faptul că IPCC și Academia Națională de Științe ignoră sau vor să elimine acest efect de termostat, în favoarea țintei false a reducerii sau a neutralizării emisiilor de CO2, reprezintă cea mai mare incertitudine a predicțiilor lor climatice și, totodată, cel mai mare pericol la adresa umanității.

Doua note personale: (i) că tot e la modă filmul holiudian Oppenheimer, despre construcția și utilizarea criminală a celor două bombe atomice aruncate asupra Japoniei, la finalul celui de-al doilea război mondial - orice bombă atomică utilizată sau testată conține un risc de a declanșa o reacție în lanț, aptă să distrugă atmosfera Pământului; iar rușii și americanii se amenință azi reciproc cu atacuri nucleare.... (ii) „suveranistul" Putin, primul lider totalitar care a impus vakseenarea obligatorie, tocmai ce a introdus moneda digitală a băncii centrale a Rusiei, singularitatea de care întreaga lume avea „nevoie" pentru a elimina banii lichizi, în favoarea acestui sistem monetar digital, care va elimina libertatea economică și proprietatea particulară...

Conform lui Clauser, minciuna despre climat este practicată azi de atât de multă lume și într-un mod atât de flagrant încât „chiar și chatbot-uri ca ChatGPT pot fi mai eficiente decât oamenii în a minți". Așadar, minciuna oficială e atât de străvezie și prost concepută și gestionată, încât oricine o poate dibui. Din nefericire, o parte a comunității științifice fabrică și răspândește global mituri despre schimbarea climei.

Foarte mulți oameni de știință au așteptat pensionarea pentru a dezvălui adevărul - dacă ar fi făcut-o în cursul activității academice sau de cercetare, și-ar fi pierdut locul de muncă și chiar titlurile. Ca în comunismul sovietic ... Mult prea mulți au pactizat cu minciuna oficială, pentru bani. Lor li se potrivește bine motto-ul acestui text: "au tot căutat să știința, dar în drumul lor au dat numai și numai de bani..."

Așa cum am spus și în plandemie, stiința în general și știința medicinei și a climei, în special, s-au transformat într-un tip distopic de religie. Cine urmează „învățăturile" acestei religii, cine practică profețiile sfinților tehnocrați, dobândește bani, fericire, glorie digital. În schimb, cine nu se supune versetelor fauciene sau gretiene ori, și mai grav, cine comite erezii, dizidențe și negaționisme, este ars pe rug de viu și sortit eternei damnațiuni în iadul științitic.

De reamintit că, totuși, mai mult de 1.500 de lideri ai cercetării științitifice în domeniul climei au semnat o declarație din care rezultă că nu există urgență climatică, respingând pretențiile Națiunilor Unite referitoare la modificările antropogenice ale climei, declarație care a fost intens cenzurată de la momentul apariției sale***.

Acest document este și acum eretic, ascuns, cenzurat, ironizat, mai ales cu ajutorul valului de personaje care, pentru a ieși în evidență, și-au făcut tatuaje mentale pe care scrie „știință"...

Când Clauser descoperea și experimenta inseparabilitarea cuantică, lumea era un loc mult mai bun în care să trăiești și să visezi. Lumea tocmai ce luase contact cu Luna (1969) și tocmai ce se dotase cu cele două Pacte internaționale cu privire la drepturile omului (1966)...

În lumea de azi, dezinformarea, cenzura și pedeapsa contra ereticilor practicate în mod oficial transformă treptat „comunitatea" oamenilor de știință și a tatuaților mentali într-o tiranie care devine din ce în ce mai rea și mai absurdă.

Gheorghe Piperea

*acest premiu a fost acordat pentru lucrările și experimentele lui John Clauser din domeniul inseparabilității cuantice (quantum entanglement)

**Nobel Winner Says Climate Science Now A 'Massive Shock-Journalistic Pseudoscience' - Climate Change Dispatch; pentru alte reflectări în presă ale acestei poziționări curajoase a lui Clauser, a se vedea: Nobel Prize winner Dr. John Clauser says there's NO climate crisis... it's all a hoax pushed for political purposes - NaturalNews.com; https://wattsupwiththat.com/2023/07/13/2022-nobel-prize-winner-climate-science-has-metastasised-into-pseudoscience/

***https://www.globalresearch.ca/1500-scientists-say-there-no-climate-emergency-real-environment-movement-hijacked/5809791